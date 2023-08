Indústria: a volta dos velhos problemas

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) projeta que o PIB da indústria de transformação recue 0,9% em 2023 (+0,6% para o PIB industrial como um todo). Como aponta o economista Marcelo Souza Azevedo, gerente de análise econômica da CNI, depois de superar o problema de falta ou alto custo de matérias-primas trazido pela pandemia, a indústria se depara agora com freios como demanda interna insuficiente e taxas de juros elevadas.

Na Sondagem Industrial da CNI de junho, o entrave mais citado pelos respondentes (37%) foi a demanda interna insuficiente, seguido pela elevada carga tributária (33,7%) e taxas de juros elevadas, com 31,3%. A falta ou alto custo da matéria prima, que foi mencionada como problema por mais de 65% dos respondentes no primeiro trimestre de 2021, caiu no segundo trimestre de 2023 para 14,8%.

Azevedo nota que há diferenças setoriais relevantes no desempenho recente de diferentes segmentos industriais. No período inicial da pandemia, com o reequipamento dos lares para o trabalho remoto e para tornar mais confortável o enclausuramento forçado dos moradores, segmentos como móveis, eletroeletrônicos e computadores "bombaram". No entanto, por serem bens de longa vida útil, o boom da pandemia acabou representando antecipação do consumo, que é parte da explicação da demanda interna insuficiente no caso desses segmentos.

Já a alta das taxas de juros afetam bens duráveis de valor elevado e muito dependentes de crédito, como veículos automotores, especialmente. Mas a compressão da renda líquida pelo aumento do endividamento dos consumidores acaba disseminando o enfraquecimento da demanda para outros segmentos, mesmo entre os bens não duráveis, explica o economista.

Silvia Matos, coordenadora de conjuntura macroeconômica do IBRE-FGV, e com base também nos números das sondagens da CNI, observa que o cenário complicado para a indústria de transformação, que é ainda pior quando se exclui segmentos ligados às commodities, inclui fraqueza dos bens de capitais, por redução da demanda tanta interna quanto externa - neste segundo caso, com a contribuição da desaceleração econômica mundial e, em particular, na América Latina.

A projeção do IBRE é de recuo de 0,8% da indústria de transformação em 2023, muita parecida com a da CNI (-0,9%).

Matos chama a atenção de que os dados das sondagens da CNI representam, de certa forma, uma "volta aos nossos velhos problemas" de alta taxas de juros, sistema tributário complexo e distorcivo e escassez de mão de obra, depois que o choque externo de escassez mundial de insumos trazido pela pandemia saiu de cena.

"Os velhos protagonistas ganham notoriedade novamente", comenta a economista.

No segmento da construção civil, segundo Azevedo, da CNI, a elevada taxa de juros está completando um ano como principal problema mencionado pelos respondentes, com 40,8% assinalações no segundo trimestre, segundo a Sondagem Indústria da Construção Civil CNI de junho. Já a falta ou alto custo da matéria-prima recuou de mais de 55% de assinalações no primeiro trimestre de 2021 para 11,9% no segundo trimestre de 2023.

Outras das principais dificuldades da construção no segundo trimestre foram elevada carga tributária (28,3% de assinalações), burocracia excessiva (26,4%) e falta ou alto custo do trabalhador (21,4%).

Para 2024, Azevedo vê uma melhora no desempenho da indústria, pelas melhores expectativas e clareamento do horizonte trazidos pela reforma tributária, pela prevista continuidade da queda da taxa de juros e pela possível implementação da proposta ventilada pelo governo da depreciação acelerada de máquina e equipamentos. Esta última poderia trazer investimento adicional de até R$ 15 bilhões para a indústria brasileira, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast e escreve às terças, quartas e sextas-feiras (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 16/8/2023, quarta-feira.