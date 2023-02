Inflação "instantânea" em queda

O economista Jan Eeckhout, professor da Universidade Pompeu Fabra de Barcelona, disparou ontem [23/1, segunda-feira] na sua conta de Twitter uma afirmação ousada: "Eu acho que as pessoas ainda não se deram conta inteiramente de que a inflação nos Estados Unidos e na área do euro acabou. Voltamos a 2%".

Essa declaração, na verdade, deriva de um trabalho acadêmico ( também divulgado ontem) de Eeckhout, intitulado "Inflação Instantânea". No paper, ele desenvolve e explica o seu índice de inflação instantânea.

Obviamente, a ideia é que a inflação instantânea capta melhor o que está acontecendo no presente momento com a evolução dos preços do que o índice convencional. Assim, o acadêmico aponta que a inflação dos Estados Unidos em dezembro, na leitura tradicional, foi de 6,5%, enquanto seu índice instantâneo marcou 2%, precisamente a meta perseguida pelo Federal Reserve (Fed, banco central norte americano).

O que a "inflação instantânea" introduz de novo é dar muito mais peso às variações de preços mais recentes, comparada com a leitura convencional da inflação mensal.

Como o economista explica, a medida tradicional de inflação, divulgada a cada mês, corresponde à taxa de inflação média de 12 variações mensais, calculada com base na diferença entre o atual nível de preços e o nível de preços de um ano antes.

Segundo Eeckhout, quando a inflação aumenta ou diminui, a leitura tradicional tende a mostrar o que aconteceu seis meses antes. Num cenário de inflação mais estável, não há problema, mas isso pode ser bem enganoso quando a inflação muda rapidamente.

O pesquisador nota que não é à toa que essa leitura convencional se tornou dominante. Outra opção seria ficar com a inflação pela comparação dos preços de um mês com o do mês anterior, mas essa série é extremamente irregular, não só por causa da sazonalidade, mas também dos "ruídos": fatos incidentais como liquidação no estabelecimento específico da coleta, vendedores testando preços novos (que podem ser baixados diante da reação dos compradores) e até erros na coleta de dados.

A sua solução para o índice de inflação instantânea, portanto, é ficar com a taxa de inflação média de 12 variações mensais (da leitura convencional), mas utilizar uma metodologia que emprega o conceito de "kernel", que consiste simplificadamente em dar tanto mais peso para uma variação mensal quanto mais próxima ela estiver do presente. A metodologia também emprega um coeficiente, e, quanto maior ele for, maior é diferença de peso entre variações mensais mais e menos próximas do presente.

Empregando coeficiente que julga adequado para a maior parte das situações, Eeckhout, além dos dados para os Estados Unidos já mencionados, encontra inflação instantânea em dezembro um pouco abaixo de 4% na zona do euro (contra 9,2% da leitura convencional). Já no Reino Unido, Japão e Austrália, o exercício comparativo do pesquisador entre a inflação convencional e a instantânea não mostra recuo significativo da tendência inflacionária.

Em termos de setores, a inflação instantânea de Eeckhout mostra leituras mais benignas (em diferentes graus, e se referindo aos Estados Unidos) no núcleo por exclusão de comida e energia, nos alimentos e nas commodities (excluindo comida e energia).

O problema, porém, é que não há quase diferença no componente mais problemático do atual quadro inflacionário, que são os serviços, que nas duas leituras estão com inflação por volta de 6% nos Estados Unidos.

O economista Samuel Pessôa, do IBRE-FGV e do Julius Baer Family Office (JBFO), observa que, no caso da inflação de serviços, seria até de esperar uma inflação "instantânea" momentaneamente mais baixa, depois do grande salto inicial dos preços na reabertura da economia.

Assim, para Pessôa, o dado da inflação instantânea dos serviços de Eeckhout está longe de ser tranquilizador em relação ao panorama inflacionário como um todo dos Estados Unidos - e, neste sentido, o economista brasileiro não compartilha da visão de Eeckhout de que "a inflação nos Estados Unidos e na área do euro acabou".

O mercado de trabalho muito aquecido nos EUA, segundo Pessôa, é sinal de que a inflação de serviços, com sua grande importância para a inflação total, ainda vai dar bastante trabalho para o Fed.

