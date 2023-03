Investimento desacelera em emergentes

O crescimento dos investimentos nos países emergentes desacelerou na segunda metade deste século, de 11% em 2010 para 3,4% em 2019. Tirando a China, a desaceleração foi mais forte: de 9% para 0,9%. Essa tendência abarcou tanto os emergentes exportadores de commodities quanto os importadores, e tanto os investimentos públicos quanto os privados.

O crescimento per capita dos países emergentes também caiu fortemente após a crise financeira global de 2008-09, saindo de 7,5% em 2010 para 3,9% em 2019 - excluindo a China, de 5% para 1,6%. Também houve desaceleração do crescimento do crédito para o setor privado e dos fluxos de investimento externo direto.

Essas informações constam de recém-divulgado trabalho dos economistas Kersten Stamm e Dana Vorisek, do Banco Mundial, intitulado (na tradução do inglês) "A Desaceleração Global do Investimento: Desafios e Políticas".

Comparado ao período 2002-07, a economia global em 2010-19 cresceu menos, com preços mais baixos de commodities, influxos de capital para os emergentes menores e mais voláteis, mais incerteza econômica e geopolítica e acúmulo de dívidas privadas e públicas, segundo um dos trabalhos acadêmicos (Kose and Ohnsorge 2020) citados pelos autores.

Na pandemia, a freada nos investimentos dos emergentes foi ainda mais forte do que na crise financeira global. Houve recuo de investimentos nos países emergentes como um todo em 2020, o que não ocorrera em 2009. Depois de uma expressiva recuperação em 2021, o crescimento dos investimentos nos emergentes à frente é projetado para ser mais lento do que o ritmo das duas primeiras décadas do século.

A projetada desaceleração adicional do investimento nos emergentes no médio prazo pós-Covid é atribuída aos efeitos da guerra da Ucrânia no mercado de commodities e nas cadeias produtivas, aos níveis historicamente elevados de relação dívida/PIB e ao aperto monetário em curso para conter a alta da inflação.

Essa desaceleração do investimento nos emergentes, apontam os autores, freia o crescimento econômico de longo prazo e dificulta avanços sociais e ambientais acordados em tratados internacionais.

Em relação à desaceleração dos investimentos nos emergentes pré-Covid, na segunda década deste século até 2019, os economistas apontam como uma importante causa o fim do superciclo de commodities para os países exportadores de matérias-primas. Quase dois terços dos emergentes dependem de exportações de energia, metais e produtos agropecuários, e a maior parte das commodities caiu fortemente dos picos de meados de 2011, com metais e energia despencando mais de 40% até os pontos mais baixos em 2016 (houve recuperação moderada nos três anos subsequentes).

Outros fatores da desaceleração dos investimentos nos emergentes pré-pandemia foram a mudança de modelo na China para crescimento mais baseado em consumo do que em investimento e exportações; e os impactos nos emergentes do baixo crescimento nos países avançados e do elevado endividamento das empresas.

Em 2016-18, vários desses fatores tiveram alguma reversão, e o investimento nos emergentes recuperou-se um pouco, mas em seguida veio o choque da pandemia. O impacto no investimento dos emergentes foi bem maior do que na crise financeira global. Excluindo a China, houve queda de 8%. Uma parcela de 70% dos emergentes teve contração de investimentos em 2020, comparado a 55% em 2009.

Pela projeção dos autores, o crescimento do investimento nos emergentes até 2024 será insuficiente para retomar a tendência 2010-19, que por sua vez já mostrava desaceleração ante o cenário pré-crise financeira global.

A recomendação de políticas econômicas pelos autores para melhorar o quadro debilitado do investimento nos emergentes é a receita habitual das instituições multilaterais, incluindo rearranjo de despesas públicas, eliminação de subsídios distorcivos, participação do setor privado em infraestrutura e melhora do ambiente de negócios.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 17/3/2023, sexta-feira.