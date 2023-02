IPCA bom, mas nem tanto

O IPCA de janeiro, o primeiro do governo Lula, ficou em 0,53%, abaixo da mediana das expectativas do Projeções Broadcast, de 0,57%. É portanto, uma boa notícia para o presidente, mas uma análise mais refinada indica que nem tudo no IPCA de janeiro é positivo.

A economista Anna Reis, sócia da Gap Asset (gestora no Rio), e especialista em inflação, observa que o componente do IPCA 'higiene pessoal' recuou 1,26% em janeiro. Ela nota que esse item é muito volátil e tem peso expressivo na inflação, e suas fortes oscilações por vezes mascaram a real tendência do IPCA. Se higiene pessoal tivesse vindo de acordo com a projeção da Gap, o IPCA cheio teria sido de 6%, acima, portanto, da projeção mediana.

Os serviços foram outro item pouco favorável do IPCA de janeiro, registrando 0,6% de inflação, superior a dezembro e a janeiro de 2022. Já o núcleo dos serviços (indicador "subjacente") veio em 5,8%, acima da projeção mediana de 0,5%.

Fábio Romão, economista da consultoria LCA, com foco em inflação, explica que a inflação de serviços é particularmente resistente, característica intensificada pela demanda reprimida neste período pós-pandemia. Ele aponta que a inflação subjacente de serviços subiu entre dezembro e janeiro.

O analista lembra que, em 2022, os serviços acumularam alta de 8%, acima do IPCA de 5,8%. Para 2023, Romão projeta inflação de serviços de 6%, ainda acima do IPCA previsto de 5,5%. Mas ele alerta que um dos riscos no front inflacionário é justamente que "os serviços não desacelerem de 8% para 6%".

No lado das boas notícias, Romão aponta que a média dos núcleos de inflação, com alta de 0,51% em janeiro, ficou abaixo do mesmo indicador em dezembro (0,67%) e em janeiro de 2022 (0,87%).

Já Reis, da Gap, ressalva que a média móvel dessazonalizada de três meses dos núcleos de inflação, que vinha caindo desde meados do ano passado, ficou estável em janeiro. Ela acrescenta que a média dessazonalizada mensal dos núcleos chegou à casa dos 13% em meados do ano passado, tendo caído agora para próximo de 5%. A dúvida é se a queda vai continuar. As desonerações tributárias do último ano de Bolsonaro deslancharam essa queda, mas Reis observa que o núcleo que exclui o efeito das desonerações também começou a ceder na mesma época.

Outro registro positivo do IPCA de janeiro foi a deflação de 0,27% no item 'vestuário'. Como explica a economista da Gap, em 2022 esse item ficou pressionado o ano todo, inclusive sem registrar a deflação habitual de janeiro.

"Os dados do varejo mostram que dezembro foi ruim, e o setor [de vestuário] provavelmente virou o ano muito estocado, e então houve descontos que não ocorreram durante todo o ano passado", diz Reis.

O economista André Braz, especialista em inflação da Fundação Getúlio Vargas (FGV), considera que o IPCA de janeiro veio dentro do esperado, com destaque em termos de altas que influenciaram o índice para alimentação - especialmente os alimentos in natura por causa de perdas ligadas às chuvas de verão - e gasolina, que subiu 0,83%.

O analista realça sua preocupação com o que está por vir em fevereiro, com o impacto das mensalidades escolares, e em março, quando está prevista a volta da cobrança dos impostos federais sobre a gasolina e o álcool.

Romão, da LCA, projeta um IPCA de 0,8% em fevereiro. Se acertar, será um recuo em relação a fevereiro de 2022 (1,01%), mas a educação deve subir tanto quanto no mesmo mês do ano passado. O analista chegou a essa projeção pelo fato de que os índices de preços ao consumidor (IPCs) da FGV, que captam o pico da educação em janeiro por usarem critério de competência (enquanto o IBGE considera o caixa), mostraram alta das mensalidades escolares este ano bem próxima da ocorrida em 2022.

Os analistas ouvidos pela coluna indicam que alguns pontos nevrálgicos da inflação à frente em 2023 são o comportamento dos serviços, que perfazem 30% do IPCA, e o impacto das reonerações tributárias.

"O BC este ano vai ter muito trabalho com o setor de serviços, por causa da inércia inflacionária desse grupo, com itens como mensalidades escolares, aluguéis e condomínios indexados à inflação passada", avalia Braz, da FGV, que prevê IPCA fechado em 2023 de 5,8%.

Ainda há, para complicar o cenário inflacionário num horizonte um pouco mais longo, o coquetel de risco fiscal, ataques à independência do Banco Central e discussão sobre aumento da meta de inflação, afetando as expectativas. Pelo lado positivo, como nota Braz, o Índice de Preços ao Atacado (IPA) antecipa queda nos preços de vários alimentos importantes e de bens duráveis.

