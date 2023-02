Jornadas menores nos EUA

Uma das causas do superaquecimento do mercado de trabalho dos Estados Unidos, que torna mais difícil a missão do Federal Reserve (Fed, BC dos EUA) de desinflacionar a economia, é a redução do número de horas trabalhadas, a partir da pandemia, por parte de grande contingente de norte-americanos. Isso reduz a oferta total de trabalho.

Essa é, em resumo, a principal conclusão de recém-publicado trabalho acadêmico dos economistas Dain Lee, Jinhyeok Park e Yongseok Shin, intitulado (na tradução do inglês) "Onde Estão os Trabalhadores? Da Grande Renúncia à Desistência Silenciosa". O estudo foi divulgado pelo National Bureau of Economic Research (NBER) em janeiro. Os três pesquisadores são da Universidade Washington em Saint Louis.

A "Grande Renúncia" se refere às pessoas que, tendo sido obrigadas a parar de trabalhar durante a pandemia, acabaram saindo do mercado de trabalho de vez, um fenômeno concentrado em 2021.

Já a "Desistência Silenciosa", mais típica de 2022, refere-se, como definem os autores, àqueles "que [pós-pandemia] não desistiram ou abandonaram o mercado de trabalho realmente, mas pararam de idolatrar o trabalho e procuraram um estilo de vida laboral mais equilibrado, incluindo menos horas de trabalho".

Na abertura do paper, os economistas observam que, mesmo com a ciclo de elevação dos juros pelo Fed, o mercado de trabalho dos Estados Unidos permanece "teimosamente" aquecido. A taxa de desemprego foi de 3,7% em novembro (caiu para 3,4% em janeiro) e a chamada taxa de abertura de vagas ("vacancy rate", em inglês) - abertura de vagas dividida pelo emprego total mais abertura de vagas - está flutuando em torno de 7%, um nível historicamente alto.

Eles notam que uma causa frequentemente apontada para o aperto no mercado de trabalho americano é a diminuição da taxa de participação, isto é, menos gente (em idade de trabalhar) disposta a pegar no batente. A taxa de participação consiste na população ocupada mais quem procura emprego dividida pela população em idade de trabalhar.

A chamada "Grande Recessão" - 2007-09, ligada à crise financeira global - e suas reverberações posteriores tiveram um impacto negativo na taxa de participação nos Estados Unidos, que caiu de 66% em julho de 2007 para 62,9% em janeiro de 2014.

Pós-2014, a taxa de participação americana não se recuperou, e viria a cair para 60,2% durante o auge do lockdown na pandemia. Desde então ela se recuperou para 62,1%, mas ainda está 0,8pp abaixo do nível pré-pandemia, considerado pelos autores como a média entre 2017 e 2019.

Os autores detalham essa queda na taxa de participação com recortes por gênero, educação e idade, com os mais jovens com níveis mais baixos.

Mas o principal achado dos economistas é que, da queda de 3% no número de horas trabalhadas por pessoa por ano (incluindo quem não trabalha) entre 2019 e 2022, mais da metade se deu na chamada "margem intensiva", isto é, trabalhadores trabalhando por menos horas. A margem extensiva é a de menos trabalhadores trabalhando. Como a conta inclui tanto quem trabalha como quem não trabalha, tanto a margem intensiva como a margem extensiva têm impacto no número de horas trabalhadas por pessoa por ano.

Os economistas apontam que uma redução do número anual de horas trabalhadas por pessoa (em relação a todos, incluindo os que não trabalham) puxada pela "margem intensiva", isto é, pessoas trabalhando menos horas, é algo único do período de 2019-22. Normalmente, a margem extensiva (menos gente trabalhando) comanda o processo, e as mudanças na margem intensiva são insignificantes.

Tanto na margem extensiva como na intensiva, nesse período mais recente, a queda foi particularmente pronunciada entre homens jovens. Os menos educados tenderam a sair do mercado de trabalho, os mais educados a trabalhar menos horas.

Segundo os autores, há evidências diretas e circunstanciais de que a queda do número de horas trabalhadas (neste caso, por trabalhador) é voluntária. E, embora essa queda tenha sido causada pela pandemia, a perspectiva é de que persista.

O mercado de trabalho aquecido com muitas ofertas de emprego (taxa de abertura de vagas alta) sugere que quem quisesse trabalhar mais não teria dificuldade. E pesquisas específicas junto a trabalhadores revela desejo de trabalhar menos horas no período da pandemia até 2021. Mas a extensão da tendência de redução do número de horas trabalhadas até o final de 2022 indica que o movimento não deriva de doenças, medo de infecção ou necessidade de cuidar das crianças com as escolas fechadas.

Continua após a publicidade

Como os Estados Unidos se destacam entre os países avançados por um número anual de horas trabalhadas por trabalhador muito elevado, os autores veem espaço para a tendência de redução no número de horas trabalhadas continuar.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 8/2/2023, quarta-feira.