O Executivo e o Legislativo no Brasil estão delegando demasiadamente ao Judiciário a tarefa de lidar com os atos golpistas que envolveram membros das Forças Armadas. A opinião é do cientista político Octavio Amorim Neto (EBAPE-FGV), que têm se dedicado à pesquisa sobre a questão militar no Brasil.

PUBLICIDADE Para Amorim Neto, as revelações da operação Tempus Veritatis da Polícia Federal são muito graves, e mancham as Forças Armadas para além do que já havia de comprometedor pela íntima aproximação com o governo de facetas autoritárias e antidemocráticas de Jair Bolsonaro. Embora tenha havido tensões entre civis e militares ao longo do período da redemocratização, o ocorrido na tentativa de golpe de 2022-2023 é pior do que qualquer outro episódio desde 1985, na avaliação do pesquisador. Para Amorim, fica comprovado - na contramão da percepção de muitos até bem pouco tempo atrás, incluindo ele mesmo - que o pretorianismo, uma disfunção que vem desde pelo menos a Proclamação da República - voltou com força ao cenário político brasileiro. Ele define o pretorianismo como "a tendência de os militares intervirem no governo e na vida política e tentarem dominar o Poder Executivo". Amorim Neto via indícios, ao fim da primeira década deste século, de que se caminhava para uma completa normalização democrática da relação entre civis e militares no Brasil, com estes últimos subordinados aos primeiros, dedicados à sua função profissional e fora da política. Desde o impeachment de Dilma e o governo Temer (que quebrou um precedente ao colocar um militar no Ministério da Defesa), porém, aquela visão começou a se mostrar demasiadamente otimista. No governo Bolsonaro, ficou claro que havia um retrocesso na questão do papel dos militares na democracia. A tentativa de golpe de 2022-2023 revelou que a situação era ainda bem pior do que se temia.

Publicidade

Como já observado em recente coluna da jornalista Míriam Leitão no jornal O Globo, o pesquisador da EBAPE reforça que causam espécie os casos do general Estevam Cals Theóphilo Gaspar de Oliveira e do coronel Bernardo Romão Correa Neto.

Contra Correa Neto há acusação, que levou à sua prisão, de estar envolvidíssimo na trama golpista de 2022-2023. No entanto, foi protegido pelo Exército ao ser enviado para um curso no exterior com previsão de ficar lá até 2025. Já Gaspar de Oliveira, general de quatro estrelas, comandou as Operações Terrestres do Exército entre março de 2022 e novembro de 2023, quando entrou na reserva. Segundo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que autorizou a Tempus Veritatis, Gaspar de Oliveira também teve envolvimento na trama golpista.

O que é extremamente preocupante, para Amorim Neto, é que o Exército não tomou, pós 8 de janeiro, nenhuma medida punitiva em relação a Correa Neto e Gaspar de Oliveira, que violaram as leis e regras que pautam a ação dos militares no Brasil. O cientista político acrescenta que a alegação pelas Forças Armadas de que desconheciam os desvios de conduta dos dois militares pode até fazer sentido do ponto de vista estreito de estratégia jurídica, mas é vexaminosa e compromete a imagem da caserna perante a sociedade. Afinal, vigilância e inteligência são atributos que se espera das forças militares, e ignorar o que ocorre dentro da própria casa é uma confissão de incompetência colossal.

Adicionalmente, a possível leniência do Exército com malfeitos dos seus oficiais pode sinalizar que a dimensão do apoio ao golpismo no seio das Forças Armadas seja ainda maior do que se teme.

Estratégia de conciliação

Publicidade

É diante desse quadro de graves preocupações com a questão militar que o pesquisador da EBAPE analisa como os Poderes da República estão lidando com o rescaldo das revelações da Tempus Veritatis.

PUBLICIDADE Para ele, Lula e seu ministro da Defesa, José Múcio, vem tocando o que vê como uma estratégia - até relativamente bem sucedida, nos seus próprios termos - de pacificação. Amorim Neto descreve Múcio como um "político conservador, moderado, hábil e conciliador". O problema da estratégia de conciliação, porém, segundo o cientista político, é que ela "congela o estado atual das relações civis e militares e a mesma estrutura institucional que permitiu que chegássemos aos absurdos que ocorreram durante o governo Bolsonaro e na transição". O pesquisador vê a abordagem tanto do Executivo quanto do Legislativo sobre o enorme problema militar - desvelado de forma mais definitiva e cabal pela Tempus Veritatis - como "minimalista", consistindo basicamente em jogar toda a tarefa de lidar com a situação para o Poder Judiciário, ao qual cabe processar judicialmente os golpistas. Essa opção do Executivo e do Legislativo é ainda mais questionável quando se sabe que a grande força social e política de apoio ao golpismo, a extrema-direita bolsonarista, tem justamente, como alvo predileto da sua guerrilha de falsas informações e da sua estratégia de autovitimização, o Poder Judiciário, simbolizado por vezes na figura de Alexandre de Moraes. Assim, o superprotagonismo do Judiciário na luta conta os golpistas acabar reforçando o extremismo bolsonarista, ao confirmar suas teses paranoicas e delirantes.

Publicidade

Amorim Neto exemplifica essa postura de pouco empenho do Executivo e do Legislativo mencionando a emenda constitucional (PEC 42/2023) que já tramita no Senado, com apoio da cúpula das Forças Armadas, e que obrigar qualquer militar que se candidate a cargo político a ir para a reserva. Para o pesquisador, diante da deterioração nos últimos anos da postura democrática em setores das Forças Armadas, há lentidão por parte do Executivo e do Legislativo e do Executivo, que deveriam ter posto, na aprovação mais célere da PEC 42, o mesmo empenho político empregado, de forma bem sucedida, na aprovação, no final de 2022 e em 2023, da PEC da Transição, do novo arcabouço fiscal e da reforma tributária.

Em alta Economia Transparência Internacional apenas confirmou que a corrupção voltou à pauta Governo Milei está na corda bamba Prédio mais alto do Brasil? Construtora ‘aumenta‘ edifício onde Neymar tem apartamento Amorim Neto lista mais alguns itens de uma agenda de regeneração do papel das Forças Armadas na democracia para o Brasil neste momento. O primeiro seria uma emenda para dar nova forma ao artigo 142 da Constituição que, pela sua redação ambígua, tem sido usado por golpistas e extremistas como justificativa para eventual intervenção militar. Outra medida proposta por Amorim Neto é a criação da carreira de analista civil de questões militares dentro do Ministério da Defesa. Ele adianta que os militares resistem a essa sugestão, cuja ideia é justamente a de tornar mais robusto o controle civil sobre as Forças Armadas, aumentando muito o conhecimento e o envolvimento de não militares no cotidiano das ações e decisões de Exército, Marinha e Aeronáutica. "Provavelmente seria mais difícil que não chegassem ao conhecimento da sociedade civil, de forma mais imediata, episódios como, por exemplo, o envolvimento de militares da ativa em tentativa de golpe", exemplifica o pesquisador. Finalmente, Amorim Neto exorta o governo Lula - que ele não vê tomando este posicionamento por enquanto - a envolver de forma profunda representantes da sociedade e do mundo político, de fora das Forças Armadas e do Ministério da Defesa, na elaboração da trinca de documentos quadrianuais (Política Nacional de Defesa, Estratégia Nacional de Defesa e Livro Branco da Defesa Nacional) que define as diretrizes, objetivos e meios da defesa nacional.

Publicidade

Mundo mais belicoso

Segundo o cientista político, "esses documentos são o instrumento de comunicação das Forças Armadas com a sociedade brasileira e a comunidade internacional, para a construção de confiança e respeito em relação à política nacional de defesa, num contexto de respeito à democracia".

A agenda sugerida pelo pesquisador visa superar o que ele vê como o "congelamento da defesa nacional em um sistema fechado, opaco, com pouca participação da sociedade civil organizada".

Um último ponto de Amorim Neto é que a necessidade de reenquadrar as Forças Armadas de forma definitiva na institucionalidade democrática é um objetivo a ser perseguido hoje não somente por motivos internos, mas também externos. Ele lembra que guerras recentes, como a invasão russa da Ucrânia e o conflito Israel-Hamas; outros conflitos potenciais, como eventual tentativa da China de ocupar Taiwan; e a relação crescentemente belicosa entre Estados Unidos, de um lado, e seus principais rivais geopolíticos, China e Rússia, de outro, já levam alguns analistas a enxergarem uma nova Guerra Fria ou até preâmbulos de uma terceira guerra mundial.

Seja como for, o ambiente internacional está menos pacífico e, neste contexto, a importância das Forças Armadas para o governo civil no Brasil aumenta. Essa maior dependência, porém, amplifica os riscos representados por militares que não estejam perfeitamente alinhados com as exigências e demandas de uma sociedade democrática.

Publicidade

Fernando Dantas é colunista do Broadcast e escreve às terças, quartas e sextas-feiras (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 14/2/2024, quarta-feira.