Justiça tributária: mais fácil falar do que fazer

A OCDE traz uma potencial boa notícia no front de taxar os ricos, tema da predileção de Lula, mas sobre o qual o presidente não deu até agora maiores detalhes.

No caso da organização internacional que reúne a maior parte dos países avançados e vários emergentes, a novidade não se refere à taxação dos ricos como pessoas físicas, mas sim das grandes multinacionais.

Segundo a OCDE, novos exercícios de simulação indicam que a proposta de imposto de renda de multinacionais com alíquota de no mínimo 15% em todas as jurisdições do mundo pode render receitas tributárias adicionais globais de US$ 220 bilhões ao ano, o que equivale a 9% do total atual desse tributo corporativo. A primeira avaliação era de ganhos de US$ 150 bilhões nesse que é chamado de pilar 2 do acordo -patrocinado pela OCDE e assinado por 136 países e jurisdições tributárias em outubro de 2021 - para reformar o sistema internacional de tributação de multinacionais.

O primeiro pilar do acordo é para distribuir de forma mais justa os direitos de taxação das maiores e mais lucrativas multinacionais entre as diversas jurisdições tributárias do mundo. A nova rodada de simulações da OCDE elevou a estimativa de alocação adicional de direitos tributários sobre lucros por ano no mundo de US$ 125 bilhões para US$ 200 bilhões. Essa cifra, por sua vez, deve aumentar o volume global de tributos da renda das empresas em US$ 13 bilhões a US$ 36 bilhões, com base em dados de 2021.

Fazendo um gancho com o Brasil, no âmbito daagenda global de redução de desigualdade, a solidez técnica do acordo internacional de taxação de multinacionais conduzido pela OCDE contrasta com a pouca clareza e o caráter ainda vago e incerto do objetivo de Lula de tornar bem mais progressivo o sistema tributário nacional.

O presidente disse esta semana, em entrevista à jornalista Natuza Nery da Globonews, que ainda vai insistir na ideia -no âmbito da reforma tributária que o seu governo se comprometeu a tentar aprovar - de isentar de Imposto de Renda todas as pessoas que ganhem até R$ 5 mil.

Cálculos de Gabriel Leal de Barros, sócio e economista da Ryo Asset, apontam que o custo dessa medida é de R$ 110 bilhões por ano se não houver correção proporcional das deduções com despesas de educação e saúde.

Como Lula acertadamente criticou (em dezembro) as deduções de saúde no IR, como mecanismo que privilegia os mais ricos, é de imaginar que não haveria a correção proporcional junto com a isenção de IR até R$ 5 mil. É possível até que a proposta venha a ser de reduzir ou eliminar deduções para tentar compensar pelo menos parcialmente a enorme perda de receita com a isenção até R$ 5 mil.

Se isso acontecer, porém, boa parcela de quem pagará a conta não será formada por "quem ganha R$ 100 mil" (o exemplo de Lula de grupo que deve ser mais taxado), mas sim por uma classe média bem menos ricaça, com alguma expressão eleitoral e que votou em sua maioria contra o atual presidente. Enfim, não é uma medida politicamente fácil.

Outro ponto martelado por Lula como potencial instrumento de melhorar a progressividade tributária é o de "taxar dividendos". Porém, como sabem todos os especialistas que lidam com o assunto, no contexto brasileiro isso deveria ter como complemento a redução da alíquota nominal do IRPJ/CSLL, que é elevadíssima em termos de comparações internacionais.

Segundo as últimas informações, a reforma tributária de Lula será fatiada, com as mudanças na tributação sobre consumo (muito amadurecida pelo trabalho nos últimos anos do atual secretário especial da reforma tributária, Bernard Appy) no primeiro semestre, e a do Imposto de Renda no segundo.

Quanto à primeira etapa, a tributação sabidamente regressiva do consumo é muito alta no Brasil, mas, mesmo com a esperada racionalização a ser trazida pela reforma, o País não deve escapar de uma alíquota unificada de 25% ou mais, o que não deve representar uma revolução em prol da progressividade do sistema. Resta, portanto, a reforma do IR no segundo semestrepara entregar boa parte da promessa de Lula de grande avanço na justiça tributária, mas ainda não está nada claro como o governo vai tirar esse coelho da cartola.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast e 20/1/2022, sexta-feira.