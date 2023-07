Liberdade econômica desde 1850

A liberdade econômica global teve um pico em torno do ano 2000, e estagnou-se e declinou desde lá. E, entre os países da OCDE, os que têm mais liberdade econômica estão quase todos na Europa Central ou na Escandinávia, com regimes político-econômicos mais no campo da socialdemocracia do que do típico liberalismo anglo-americano.

Essas conclusões são de recente pesquisa de Leandro Prados de la Escosura, professor de história econômica da Universidade Carlos III, de Madri, e pesquisador da Universidade de Warwick, no Reino Unido.

Em artigo para o site econômico VOX EU, de la Escosura, que vem trabalhando com o tema já há alguns anos, mostra como criou recentemente um novo índice de mensuração e classificação da liberdade econômica, englobando 21 países da OCDE no período que vai de 1850 a 2020.

Segundo o historiador econômico, "dada a grande parcela da atividade econômica mundial representada por essa amostra de países, essa retrospectiva histórica captura a evolução da liberdade econômica muito além do clube da OCDE".

O autor aponta que uma visão comum é de que, quanto mais a sociedade se baseia no mercado, e menos na intervenção do governo, mais liberdade econômica ela possui.

No entanto, citando papas do pensamento liberal como Friederich Hayek e Milton Friedman, de la Escosura ressalva que a liberdade econômica existe dentro de um Estado de Direito. E o governo, como provedor de proteção ao indivíduo contra a coerção, é essencial para a liberdade econômica.

O autor nota, no artigo no VOX EU, que, pelas razões acima, o tamanho do governo não é considerado como uma dimensão do seu índice histórico de liberdade econômica, ou HIEL, na sigla em inglês - o que ajuda a explicar porque países socialdemocratas estão no topo do ranking.

Dessa forma, o HIEL, seguindo metodologia de outros indicadores do tipo, abrange quatro dimensões: sistema legal e direitos de propriedade; moeda estável; abertura internacional; e regulação.

Na primeira dimensão, entram componentes como independência do Judiciário e respeito a contratos. Na segunda, inflação. Na terceira, nível de proteção no comércio internacional, mobilidade de fatores e spreads no mercado negro. Na quarta, regulação do crédito, do mercado de trabalho e das empresas.

A liberdade econômica global medida pelo HIEL cresceu fortemente desde 1850, atingindo 3/5 do máximo do índice. Mas a trajetória foi acidentada, com grandes quedas durante as duas guerras mundiais.

Entre 1850 e 1913, o índice subiu o equivalente a 39% da sua pontuação máxima. E na segunda metade do século XX, subiu o equivalente a 37% da sua pontuação máxima. Diferentemente do que ocorria num índice prévio do autor, no novo HIEL o nível de liberdade econômica global de 1913 foi retomado em meados dos anos 50, e não apenas na década de 90 (como apontava o indicador precedente).

Outra diferença entre o índice anterior do historiador econômico e o HIEL é que o principal vetor de mudanças na liberdade econômica (ao longo de todo o período analisado) no primeiro era o direito de propriedade, e, neste último, e mais recente, passou a ser a abertura internacional - o que é válido especialmente para o período desde 1950. Já de 1850 a 1913, o principal vetor da liberdade econômica foi a moeda estável.

Em termos de países, a Dinamarca é campeã da liberdade econômica em todas as quatro janelas de análise apresentadas no artigo do VOX EU, distribuídas ao longo dos 170 anos: 1850-54, 1909-13, 1952-56 e 2016-20. Países como Suíça, Suécia, Nova Zelândia, Reino Unido e Nova Zelândia preponderam nas primeiras posições naquela quatro janelas temporais.

Na última delas, de 2016-20, os primeiros lugares do ranking são ocupados, em ordem decrescente de liberdade econômica, pela Dinamarca, Suíça, Nova Zelândia, Alemanha, Noruega eSuécia. Os Estados Unidos, vistos por muitos como o farol da liberdade econômica, ocupam a décima-primeira posição. Em último lugar em 2016-10, entre os 21 países da OCDE, figura a Grécia.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 10/7/2023, segunda-feira.