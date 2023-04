Ligações perigosas entre política e economia

Algumas análises sobre os movimentos de Lula e de seu governo levam em conta a necessidade de o presidente da República manter e ampliar a sua popularidade. Nesse sentido, a recém-divulgada pesquisa da Quaest para a Genial Investimentos é preocupante: entre fevereiro e abril, a avaliação positiva do governo caiu de 40% para 36%, e a negativa subiu de 20% para 29%.

Evidentemente, pesquisas de opinião são imprecisas, e para ter uma ideia melhor da evolução da popularidade de Lula neste início do governo é preciso esperar mais resultados.

Mas há indicação de que Lula, como Bolsonaro em boa parte do seu governo, está governando com índices de aprovação mais próximos do mínimo para que um presidente não seja considerado um fracasso do que dos níveis em que o mandatário é visto como um grande sucesso.

Essa realidade, aliás, combina com o panorama político ultrapolarizado desde pelo menos o início do governo Bolsonaro. Tanto no caso do ex como do atual presidente, há uma base de apoiadores fiel e fervorosa, mas existe igualmente a "torcida do outro time", igualmente motivada, só que em sentido contrário.

Entre os dois grupos encontra-se o eleitor menos ideológico, mas este só é conquistado por "bom governo", o que se traduz em benefícios imediatos e de preferência no bolso, seja na forma de economia aquecida, seja de transferências ou outros programas públicos.

Lula, naturalmente, tenta manter sua base fiel feliz com posicionamentos tradicionais na esquerda brasileira, como ataques aos juros altos como se fossem uma conspiração da elite financeira contra o povo, ou o antiamericanismo na política externa.

Já em relação ao eleitor do meio, menos ideológico, o presidente sabe que é preciso agradá-lo via bolso. Vem daí a sua angústia tanto em fazer a economia se encaminhar rapidamente para um novo boom (como no seu primeiro governo) quanto multiplicar, via Estado, programas, obras etc. Para Lula, aliás, está tudo ligado: a economia cresce porque o governo transfere dinheiro e faz obras, aquecendo a demanda.

As aspas em "bom governo" alguns parágrafos acima foram usadas porque, na verdade, governar bem na maior parte das vezes não é criar bonança imediata, mas sim trabalhar nos alicerces de um aumento contínuo e sustentável da prosperidade e do bem-estar.

O problema é que Lula está com pressa, e provavelmente avalia que, do ponto de vista político, é arriscado governar com aqueles índices de popularidade medíocres que caracterizaram o mandato de Bolsonaro.

É verdade que a aprovação na faixa de 30-40% do ex-presidente foi suficiente, por exemplo, para impedir um impeachment. Por outro lado, o lulopetismo conseguiu ressuscitar como força política vitoriosa no palco nacional em boa parte pelo fato de que Bolsonaro nunca amealhou um apoio quantitativamente esmagador, como Lula no seu primeiro governo.

Nesse sentido, se a tendência de recuo da popularidade de Lula for confirmada por novas pesquisas, a ansiedade presidencial em fazer entregas rápidas ao eleitorado provavelmente aumentará.

Combinam-se, nessa vontade, dois vetores: a visão política, provavelmente acertada, sobre os riscos de governar no Brasil superpolarizado de hoje com apoio apenas medíocre do eleitorado; e a visão econômica, bem mais questionável, de que é possível fabricar rapidamente um boom duradouro, numa economia com sérias fragilidades estruturais, na base de impulsionamento pelo setor público.

Essa interação nervosa entre as estratégias política e econômica do terceiro mandato de Lula representa o maior risco - mas ainda longe de se tornar uma realidade - de que o atual governo descambe para formas mais perniciosas de populismo.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 20/4/2023, quinta-feira.