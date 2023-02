Lula e América Latina, mesmos desafios

O ambiente ultrapolarizado da política no Brasil reforça a tendência de se atribuir a erros do adversário político, ou a acertos do seu próprio campo, pioras e melhoras respectivamente, na situação socioeconômica. No entanto, ambiente externo e tendências que se replicam regionalmente em diversos países explicam mais das agruras e alívios da população do que o discurso político quer fazer crer.

Artigo publicado ontem no Blog do FMI pelos economistas Gustavo Adler, Nigel Chalk e Anna Ivanova, intitulado (na tradução do inglês) "América Latina enfrenta desaceleração do crescimento e alta inflação em meio a tensões sociais", mostra como importantes aspectos do mal estar socioeconômico brasileiro atual são compartilhados por diversos outros países latino-americanos.

Um exemplo é a insegurança alimentar, tema quente da recente campanha eleitoral brasileira. Entre 2019 e 2021, período de impacto da pandemia, a insegurança alimentar severa na América Latina e no Caribe saltou de cerca de 10% para aproximadamente 14%; e a insegurança alimentar como um todo (moderada e severa) foi de pouco menos de 32% para ligeiramente mais que 40%.

É interessante notar que a insegurança alimentar parece ter bem mais inércia que o dado sobre pobreza, como se um choque negativo inesperado sobre a renda deixasse sequelas - talvez em termos de desorganização de rotinas de sobrevivência - mesmo quando os rendimentos voltam.

Assim, de acordo com gráfico do artigo, cerca de 22,3% da população latino-americana e caribenha situava-se na pobreza em 2019, parcela que subiu para 26% em 2020 (ano auge da pandemia) e caiu para 23,7% em 2021. Dessa forma, apesar de a proporção da população vivendo abaixo da linha de pobreza na região já ter recuado do pico durante a pandemia, a insegurança alimentar manteve-se em tendência crescente até pelo menos 2021.

O timing do pico e da redução da pobreza no Brasil em função da pandemia foi algo diferente do padrão indicado no gráfico do artigo de Adler, Chalk e Ivanova, por causa da maciça transferência do Auxílio Emergencial em 2020. Mas já a insegurança alimentar parece ter seguido a mesma tendência da região como um todo.

Os economistas do FMI notam que "crescente descontentamento social e redução da confiança nas instituições públicas têm sido uma importância tendência na região já há algum tempo" e que "as tensões sociais certamente foram exacerbadas durante a pandemia".

Adicionalmente, a classe média da América Latina e do Caribe é afetada por uma economia mais instável, com os impactos da pandemia em muitos pequenos negócios e a erosão inflacionária dos salários (que também atinge os mais pobres, claro).

Quando se examina o cenário dos últimos anos até o presente da região latino-americana e caribenha como um todo, nota-se certo exagero em, por exemplo, responsabilizar as políticas públicas de Jair Bolsonaro por 100% de certos problemas que afetaram toda a região, independentemente da coloração política do governo, como o aumento da insegurança alimentar (isso não significa negar a péssima qualidade em inúmeros aspectos do governo que se encerrou em 2022, que já foi tema de muitas colunas neste espaço).

O outro lado da moeda é que talvez não faça sentido cobrar do governo Lula soluções imediatas e a curto prazo para as mesmas tendências negativas que continuam a se abater sobre a América Latina e o Caribe.

O artigo dos economistas do FMI aponta o quão difícil será o ano de 2023 para os principais países da região. Apesar de seus bancos centrais terem sido rápidos no gatilho para elevar os juros e combater o surto inflacionário iniciado em 2021, o núcleo da inflação (por exclusão de comida e energia) permanece em torno de 8% no Brasil, México e Chile, um pouco acima disso na Colômbia, mas abaixo no Peru.

Em 2023, o crescimento na região vai desacelerar (de 3,9% em 2022 para 1,7%, excluindo Venezuela), assim como a criação de empregos e o consumo de bens e serviços. Segundo os economistas, "muita gente na região verá seu padrão de vida declinar este ano e vai se defrontar com ansiedade ampliada sobre seu futuro".

Os economistas do FMI não fogem ao figurino clássico de receitar responsabilidade fiscal, combate sem vacilações à inflação e reformas liberalizantes para os problemáticos países da América Latina e do Caribe.

Mas a parte principal da sua mensagem é de que é preciso conciliar essas políticas com o atendimento da emergência social pela qual passa a região, que pode resultar em turbulência política, certamente ainda mais nociva para a economia e os indicadores sociais. O problema é que eles mesmo consideram essa conciliação difícil.

Assim, escrevem que "apesar das evidentes dificuldades, as políticas públicas devem focar em garantir estabilidade econômica, estimular o crescimento e a criação de empregos, apoiar o empreendedorismo e cuidar das imperiosas necessidades sociais de muita gente na região".

É um 'nó em pingo d'água' difícil de executar, não só por Lula, mas por todos os presidentes e chefes de Estado da América Latina e do Caribe, em mais um momento difícil da acidentada história da região.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 2/2/2023, quinta-feira.