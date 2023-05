Lula e mercado, relação complicada

A constatação básica se manteve entre a divulgação, com quase dois meses de diferença, da pesquisa da Genial-Quaest sobre "O que pensa o mercado financeiro" de março e a de maio, esta última divulgada hoje, com ampla cobertura pelo Broadcast.

Em resumo, o mercado não gosta do Lula 3.

Houve ligeira melhora na avaliação do governo Lula e da política econômica pela amostra de profissionais do mercado, mas a rejeição ainda é esmagadora, na faixa de 85-90%. Mais expressiva foi a melhora da avaliação do trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cuja avaliação positiva subiu de 10% para 26%.

Outra boa notícia para Haddad é que a visão sobre as perspectivas da economia em si melhorou, com maioria agora (e minoria em março) dos que acham que não se caminha para uma recessão.

Por outro lado, aumentou para 80% (de 68% em março) a proporção dos que acham que o governo não está preocupado com inflação, e a soma entre os que avaliam a capacidade de o governo aprovar sua agenda no Congresso como alta e regular caiu de 80% para 61%. Já o novo arcabouço fiscal em maio foi avaliado como positivo por 3% da amostra, como regular por 49% e como negativo por 48%.

O cientista político Rafael Cortez, sócio da consultoria Tendências, vê duas camadas na incompatibilidade do mercado com o atual governo. A primeira é a herança da política econômica fracassada no governo Dilma e a segunda, mais conjuntural, está ligada ao que chama de o discurso atual "pouco cuidadoso" de Lula em relação às agendas caras ao mercado.

Cortez destaca a melhora na avaliação de Haddad, como sinal de que "de alguma forma o ministro [da Fazenda] está conseguindo se diferenciar do resto do governo".

Por outro lado, prossegue o analista, a pesquisa sobre as opiniões do mercado oculta a raiz mais profunda do mal estar. Na verdade, trata-se da quase impossibilidade política - ou pelo menos o fato de essa provavelmente ser a percepção de Lula, cujo faro político deve ser melhor do que o da mediana do mercado - de o governo tocar uma agenda ortodoxa liberal no atual quadro de polarização extremada e insatisfação social aguda do País.

"É pouco realista esperar uma política ortodoxa diante da insegurança de um presidente cuja força hoje é menor, que tem mais rejeição e que sente a necessidade de proteger seu capital político", analisa Cortez.

Lula, por sua vez, tem deixado a urgência que sente em fazer com que a economia retome um ritmo de crescimento aceitável se transformar em ansiedade e certo voluntarismo, que deságua numa postura até belicosa ante o mercado.

Evidentemente, o barulho que Lula tem provocado nas relações entre o governo e o mercado não ajuda este último a entender melhor os grandes obstáculos políticos à agenda de sua preferência, e dar algum desconto para essas dificuldades. Assim, o "déficit de reputação" junto ao mercado de Lula e do governo se aprofunda, com a notável exceção de Haddad.

E o déficit reputacional, por sua vez, piora a incerteza econômica, que hoje abrange tanto a política fiscal como monetária, desestimulando o investimento e tornando ainda mais difícil a arrancada da atividade tão almejada por Lula.

A incerteza no Brasil, aliás, tem mostrado tendência a se consolidar num nível elevado, como mostra recente artigo da economista Anna Carolina Gouveia no Blog do Ibre. Seria injusto atribuir esse fato ao terceiro mandato de Lula, pois é uma tendência que vem desde 2015.

Basicamente, o Indicador de Incerteza da Economia da FGV resiste durante todo esse tempo (desde 2015) em recuar sustentavelmente para abaixo de 110 pontos, que é um nível elevado para o padrão exibido pelo índice de 2002 ao início de 2015.

Em março deste ano, escreve a pesquisadora, com as perspectivas de apresentação do novo arcabouço fiscal e uma situação política aparentemente mais tranquila, o Indicador de Incerteza chegou a sinalizar uma possível ida para abaixo de 110 pontos, mas o movimento acabou não se consolidando.

De lá para cá (agora é o colunista que escreve, e não se trata do artigo de Gouveia), Lula manteve e endureceu o discurso contra a política monetária do Banco Central (agora reforçado pela nomeação de Gabriel Galípolo para a diretoria do BC).

O presidente também teimou fracassadamente em tentar aprovar medidas econômicas muito à esquerda para o gosto do Congresso (como as mudanças no marco do saneamento), perdendo batalhas e piorando a percepção sobre sua governabilidade. Aliás, isso provavelmente está ligado à mencionada queda na pesquisa da Genial Quaest dos profissionais do mercado que acham que o governo tem capacidade de aprovar sua agenda no Congresso.

Lula jamais governaria "para o mercado", por uma questão de convicção ideológica, e a atual conjuntura político-social torna essa possibilidade ainda mais remota. Mas isso não significa, por outro lado, que Lula terá sucesso governando "contra o mercado". Mundo afora, o que não falta são exemplos de fracassos épicos de governos que tomaram esse último caminho, especialmente no contexto de um país democrático.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 10/5/2023, quarta-feira.