Lula mostra convicção pró-heterodoxia

Como já discutido neste espaço várias vezes desde que Lula despontou como pré-candidato competitivo às eleições do ano passado, sempre pareceu muito difícil antever como seria a política econômica deste governo.

A razão para isso é simples: Lula ficou dois mandatos no poder, até 2010, e depois Dilma Rousseff, sucessora por ele escolhida, e sempre apoiada, governou mais cinco anos e meio, interrompidos pelo impeachment.

Durante todo esse período, Lula implementou ou pelo menos apoiou a política econômica em curso. E essa política foi extremamente variada, indo da fase razoavelmente liberal e ortodoxa de Antônio Palocci ao extremismo heterodoxo e desenvolvimentista da nova matriz econômica. Entre esses dois polos, percorreu-se uma ampla zona de "cinquenta tons de cinza" em termos de políticas econômicas.

Lula, por sua vez, não é exatamente aquele tipo de político muito cauteloso no emprego das palavras e comprometido em fazer o que fala. Orador exuberante e desembaraçado, o presidente, como a maioria dos políticos bem-sucedidos, é mestre em falar o que o público específico a que se dirige quer ouvir.

Outra característica de Lula é ter um facho determinado de temas aos quais dá grande importância, tratando dos demais assuntos com certa leveza e descontração que sugerem não serem os tópicos sobre os quais o cérebro presidencial mais trabalha.

Assim, quando a questão é o combate à desigualdade e às iniquidades da sociedade brasileira, sente-se que as manifestações de Lula envolvem todo o intelecto e todas as emoções do presidente. São a paixão política de Lula e o combustível que o impele em sua carreira política vitoriosa.

O mesmo parecia não acontecer com o tema de política econômica. Até pelas razões mencionadas acima, e pelo arco super heterogêneo de interlocutores e ex-colaboradores de Lula nessa seara - indo de Guido Mantega a Henrique Meirelles -, supunha-se um grau razoável de agnosticismo do presidente na economia.

Algo na linha da célebre frase atribuída ao grande líder chinês reformista, Deng Xiao Ping, de que "não importa a cor do rato, conquanto que ele cace o rato".

Durante a última campanha presidencial, inclusive, corriam rumores - que soavam como música a profissionais do mercado que queriam acreditar no retorno do "paloccismo" - de que Lula aprendera, com a parte final e desastrosa do período petista anterior no poder, a "não confiar em economistas de Campinas".

A ideia, preconceituosa inclusive, refere-se ao fato de que Departamento de Economia da Universidade de Campinas é um dos principais centros do pensamento heterodoxo no Brasil.

As falas recentes de Lula sobre economia, no entanto, colocam em xeque toda essa visão "flexível" sobre as convicções econômicas do presidente.

A impressão é de que, desde que saiu do poder e protagonizou a sua epopeia, que foi da queda junto com o petismo - com a prisão e o impeachment de Dilma sendo os pontos extremos - ao triunfante retorno ao leme do País, Lula amadureceu, sim, em termos de visão econômica... Mas no sentido de, finalmente, consolidar como convicções pessoais o discurso que seus companheiros economistas de esquerda buzinaram em seus ouvidos a vida toda.

Assim, os ataques de hoje - reportados para o Broadcast por Sofia Aguiar e Bruno Luiz - à autonomia do Banco Central e à atual política de juros, assim como a insistente contraposição entre responsabilidade fiscal e responsabilidade social, podem, afinal, ser mais do que "discurso de palanque". Lula parece genuinamente convencido de que a visão de mundo da heterodoxia econômica é superior à da ortodoxia.

Mas como explicar, então, a escolha de Fernando Haddad como ministro da Fazenda, com a clara missão de perseguir um "caminho do meio" e não desagradar demais o mercado?

Uma possível explicação é que Lula sabe que confrontar diretamente a visão ortodoxa e liberal e apavorar os investidores é contraprodutivo, e pensa que um caminho gradual em direção à política econômica na qual acredita seja mais vantajoso.

Nesse caso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, um quadro que deve 100% do seu protagonismo político ao apoio constante e fiel de Lula, seria uma escolha "acertada", como "yes man" pronto a se prestar sem maiores pios a todas as contorções de discurso e de prática de política econômica determinadas por seu patrono político e chefe supremo. A ver.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 19/1/2023, quinta-feira.