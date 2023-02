Lula, política econômica e vaidade

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em diversos momentos da sua trajetória desde que despontou como pré-candidato favorito às eleições de 2018, enfatizou, com diferentes formulações verbais, a ideia de que em seu novo mandato olharia para a frente, e não deixaria que o rancor pelas acusações (que o levaram à prisão) e críticas do passado guiasse suas decisões.

Na prática, porém, não é o que está se vendo neste início de mandato. Lula está subindo o tom dos seus ataques, não só à atual política monetária e à autonomia formal do Banco Central - como se viu hoje [2ª feira, 6/2] no discurso do BNDES -, mas também contra todas as bases da política econômica moderadamente ortodoxa e liberal que vigorou, na verdade, desde 2015, com Joaquim Levy como ministro da Fazenda de Dilma Rousseff (uma nomeação, ironicamente, na qual muitos viram o dedo do atual presidente).

Em coluna recente, comentei como, apesar de certa moderação e sensatez de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda, Lula hoje parece muito mais verdadeiramente imbuído das teses heterodoxas em economia do que nos seus dois primeiros mandatos, quando tinha ouvidos para interlocutores tão distintos como Henrique Meirelles e Guido Mantega.

Mas esse abraço de Lula às teses que foram radicalizadas durante a nova matriz econômica parece ter um forte componente de vaidade. A leitura heterodoxa da história econômica brasileira desde 2014 deixa o presidente muito "melhor na fita" do que a crítica à nova matriz.

Lula se considera um perseguido e injustiçado, dando a entender que não só os crimes específicos que o levaram à prisão - em sentenças anuladas pela Justiça - mas também todos os escândalos que envolveram seu governo são na maior parte invenções sórdidas para tentar destruí-lo. Ele também classifica como "golpe" o rito aprovado pelo Supremo (e que não desembocou em nenhuma ditatura) do impeachment de Dilma. Na mesma linha, a gigantesca recessão de 2015-16 e os anos de baixo crescimento e crise social que se seguiram nada têm a ver com as políticas do PT no poder.

Admitir que o desastre pós-2015 derive da incontinência fiscal, da submissão da política monetária aos objetivos políticos do Executivo e de um surto de intervencionismo estatal exacerbado e mal concebido - todos fatores cujas sementes foram plantadas no governo Lula e frutificaram com mais força no governo Dilma - seria manchar a exaltada imagem que o presidente tem de si próprio.

Dessa forma, a leitura que Lula faz e professa é a de que as políticas do seu segundo mandato, durante o qual o gasto público turbinado pelo maná das commodities e a política parafiscal dos bancos públicos (que seria muito intensificada com Dilma) contribuíram para acelerar a economia brasileira, são a forma ideal de governar.

Os problemas do Brasil surgiram com o "neoliberalismo" a partir do governo Temer (na verdade, a partir de Dilma 2, como se viu acima), que brecou o avanço do gasto público, podou as asas dos bancos públicos, acabou com a festa dos subsídios ocultos do BNDES ao trocar a TJLP pela TLP, e assim por diante.

No momento, para Lula, o grande vilão é o BC autônomo que mantém a Selic em 13,75% e impede o Brasil de retomar o crescimento. A autonomia formal, claro, foi outra das "maldades" dos governos pós-PT, no caso, do governo Bolsonaro. Assim como, para o atual presidente, foi um erro a redução da meta de inflação para 3%, quando a meta de 4,5% dos tempos das administrações petistas, com a inflação sistematicamente no topo da margem de tolerância por boa parte do período, era muito melhor.

Lula não digere a crítica à nova matriz econômica porque tem muita dificuldade de largar a sua fantasia preferida de que tenha sido o melhor presidente do Brasil de todos os tempos. O máximo que parece ser capaz de engolir é que a sua sucessora, por ele apontada, tenha sido inábil politicamente e virado alvo das "pautas bombas" que, junto com a Lava-Jato e seu estrago nas empreiteiras e nas obras de infraestrutura, interromperam a era de ouro que o PT trouxe para o País.

A visão econômica de Lula hoje parece muito mais presa a narrativas sobre o passado do que voltada aos desafios do futuro. O que deve tornar a vida de Fernando Haddad bem mais difícil.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 6/2/2023, segunda-feira.