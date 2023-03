Macron e Lula

O estado de quase sublevação social na França por causa das mudanças da Previdência - a principal é o aumento da idade de aposentadoria - enfiadas goela abaixo do eleitorado e da classe política pelo presidente Emmanuel Macron atesta como os tempos estão difíceis para o centro liberal.

O líder francês partiu para o tudo ou nada ao utilizar um artigo da Constituição francesa que permite aprovar legislação diretamente pelo Executivo, sem passar pela Assembleia Nacional. A aplicação de um dispositivo tão excepcional, naturalmente, gera forte desgaste político.

Foi uma cartada de alto risco. Macron sobreviveu no Parlamento a duas moções de desconfiança que poderiam barrar a reforma da Previdência e pôr fim ao governo parlamentar da primeira ministra Élisabeth Borne. Se isso acontecesse, o presidente teria uma grande perda de poder político para o restante do seu segundo mandato. Uma das moções quase passou, faltando apenas nove votos.

A rejeição ao projeto, que segundo as pesquisas atinge 2/3 do eleitorado francês, galvanizou uma onda de manifestações populares - incluindo as ordeiras e as caóticas - como há muito tempo não se via na França. As ruas despertaram com ira para combater mais um projeto da "ordem neoliberal".

Macron foi muito criticado na imprensa europeia pela sua condução da reforma da Previdência, que já havia passado no Senado. Evidentemente, faltou combinar com os eleitores, e o presidente fracassou fragorosamente na estratégia de comunicação.

Alguns observadores notaram o grande contraste entre esses eventos na França e a última rodada de reforma da Previdência no Brasil em 2019. Depois de muitos anos de debate e amadurecimento na sociedade e no sistema político, as mudanças no sistema brasileiro de aposentadorias e pensões foram aprovadas sem maiores comoções.

Mas há outras reflexões que se podem fazer sobre a atual conjuntura política brasileira a partir da turbulência sócio-política causada pela reforma da Previdência francesa.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sem dúvida nenhuma é bem sintonizado com as tendências políticas globais que mexem com diferentes eleitorados de forma similar no mundo todo. Os problemas de Macron sinalizam que a maré baixa do centrismo liberal e a alta do populismo, que caracterizam o cenário mundial depois de traumas socioeconômicos como a grande crise financeira global e a pandemia, continuam a valer.

No campo do populismo, há hoje o extremismo de direita como ameaça direta às forças de esquerda, e de forma mais eficaz do que o antigo e desgastado adversário, a centro-direita liberal. Lula mais do que ninguém conhece a fragilidade do centro moderado por ele derrotado seguidas vezes.

Por mais que se esforcem para criar raízes populares, os liberais e os "liberais-sociais", com sua razão tecnocrática, tendem a ser percebidos pela população como representantes da elite e do establishment. Em tempos mais tranquilos, a sociedade ainda engole a ordem que emana de cima, mas momentos históricos convulsionados como os de hoje produzem revolta e tendem a beneficiar os extremos que se vendem - muitas vezes falsamente - como antipolítica e antiestablishment.

É talvez nesse contexto que podem ser melhor compreendidas a contrariedade, a irritação as hesitações de Lula em relação a todo o "combo" de medidas econômicas moderadas que fazem parte do que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se propõe a entregar - e no qual o novo arcabouço fiscal é não só uma das 'peças de resistência', como também aquela que está na berlinda neste exato momento.

Toda essa agenda, para Lula, deve ter o inconfundível cheiro das "lições de casa" tucanas e liberais que por décadas foram vendidas no Brasil por políticos e técnicos desprovidos de carisma e de qualquer caráter "popular", e que foram sistematicamente derrotadas nas urnas.

Se tudo isso é compreensível, há ainda um último lado das ações recentes de Macron que poderia também ser objeto de reflexão para o presidente do Brasil.

Por mais criticado que o presidente francês tenha sido por seu recente desempenho político e de comunicação, não se pode dizer que faltou a ele a coragem necessária para exercer a função de estadista.

Afrontando tudo e todos, Macron fez uma aposta de alto risco e venceu uma primeira batalha (a das moções). Ainda há muitas outras à frente (e a comoção social está longe de encerrada), e ele pode cair pelo caminho, mas não se poderia esperar uma jornada mais fácil para o presidente de uma grande nação num momento histórico conturbado como o atual.

Talvez fosse útil para Lula perceber que ele, também, tem que exibir coragem de estadista neste momento. A plataforma econômica de Haddad, que o presidente escolheu para comandar a economia do Brasil nos próximos quatro anos, está longe de ser um hino ao neoliberalismo, mas inevitavelmente tem o gosto indigesto de certa moderação, centrismo e abertura para o mercado.

Lula precisa tomar o risco de empunhar essa plataforma econômica e investir nela toda a sua vontade e todo o seu capital político. Haverá, sem dúvida, reações de desagrado, resistências, boicotes e desapontamentos. Mas enfrentar esse tipo de vicissitude é exatamente o que se espera de um presidente da República.

Uma segunda alternativa, que o colunista considera desastrosa, mas que ainda assim exigiria coragem, é abandonar de vez a plataforma de Haddad e embarcar com força na reedição da política econômica do primeiro mandato de Dilma Rousseff.

Lula, no entanto, parece perdido no meio do caminho, hesitante, irritadiço, sem a clareza e o destemor necessários para escolher uma direção. É um posição perigosa, que mina gradativamente a energia e a capacidade de ação não só dele, como também de Haddad e de todo o governo.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 24/3/2023, sexta-feira.