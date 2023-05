Mais dúvidas sobre o "Doing Business"

Em setembro de 2021, o Banco Mundial anunciou que estava descontinuando a publicação do indicador de ambiente de negócio de países "Doing Business" (lançado em 2003), em meio a um escândalo em que funcionários da instituição foram acusados de se dobrar a pressões políticas de governos para mudar notas de países. Agora, há planos de relançar o ranking em 2024, com metodologia renovada e mais garantias de confiabilidade.

Mas havia outros problemas apontados no Doing Business, como manipulação de dados por governos (sem cumplicidade de funcionários do Banco Mundial) e a crítica de que a mensuração da qualidade do ambiente de negócios não se aplicava às empresas mais típicas.

Um recente trabalho dos economistas Tamanna Adhikari (do Banco Central da Irlanda) e Karl Whelan, da University College Dublin, também na Irlanda, vai além dessas críticas e chega a um resultado perturbador. Os pesquisadores não encontram evidências de aumento do PIB de um país associado à melhora na pontuação do Doing Business. Na verdade, encontram até um efeito temporário negativo no PIB de avanços no Doing Business.

Os resultados, no seu sentido principal, se mantêm com diferentes especificações do exercício realizado pelos autores, e com diferentes fontes para os dados do PIB. Quando eles examinam os subcomponentes do Doing Business, os resultados são similares, mas um pouco mais brandos.

O Doing Business tenta mensurar características como custo e tempo para abrir uma empresa, respeito a contratos, facilidade de obter crédito, eficiência do sistema de falências, eficiência da arrecadação de tributos e custos e prazos para exportar e importar.

Adhikari e Whelan explicam que, até pelo curto prazo da série do Doing Business, outros trabalhos que buscaram avaliar se havia uma correlação positiva entre boa colocação no ranking e crescimento econômico se baseavam em comparações num determinado momento do tempo. Por exemplo, países com melhores pontuações crescem mais rapidamente.

Mas há uma série de questionamentos metodológicos a esse tipo de trabalho. Como escrevem os autores, "talvez possamos identificar um conjunto de políticas que possivelmente encoraja altos níveis de desenvolvimento econômico, mas países de alta renda também têm maior probabilidade de ter um consenso social e político favorável a essas políticas".

Os dois autores, portanto, partem para uma análise dinâmica da relação entre o Doing Business e o PIB, a partir do acúmulo de 15 anos do ranking com um grande quantidade de países. A técnica estatística empregada (vetor autorregressivo) permite avaliar o impacto, na variação do PIB, de "choques" (mudanças significativas) na facilidade de fazer negócios que sejam não correlacionados com o PIB quando eles ocorrem.

Também numa tentativa de aperfeiçoamento metodológico em relação aos trabalhos anteriores sobre o tema, Adhikari e Whelan não usam diretamente o ranking do Doing Business como variável explicativa. Eles optam por uma série constituída a partir das pontuações de "distância até a fronteira" dos diversos subindicadores utilizados para construir a pontuação de cada país no Doing Business.

Quanto às razões para o resultado surpreendente, os economistas formulam algumas hipóteses na conclusão do trabalho. A primeira é que o Doing Business, na verdade, talvez não seja uma boa mensuração da qualidade do ambiente de negócios. Outra possibilidade é que, exatamente pela importância que o Doing Business adquiriu e o prestígio e oportunidades associados a figurar bem no índice, governantes dos países que tiveram alta no ranking tenham focado em aumentar a pontuação de forma artificial em vez de se concentrar em realizar reformas efetivamente profundas.

Finalmente, eles se perguntam se o efeito das reformas que levam à melhora no ranking do Doing Business talvez aconteçam em prazo mais longo do que o coberto pelo exercício realizado no paper. Nesse caso, o que o resultado captou (piora do PIB) poderiam ser perturbações de curto prazo derivadas de reformas que, no longo prazo, têm efeito positivo.

De qualquer forma, o trabalho de Adhikari e Whelanjoga uma sombra de dúvida sobre as agendas de melhoria de ambiente de negócios. É óbvio que em si mesmo esse objetivo é meritório e deve contribuir para a economia, mas talvez a sua importância, assim como os métodos e as abordagens utilizados para persegui-lo, mereça ser repensada.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 18/5/2023, quinta-feira.