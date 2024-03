Em 2/1, primeiro dia útil de 2024, a mediana das projeções de crescimento do PIB este ano do Focus (sistema de coleta de expectativas do BC) era de 1,55%. Na rodada divulgada na sexta anterior (8/3), o número já tinha subido para 1,78%. E há analistas agora pensando que pode dar 2% ou talvez até acima disso.

Dados de janeiro surpreenderam vigorosamente para cima. Ontem, soube-se que as vendas do comércio varejista tiveram alta de 2,5% em janeiro, ante dezembro, com ajuste sazonal. Já no conceito ampliado, que inclui veículos, material de construção e atacado alimentício, a elevação em janeiro, na mesma base de comparação, foi de 2,4%. Tanto no caso do conceito "restrito" (o primeiro mencionado) quanto no ampliado, o avanço do varejo em janeiro veio acima do teto das expectativas do Projeções Broadcast.

Hoje o IBGE divulgou que o volume de serviços prestados em janeiro cresceu 0,7% ante dezembro, na série dessazonalizada, novamente superando o teto das estimativas do Projeções Broadcast, que era de +0,2%. E o mesmo padrão se repetiu, também hoje, no resultado do Caged (empregos formais), com 180,4 mil postos abertos liquidamente em janeiro, acima da projeção máxima de 115.496 do Projeções Broadcast.

Carlos Kawall, sócio-fundador da gestora Oriz Partners, nota que as projeções de crescimento do PIB no primeiro trimestre (em relação ao último de 2023, na série dessazonalizada), que andaram em torno de 0,5%, já estão subindo para mais perto de 1%. Os indicadores mencionados acima, claro, empurraram as projeções do PIB do primeiro tri. Embora aqueles indicadores só se refiram a janeiro, Kawall aponta que dados de vendas de automóveis em fevereiro, já divulgados, reafirmam o bom momento.