Mais um bom sinal da inflação nos EUA

A inflação do CPI americano (índice de preços ao consumidor) de 0,6% em agosto, levando a uma alta de 3,7% em um ano, representou um salto em relação aos 3,2% acumulados no ano até julho. A razão principal para essa alta foram os preços dos combustíveis, que acompanharam a alta internacional do barril de petróleo desde o final do primeiro semestre. O petróleo tipo Brent, por exemplo, saiu de US$ 73 o barril em 28/6 para US$ 92, ontem.

Mas a alta do petróleo é um fenômeno global com importante componente pelo lado da oferta, e não diretamente causada pela demanda agregada da economia americana. Como tal, não é alarmante, por si só, para o Federal Reserve (Fed, BC dos EUA), autoridade monetária norte-americana.

Como observa o economista Tony Volpon, ex-diretor do Banco Central do Brasil, o CPI de agosto mostrou o núcleo da inflação americana indo na direção esperada de desaceleração. O núcleo tradicional de inflação nos EUA, no caso, exclui energia (como combustíveis) e alimentos.

Esse núcleo, numa base anual, ficou em 4,35% em agosto, recuando dos 4,65% em julho. Volpon acrescenta que, em base trimestral e semestral, o núcleo também recuou. Em termos mensais, o núcleo ficou em 0,28%, o que representa alta em relação a julho e junho. Mas o analista frisa que é relevante que o núcleo tenha ficado, pelo terceiro mês consecutivo, abaixo de 0,3%.

"Um núcleo [mensal] entre 0,2% e 0,3% é o que o Fed quer ver", ele diz. Idealmente, ressalva Volpon, mais perto de 0,2% do que de 0,3%, mas dentro do intervalo já é confortável.

O núcleo vai sofrer uma pressão baixista dos aluguéis (parte relevante dos serviços) nos meses adiante, aponta Volpon. Ele explica que, tanto no CPI quando no PCE (deflator do consumo das famílias no PIB, medida de inflação preferida pelo Fed), os aluguéis entram como a média dos contratos. Mas os contratos novos de aluguel estão saindo por preços mais baixos, então é bem previsível que as médias vão gradativamente cair tanto num índice quanto no outro.

Mas os aluguéis não afetam outra medida à qual o Fed dá muita atenção, o chamado "supernúcleo dos serviços", que exclui, além da energia e alimentação, o custo de habitação (que inclui aluguel). O supernúcleo de agosto ficou em 0,37%, maior alta desde março, com variação anual ligeiramente acima de 4%. Não foi o melhor ângulo do CPI de agosto, mas tampouco chegou a ser considerado muito preocupante pelos analistas.

Combinando essa análise com o recente discurso mais "dovish" (menos preocupado com o risco inflacionário) de membros importantes do FOMC, comitê de política monetária do Fed, Volpon prevê que os Fed Funds, taxa básica de juros dos EUA, devem ser mantidos no nível atual de 5,25%-5,50% na reunião do FOMC de setembro.

Em termos do desejado (pela autoridade monetária) desaquecimento do mercado de trabalho norte-americano, o ex-diretor do BC também vê sinais positivos na taxa de abertura de vagas (indicador pelo lado da demanda de trabalho) e na taxa de participação (indicador pelo lado da oferta).

Mas Volpon alerta contra considerar definitivamente que a guerra do Fed contra o surto inflacionário pós-Covid está vencida de forma indolor, isto é, sem recessão. Ele pensa que é um momento em que todos os participantes do mundo da política monetária devem ter humildade: BCs que deixaram de ver que a alta de inflação pós-Covid era muito menos temporária do que julgaram inicialmente, e analistas (entre os quais se inclui) que previram que a essa altura a economia americana estaria em recessão, ainda que leve, por causa do aperto de política monetária, o que não ocorreu até agora.

O risco que persiste, na sua visão, é que, em termos de inflação e do mercado de trabalho, "as coisas parem de melhorar em algum momento", ainda permanecendo num nível que levaria o Fed, fiel à sua meta de inflação de 2%, a voltar a elevar os juros nos meses adiante, mesmo parando em setembro.

"Os dados até agora, incluindo esse último CPI, não resolvem esse debate, não dá para ficar tranquilo e considerar que agora é só esperar para que os juros sejam cortados em 2024", ele aponta.

A eventual persistência da alta do petróleo também pode vir a ser outro complicador para o Fed, acrescenta Volpon.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 13/9/2023, quarta-feira.