Melhorou, mas vai melhorar mais?

Em recém-lançado relatório, Luciano Sobral, economista-chefe da gestora Neo Investimentos, tenta avaliar a consistência da melhora do cenário econômico no Brasil desde o início do ano. O título do 'report', "Brasil: de 'ruim e barato' a 'não tão ruim e não tão barato'", de certa forma já dá pista de onde o analista vai chegar: a evolução positiva desde o início do ano é inegável, mas isso não quer dizer que o País adentrou um período prolongado e consistente de vacas gordas na economia.

De início, Sobral lista diversos indicadores da melhora de humor em relação à economia e aos ativos brasileiros. Por exemplo, a diferença entre o risco Brasil (medido pelo CDS de cinco anos) e a média do risco, na mesma medida, de Chile, México e África do Sul está no menor nível em dez anos. Na verdade, está abaixo de 25 pontos base (0,25 ponto porcentual) e, portanto, está próxima de zero.

O economista nota que "pela relação habitual entre CDS e nota de crédito, estamos a 20 pontos base [0,2 pp de queda do CDS] da precificação de um upgrade para BB". O atual rating da S&P (com perspectiva positiva) é BB-, e BB é justamente o que viria no caso de upgrade de um degrau.

Sobral também aponta que a inflação implícita na negociação de títulos pré e pós-fixados está em queda forte, e abaixo de 4,5% no caso do prazo de dois anos. Entre novembro do ano passado e março deste ano, para os prazos de dois, três e cinco anos, a inflação implícita flutuou quase o tempo todo em uma faixa de 6% a 7%.

Adicionalmente, ele menciona a alta na expectativa de crescimento do PIB brasileiro em 2023; taxas de juro reais curtas já abaixo da média de juro neutro dos modelos da Neo; e, no caso dos prazos mais longos, prêmio para se carregar risco em juros domésticos mais de um desvio-padrão abaixo da média de 20 anos. Já em relação ao câmbio, o economista observa que ainda há desvalorização na comparação com a média histórica.

Na segunda parte da sua análise, Sobral apresenta argumentos que põem em dúvida a sustentabilidade da maré positiva descrita nos indicadores acima.

Para o analista, o arcabouço fiscal é frágil e as metas de resultado primário só poderão ser alcançadas com grande aumento da arrecadação tributária. Ele indica, entretanto, que a média móvel de três meses do crescimento real da arrecadação federal vem desacelerando desde o ano passado até praticamente zero no dado mais recente.

Ele nota ainda que o esforço de ampliar a arrecadação do governo "deve esbarrar num Congresso que há várias legislaturas vem se opondo ao aumento da carga geral de impostos/PIB".

No caso da reforma tributária, Sobral pensa que o processo está perto de passar da fase de consenso sobre o objetivo geral (melhorar o sistema atual) para a etapa de divergência em que - supondo que a carga tributária permaneça a mesma - ficará explícito quem perde e quem ganha dentre os setores e entes federados, todos eles representados por congressistas.

"Com isso esperamos um processo legislativo longo, de difícil previsibilidade e com riscos para a receita agregada", alerta o analista.

Segundo Sobral, no momento o ciclo de cortes de juros adequado no Brasil já está precificado, o excesso de pessimismo quanto ao crescimento foi corrigido e o risco-Brasil se ajustou a um possível upgrade. Em outras palavras, não haveria mais ganho a justificar uma continuidade prolongada e sustentada do rali generalizado dos ativos brasileiros.

Para o economista, "nos próximos meses, a euforia pode continuar, mas entendemos que a maior parte do rali nos juros brasileiros neste ano já aconteceu (câmbio e bolsa ainda parecem ter mais espaço para se beneficiar de algum otimismo global)".

Mas ele, na verdade, vê um cenário externo menos favorável do que há alguns meses, já que no momento a economia chinesa titubeia e o aperto monetário nos Estados Unidos e Europa prossegue.

A conclusão de Sobral é que os próximos anos devem trazer decepções nas metas fiscais, alguma perda da autonomia de facto do Banco Central, forte aumento em subsídios de crédito e crescimento oscilando com os ciclos de commodities.

Em resumo, a visão é de ceticismo em relação a quem vê a atual animação nos mercados como apenas o início de uma longa e sustentada festa.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 20/6/2023, terça-feira.