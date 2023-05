Lula 3: mercado fala mal, mas compra

Apesar da rejeição maciça do mercado ao atual governo Lula, de acordo com os resultados de duas rodadas da pesquisa Genial-Quaest com profissionais de fundos de investimento e instituições financeiras, o dólar recuou para R$ 4,92 e as NTN-Bs de prazos variados estão sendo negociadas confortavelmente abaixo de IPCA mais 6%, o que é uma melhora em relação aos níveis que predominaram recentemente.

Para ficar apenas nos dois últimos meses, o dólar recuou do pico recente de R$ 5,295 em 15 de março para R$ 4,888 hoje. A NTN-B com vencimento em 2030 saiu de um pico recente de IPCA mais 6,25% em 2 de março para IPCA mais 5,53. Já o Ibovespa saiu de uma mínima recente de 97.926,34 pontos em 23 de março para 109.029,12 hoje.

Uma análise governista provavelmente diria que os participantes do mercado gostam de falar mal de um governo de esquerda, mas nas suas transações com ativos brasileiros mostram que estão longe de estar tão descrentes assim. Já uma abordagem oposicionista atribuiria essa melhora totalmente à maré favorável a emergentes como o Brasil no mercado internacional.

Na real, não é fácil destrinchar os fatores internacionais das causas ligadas à política econômica do governo na hora de entender as flutuações do mercado financeiro. Há modelos especificamente voltados a fazer essa discriminação, mas, como muitos exercícios de pesquisa econômica, não se lida com certezas absolutas, mas sim com hipóteses mais e menos prováveis.

Assim, ainda que não haja dúvida de que o cenário internacional esteja favorecendo o Brasil - com fatores como a expectativa de "pouso suave" da economia americana e sustentação da demanda por commodities com a retomada chinesa -, a melhora dos ativos brasileiros desde março dificilmente deixará de ser lida pela sociedade, pelo sistema político e pelo próprio governo como uma espécie de chancela da política econômica em vigor.

Uma série de consequências pode derivar desse bom humor do mercado. Lula, por exemplo, provavelmente se sentirá justificado em prosseguir em sua cruzada contra os juros altos, com duros ataques ao presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto. Afinal, a principal crítica à sua atitude é de que seria contraprodutiva. Mas dólar em queda e recuo de juros futuros são, respectivamente, fator e sinal favoráveis em termos do esforço de desinflação e de redução de risco.

Já o projeto do novo arcabouço fiscal enviado ao Congresso tem chances de ser visto pelos parlamentares como razoavelmente bem calibrado. Porque, se fosse totalmente insuficiente para garantir a solvência pública, como alegam alguns críticos, os ativos brasileiros não sinalizariam esse risco alarmante, em vez de melhorar desde que o projeto do ministro Fernando Haddad foi anunciado?

Isso não quer dizer que o Congresso não possa apertar um pouco os parafusos do arcabouço, como no caso de reintroduzir o contingenciamento quando as projeções indicarem que a meta de resultado primário está sendo perdida. É inclusive plausível que o bom momento do mercado esteja ligado, entre outros fatores (sem jamais esquecer o forte impulso externo), à percepção de que o Congresso de maioria de centro-direita vai modular e aparar excessos e radicalismos do programa de governo do Lula 3.

Por outro lado, o grande risco da alta dos ativos brasileiros é, como ocorrido outras vezes ao longo das últimas décadas, estimular tanto no Executivo quanto no Legislativo o espírito de complacência, segundo o qual o País (e o governo) está fadado ao sucesso e basta tocar com a barriga. Nesse caso, a conta provavelmente chegará quando - num prazo impossível de prever - houver uma reviravolta mais forte e prolongada na bonança externa.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 15/5/2023, segunda-feira.