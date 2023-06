Mercado residencial no mundo rico volta ao radar

O mercado residencial no mundo desenvolvido voltou ao radar dos analistas da economia global. Nos Estados Unidos, o longo período de juros muito baixos antes da atual alta estimulou a demanda e elevou o preço das residências. A pandemia trouxe mais gás a esse mercado, já que os juros inicialmente caíram e as famílias receberam muitas transferências. O pico do preço das casas parece ter ocorrido em meados de 2022, com o valor médio de uma residência no país chegando a ultrapassar US$ 400 mil.

Mas a elevação dos juros para combater a disparada da inflação na saída da pandemia encareceu as hipotecas e os preços das casas começaram a cair ou desaceleraram não só nos Estados Unidos, mas em outros países desenvolvidos.

O temor maior, evidentemente, seria um "crash" no mercado imobiliário semelhante ao que causou a crise financeira global de 2008-2009, seguida pelo que veio a ser chamado de a "Grande Recessão" no mundo avançado. A maior parte dos especialistas descarta esse risco, por razões como estoques de residência ainda baixos e regras mais duras para as hipotecas pós-crise global (que em tese previnem o surgimento de novas bolhas).

Mas mesmo se descartando uma crise como a que levou à Grande Recessão, um resfriamento mais forte e abrupto do mercado residencial nos países ricos tem potencial para criar problemas sérios na economia global, já às voltas com o difícil processo de desinflação - com seus efeitos de amortecimento da atividade econômica.

Recente artigo no Blog do FMI pela economista Nina Biljanovska, intitulado (na tradução do inglês) "Como os preços em queda das casas pode estressar os mercados financeiros à medida que as taxas de juros sobem", aponta que os países que combinam alta forte dos preços das residências com muito financiamento hipotecário a taxas de juros flutuantes estão numa situação particularmente vulnerável ao aperto das políticas monetárias.

A autora observa que, segundo dados da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), Canadá, Austrália, Noruega e Suécia são, entre os 38 países mais avançados, os que estão em maior risco de passar por estresse financeiro mais sério ligado à piora brusca do mercado residencial.

O artigo mostra que a média dos juros das hipotecas no mundo rico alcançou 6,8% no final de 2022, dobrando em relação ao início do ano passado. Para Biljanovska, se o custo do financiamento residencial continuar aumentando ou permanecer no atual nível elevado por um período mais longo, a demanda vai se enfraquecer mais e os preços continuarão a cair.

Continua após a publicidade

Existe um "lado bom" nesse problema que é o barateamento do preço das residências, já que a dificuldade de a classe média comprar a casa própria - devido a anos de alta - se tornou um problema socioeconômico relativamente importante em países avançados.

Por outro lado, a economista indica que a média da razão entre dívida hipotecária e renda das famílias nesses países hoje é similar a de 2007, quando a crise financeira global deu os seus primeiros passos. Ela ressalva, entretanto, que atualmente os bancos estão mais capitalizados, além das já mencionadas regras mais rígidas para empréstimos hipotecários.

De qualquer forma, é mais um fator a ser monitorado pelas autoridades econômicas no mundo todo (inclusive no Brasil), porque eventuais turbulências financeiras derivadas do setor residencial nos países avançados costumam ter fortes consequências nos mercados financeiros globais como um todo.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicado pelo Broadcast em 2/6/2023, sexta-feira.