Mercado volta a torcer o nariz para Lula

A avaliação do mercado financeiro sobre o governo Lula, que tinha melhorado drasticamente entre a rodada de maio e de julho da pesquisa Genial Quaest sobre esse tema, voltou a piorar, embora não de forma radical, em novo levantamento em setembro. Entre julho e setembro, o juízo negativo aumentou de 44% para 47%, e o positivo caiu de 20% para 12%. No caso do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o positivo caiu de 65% para 46%, e o negativo subiu de 11% para 23%. A pesquisa indica que 57% dos entrevistados consideram que o principal problema econômico hoje é a "falta de uma política fiscal que funcione".

E, de fato, o momento de maior empolgação do mercado com o governo, em meados do ano, com aprovação do arcabouço fiscal, da reforma tributária (na Câmara) e a manutenção da meta de inflação em 3% parece ter ficado para trás.

Analistas dão conta de que mesmo a estimativa do Focus de déficit primário de 0,8% do PIB em 2024 (pior que a meta oficial de resultado zerado) já começa a levantar dúvida, para o lado ruim.

O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) recentemente divulgado não ajudou, com problemas como a subestimação das despesas da Previdência, que alguns estimam em até R$ 30 bilhões. Também há grande ceticismo sobre a capacidade de o governo arrecadar cerca de R$ 165 bilhões adicionais com as medidas de aumento de receita que apresentou.

Segundo contas do mercado, as aprovadas, como o voto de qualidade do CARF, não vão render o prometido (R$ 54,7 bilhões), e outras, como a tributação federal de benefícios fiscais concedidos pelos Estados (R$ 35,3 bilhões), podem se complicar na tramitação, já que atingem em cheio interesses empresariais bem representados no Congresso.

Outro problema são despesas de saúde, educação, da própria Previdência e de benefícios sociais diversos - todas com regras de reajuste muito acima da regra de gasto do arcabouço, de 70% do aumento da receita. Como aqueles gastos vão subir muito mais que o bolo, o resto (e é bem pouco, incluindo a rubrica nobre dos investimentos) vai ter que se contrair muito, para compensar. Esse problema ficará grave a partir de 2025.

Medidas não recorrentes para resolver só 2024, como induzir a Petrobrás a abrir mão de seus questionamentos tributários no CARF, não resolvem a questão (e essa, em particular, tem uma gosto ruim para o mercado, naturalmente).

O ambiente externo é outra variável que impacta o juízo que o mercado faz do governo. Na verdade, a situação para economias emergentes piorou um pouco com a alta das taxas de juros longas nos Estados Unidos (para não falar da desaceleração da China).

O impacto da alta do juro americano no mercado brasileiro tem abordagens diferentes por parte dos analistas, mas todas elas não são alvissareiras para o humor dos operadores. Há quem ache que os ativos brasileiros estão até bem, dada a piora do clima internacional - mas isso pode ser visto como uma aposta de que há espaço para os ativos piorarem.

O Brasil estaria resistindo porque os investidores estrangeiros, ao contrário dos nacionais, não estariam tão preocupados com a questão fiscal (olhando, por exemplo, para a situação externa da economia brasileira, na qual as exportações e a balança comercial estão "bombando").

Já outros veem a piora internacional como tendo impedido uma melhora maior dos ativos brasileiros na esteira do ciclo de redução da Selic. Em outras palavras, o mercado não conseguiu ganhar dinheiro como imaginava com a queda da taxa básica. Uma visão é de que os estrangeiros, por serem menos pessimistas, tenham conseguido ganhar mais com a relativa bonança dos mercados brasileiros desde meados do ano (agora desafiada pela piora internacional) do que os brasileiros.

Seja como for, os prêmios de risco agora parecem mais ajustados e ganhar dinheiro apostando no Brasil daqui para a frente, pelo menos no curto prazo, parece difícil. O que não deixa ninguém (no mercado) feliz.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast e escreve às terças, quartas e sextas-feiras (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 19/9/2023, terça-feira.