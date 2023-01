Mercados "viciados em liquidez"

Uma das grandes interrogações econômicas de 2023 é como será o curso da desaceleração - com possível recessão - e desinflação nos Estados Unidos. O Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) e o mercado têm visões bem distintas do processo, como assinala em interessante fio de comentários no Twitter o analista Jim Bianco, presidente da Bianco Research, empresa norte-americana de pesquisa financeira.

A taxa de juros básica americana, Fed Funds, precificada pelo mercado em 16/12 (última informação que Bianco usa nessa análise) atinge um pico de 4,84% em maio de 2023, em outubro já caiu para 4,675% e em dezembro do ano que vem vai para 4,42%. O nível atual é 4,25-4,5%. Já o Fed aponta um pico em maio de 2023 de 5,125%, e a manutenção nesse patamar pelo menos até o fim do próximo ano.

O analista mostra em seguida que economistas e gestores de fundos projetam maciçamente recessão em 2023, com a taxa de desemprego subindo para 4,5% no fim do ano que vem. Já o Fed, aponta Bianco, condiciona um início de afrouxamento monetário a sinais inequívocos de que o mercado de trabalho está desaquecendo, o que não aconteceu até agora, na sua visão.

O analista observa que o crescimento anualizado dos salários permanece em 5%, um nível inaceitável se a intenção é trazer a inflação para a meta de 2%.

Bianco acrescenta que, na queda de braço entre o Fed e o mercado, este último vem errando sistematicamente em suas apostas, como a de que o Fed vai parar de elevar os Fed Funds e começar a baixar, ou que o mercado de trabalho vai esfriar. Ele aponta que, em 11 de 12 últimos meses de divulgação, a criação de empregos veio acima do projetado pelos analistas de mercado.

O analista prevê que a taxa de dois anos vai subir mais do que o pico recente de 4,72% no início de novembro, pois a história mostra que essa taxa geralmente tem picos acima do máximo a que chegam os Fed Funds num determinado ciclo de alta - e o Fed aponta que a taxa básica deve ir para 5%-5,25%. A taxa de dez anos também deve subir na sua visão.

Taxas de desconto mais altas do que as percebidas hoje significam que o valor das ações está muito elevado.

Mas é nesse ponto que Bianco refere-se com alguma ironia a um paradoxo do comportamento dos mercados nos últimos anos que também é percebido por Fernando Rocha, sócio e economista-chefe da gestora JGP no Rio.

É como se o investidor escolhesse ações de uma boa empresa e depois "torcesse" para que ela perdesse dinheiro e demitisse. Porque, nesse caso, os sinais recessivos fariam o Fed virar a mão e começar a reduzir os juros. E o que veio sistematicamente puxando os mercados para cima nos últimos anos são os juros baixos e altíssima liquidez fabricados pelos BCs com taxas básicas baixíssimas e injeções de liquidez via compra de títulos longos do mercado.

Segundo Bianco, "isso é o que 15 anos de taxas de juros negativas, QE, 'forward guidance'e 'Fed puts' fizeram".

QE é a sigla em inglês para afrouxamento quantitativo, o termo técnico para as injeções de liquidez mencionadas acima. Forward guidance significa orientação prospectiva, quando os BCs tentam convencer o mercado de que no futuro vão se comportar de determinada forma; no caso, de que vão manter juros baixos. E Fed puts significa literalmente opções de venda para o Fed, forma como os mercados se referem às intervenções a autoridade monetária para "salvar" os investidores sempre que os ativos despencam perigosamente.

Para Bianco, o mercado "é viciado em liquidez", visão com a qual Rocha concorda.

O sócio da JGP nota que "todas as vezes que deu problema (nos mercados) nos últimos anos, o Fed baixou os juros e salvou (os investidores)".

Até algumas décadas atrás, continua Rocha, havia uma correlação relativamente forte entre juros e bolsas em alta, e juros e bolsas em baixa. A lógica é que juro em alta significa uma economia aquecida, favorável às empresas, enquanto juros em baixa tem o sentido contrário.

A partir da grande crise financeira global de 2008-09, no entanto, iniciou-se uma fase de juros baixíssimos e pouquíssima inflação, originando certa bolha de liquidez que fez subir todo tipo de ativos, ações, imóveis, criptomoedas etc., independentemente do estado da economia.

Para Rocha, os comentários de Bianco vão justamente na direção de indicar que os mercados ainda estão com esse modelo mental da fase de pouquíssimos juros e inflação que veio desde a crise financeira global até a pandemia.

Já Samuel Pessoa, economista do Julius Baer Family Office e pesquisador associado do IBRE-FGV, nota que os mercados nos Estados Unidos continua a projetar um "pouso suave" da economia norte-americana, com um nível máximo de elevação e tempo de permanência no pico dos Fed Funds relativamente benignos, e com o desemprego não precisando subir muito para que a inflação volte para a meta de 2%.

No último comentário do seu fio no Twitter, Bianco observa justamente que a percepção do mercado de que é bom que a economia esfrie e o Fed vire a mão (isto é, pare de elevar e em seguida comece a baixa a taxa básica) só faria sentido se a inflação estivesse voltando para 2%. Mas se a inflação estiver mais alta e o Fed virar a mão, "é a pior coisa que pode acontecer". Em outras palavras, isso significaria que o Fed estaria vendo uma recessão terrível o suficiente para fazê-lo parar momentaneamente de buscar a meta de inflação - o pior dos mundos, recessão forte e inflação ainda elevada.

Pessoa, em particular, considera que o mercado - pela inexperiência de décadas dos países ricos com inflação alta - está errando tanto na sua estimativa de taxa básica máxima e tempo de permanência nesse nível no atual ciclo como em relação a quanto o desemprego subirá. Para o economista, o juro deve se elevar mais e por mais tempo, e o desemprego deve ir acima do que julga o mercado. Nesse segundo caso, de quanto o desemprego atingirá no atual ciclo de aperto monetário para combater a inflação, o pesquisador considera que mesmo o Fed pode estar um pouco otimista.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

