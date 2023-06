"Meta de 4-4,5% é melhor para o Brasil"

O economista Sergio Werlang, ex-diretor do Banco Central (BC) e que participou diretamente da implementação do sistema de metas de inflação no Brasil, considera que uma meta de 4-4,5% é melhor para o País que 3%, por causa da rigidez orçamentária brasileira. Hoje, o Conselho Monetário Nacional (CMN) toma sua decisão sobre a meta de inflação de 2026 e Werlang pensa que, se a equipe econômica do governo tem certeza de que vai conseguir a arrecadação extra para cumprir as metas fiscais, é uma boa ideia aumentar a meta de inflação. No caso contrário, não. Werlang também comentou conhecido paper do economista Aloisio Araújo (FGV-EPGE) e coautores, com conclusão favorável a aumentar a meta de inflação no Brasil. A entrevista foi publicada hoje antes de o Conselho Monetário Nacional (CMN) anunciar a decisão de manter a meta em 3%, mas mudando a sistemática de aferição de ano calendário para meta contínua.

O sr. mudaria ou manteria a meta de inflação hoje no CMN?

O problema todo é que eu não sei o quanto o Haddad e a Tebet de fato vão conseguir as tais receitas que eles mencionaram. Se conseguirem os R$ 150 bilhões de receitas extras, a situação fiscal fica bem razoável, mesmo que não seja espetacular. A relação dívida PIB vai crescer num ritmo baixinho. Até acho que o mercado está otimista demais com essa regra. Para mim, ela não é ruim, ou melhor, é medianamente ruim, e certamente não é boa. Mas é o suficiente para se levar até o fim de um governo de esquerda, que tem se mostrado intervencionista. De qualquer forma, se Haddad e Tebet têm na mesa instrumentos que julgam ser bons os suficientes para conseguir os R$ 150 bilhões, já que eles estão querendo mudar para uma meta contínua, deviam aproveitar e mudar logo para um número como 4% ou 4,5%.

Por que o sr. pensa que uma meta de inflação de 4-4,5% é melhor para o Brasil do que 3%?

A meta de inflação não é independente da parte fiscal. Querer que a gente tenha uma meta baixa como o Chile e o México pressupõe que não tenhamos problemas fiscais que precisam da inflação para serem resolvidos. Essencialmente, a única forma de resolver os problemas fiscais no Brasil, quando eles são pequenos (não é o caso do problema fiscal atual), é com um pouquinho de inflação. O que faz, por exemplo, com que o reajuste dos funcionários públicos fique um pouco inferior à inflação, ou se consegue diminuir um pouco a dívida pública em termos reais, principalmente na parte prefixada.

Por que isso acontece no Brasil e não nos outros países mencionados?

Porque o Brasil tem uma rigidez orçamentária muito grande, uma rigidez nominal. Não tem como o orçamento diminuir em termos nominais. As aposentadorias só fazem subir, ainda mais agora que o salário mínimo vai crescer acima da inflação. O funcionalismo público como um todo - que, incluindo aposentadorias, dá uns 13% do PIB de gasto entre as três esferas da Federação [e os três Poderes] - tem, pela Constituição, salários incomprimíveis nominalmente, assim como as aposentadorias e pensões. Não é o caso em outros países, como Irlanda, Portugal, Grécia. Em outros países, simplesmente se diminui o salário do funcionário público e ponto final. Equilibra e fica tudo ok de novo, o que aqui não é possível. Aqui também não se pode demitir funcionários públicos, porque não se regulamentou nunca o artigo da Constituição que prevê [essa hipótese com critérios de] produtividade. Não tem como diminuir essa conta.

Como essa rigidez se manifesta no Brasil?

Quando ocorre qualquer probleminha fiscal, uma arrecadação que não vem tão boa, o setor público perdendo o caso de um grande precatório, um governador que dá um reajuste que causa um efeito cascata e deixa de pagar algo que deve à União, a desaposentadoria, um atraso de cinco meses na legislação para aumentar um imposto - qualquer problema desses desequilibra fiscalmente o País. Para reequilibrar, em outros países se cortam outros gastos, aqui não tem como. Não vão cortar, e espero que não cortem, o novo Bolsa Família. Vai cortar o quê - educação, saúde, emenda de relator? Assim, no Brasil, qualquer probleminha fiscal bate na inflação. E aí o BC tem que apertar de novo o juro para colocar a inflação em 3%. É melhor ter uma inflação um pouco mais alta que a dos países pares, e ter algum espaço para desgastar em termos reais alguma despesas nominais rígidas do Brasil.

E quais as consequências de manter a meta de inflação em 3%?

O país cresce menos, porque no caso de qualquer desviozinho tem que subir os juros novamente para colocar a inflação na meta. Ou não se cumpre a meta. Mas um sistema de meta em que já se parte de uma meta para não ser cumprida é ruim.

Esses desequilíbrios fiscais causados pela rigidez do orçamento provocam pressões inflacionárias?

Sem dúvida, porque é a única saída, não existe no Brasil outra saída do desequilíbrio fiscal - frisando de novo, do tipo pequeno. Esse desequilíbrio agora é grande, do tipo estrutural, exige reformas. Reforma estruturais, uma reforma da Previdência, um teto de gastos, é algo para ocorrer de tempos em tempos, digamos, a cada cinco anos. Mas não tem como fazer ajuste estrutural todo ano.

Alguns críticos do aumento da meta da inflação argumentam que, se isso acontecer, nada impede que ocorra de novo caso não se consiga cumprir a nova meta. E essa perspectiva pode levar as expectativas de inflação para além da nova meta.

A única coisa que posso lhe dizer sobre essa questão é que, se o governo e o Banco Central não tiverem credibilidade, isso pode acontecer mesmo. Mas se a parte fiscal estiver sendo feita de forma razoável, e se o BC é comprometido, independente etc., acho que pode ser evitado. É melhor do que contratar o BC para perseguir 3% e depois dar bronca no BC o tempo inteiro - "que absurdo, como pode ter esses juros?". Mas se o BC tem que colocar a meta em 3%, ele está fazendo o trabalho dele. Por mais que se reclame, a inflação está muito longe de 3%. Claro, se pegar os 12 meses acumulados agora, está mais perto, mas não vale, porque teve aquela canetada dos impostos indiretos no ano passado. Olhando para a frente, está longe do 3%, está por volta de 5%. E como é que fica?

E o argumento de que, se o governo elevar a meta por essa razão mencionada por você, ele retira pressão do sistema político para justamente mudar essa rigidez orçamentária, que é prejudicial ao Brasil?

Esse argumento está correto. Você tira essa pressão, sim. Agora eu pergunto: qual é a chance de você fazer uma reforma administrativa, que mudaria isso, neste governo? Não vejo chance. O brasileiro não gosta de inflação, mas não é que nem o alemão, que com uma inflação de 5% acha que o mundo vai acabar. O país está funcionando com essa inflação em torno de 5%. Aqui, é um certo desconforto, mas tolerável, e com isso se mantém a situação fiscal mais ou menos sob controle e o Banco Central sem perder a efetividade do sistema de metas. A entrevista foi publicada antes de o Conselho Monetário Nacional (CMN), hoje (29¹6), manter a meta de inflação em 3%, mas mudando o prazo de ano-calendário para meta contínua.

Um governo com apoio no Congresso para reduzir de fato a rigidez do orçamento poderia levar a meta de inflação de novo para 3%?

Pode ir para 3%, não vejo problema nenhum. Não tem nenhuma contraindicação além do problema de rigidez fiscal que eu mencionei.

O artigo acadêmico de Aloísio Araújo e colaboradores vai na mesma linha dos argumentos que você apresentou nesta entrevista?

Me preocupa pessoas superqualificadas, que têm conhecimento do artigo e nunca fizeram nenhuma crítica concreta, e que defendem simplesmente deixar a meta em 3%. O segundo paper é muito objetivo, com foco na parte fiscal, e calibrado usando os dados do Brasil de 2002. Na última versão, eles conseguiram calcular a meta de inflação ótima, isto é, a menor meta que deixa o País fora da zona de fragilidade fiscal. Com uma dívida bruta como a de hoje, a meta ótima dá um número como 4-4,5%, mais para 4,5%. Mas 4% já está ótimo, 3% é que não dá. O paper não fala em rigidez orçamentária, mas coloca a inflação como forma de resolver o problema fiscal, desgastando a dívida. O argumento, na verdade, é muito parecido. Lá fora, o paper do Aloísio deu clareza ao pessoal que argumenta que talvez o Fed (BC dos EUA) tenha que mudar [a meta] por causa da política fiscal superexpansiva do Biden. Aqui, a questão é muito mais importante do que nos Estados Unidos, país no qual a dívida ser de 100% ou 120% do PIB deixa as pessoas só um pouco incomodadas. Aqui você fica com medo de o governo não pagar e isso começa a dar inflação. E a meta fica desmoralizada.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta entrevista foi publicada pelo Broadcast em 29/6/2023.