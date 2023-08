Milei, Lira e Haddad

Existe algum elo entre a vitória de Javier Milei nas eleições primárias da Argentina e a rusga entre Arthur Lira, presidente da Câmara, e Fernando Haddad, ministro da Fazenda? Aparentemente, são dois acontecimentos inteiramente distintos, mas Lula e Haddad deveriam prestar atenção no que aconteceu no país vizinho.

A possível eleição do libertário radical próximo à extrema-direita - possibilidade já antecipada pelos mercados na forma de turbulência e piora ainda mais aguda da adoentada economia argentina - seria um terremoto político-econômico.

Brasil e Argentina têm muitos entrelaçamentos econômicos e históricos e o eventual caos no país vizinho poderia respingar aqui, mas esse ainda não é o ponto crucial do fenômeno Milei do ponto de vista da governabilidade brasileira. Afinal, a casa macroeconômica nacional é muito mais sólida que a do vizinho, e tem dado provas de que aguenta trancos até mais fortes.

A questão crucial é que a popularidade do caricato político argentino é mais uma demonstração da enorme frustração, na maior parte da América Latina, em relação à capacidade de as forças políticas tradicionais gerarem melhora socioeconômica compatível com a expectativas dos eleitorados. A deterioração institucional via populismo radical de esquerda, como no caso da Venezuela - e em alguma medida da própria Argentina - já é conhecida na região há décadas. A novidade do atual momento histórico é a força e a disseminação do populismo extremista de direita.

Seja qual for a coloração ideológica, essas versões superturbinadas de populismo destroem o tecido político tradicional, e tornam ainda mais difícil do que de costume que governos persigam com sucesso políticas públicas centristas, e não apenas na seara econômica.

É nesse contexto que se torna instrutivo voltar a Lula, Haddad e Lira. O ministro da Fazenda fez declarações que podem ser lidas como depreciativas do papel do Congresso e do deputado, e este reagiu com uma velada ameaça de criar problemas na tramitação de matérias vitais para o governo, como o marco fiscal e a reforma tributária.

A avaliação da coluna é de que esse temor não deve ser exagerado. Nesse caso específico, Lira provavelmente está apenas sinalizando insatisfação, nada que não possa ser resolvido com conversa e talvez algum agrado do Executivo.

Mas o episódio aponta o fato real de que, com o enfraquecimento ou mesmo desaparecimento das dicotomias basilares do jogo político pós-redemocratização - petista versus tucanos no Brasil, peronistas versus radicais na Argentina -, os Executivos tendem a se fragilizar. E essa posição mais vulnerável se manifesta nas relações dos governos com os outros atores sociais e políticos, incluindo o Legislativo, mesmo que este também goze de prestígio muito baixo.

A emergência dos populismos e o mal-estar raivoso que permeia partes substanciais do eleitorado torna a cena política incerta e imprevisível. No Brasil, por exemplo, com o abjeto escândalo de tráfico de presentes de Estado, o bolsonarismo caiu ao seu ponto mais cabisbaixo em anos. Alguém poderia supor que isso tira a extrema-direita da equação política e o País retornará a um embate civilizado entre centroesquerda e centrodireita.

Com isso, e o quadro econômico melhorando, Lula poderia voltar ao usos e costumes tradicionais da gestão petista, administrando o País com suas certezas de sempre e uma postura olímpica de quem sabe que contar com uma maioria robusta do eleitorado é apenas uma questão de tempo.

O risco, porém, não é apenas o de que o desempenho econômico não corresponda plenamente às expectativas do governo (o que por si só já é uma senhora questão). O fenômeno Milei mostra também que os eleitorados latino-americanos já não são os mesmos, e, portanto, o estilo de governo triunfante apoiado em índices muito elevados de popularidade talvez não seja o mais adequado para esses novos tempos.

Talvez seja necessário uma dose bem maior de humildade para trafegar no terreno minado de relações mais complexas (e envolvendo maior dependência) com o Legislativo e outras instâncias de poder da sociedade. O problema é que a incandescente vitalidade nos polos extremos e radicais da vida política obriga os protagonistas tradicionais a vestirem o figurino centrista, e Lula se construiu politicamente antagonizando o centro. Esse último modelo, porém, pode ter se tornado obsoleto para um político não extremista no Brasil e em várias partes da América Latina.

Diga-se de passagem, Haddad, apesar da declaração infeliz que levou à reação de Lira, é disparadamente o quadro do atual governo que parece melhor entender a necessidade de readequar as concepções e práticas do PT a um contexto social, político e econômico muito diferente daquele que vigorou durante os anos dourados dos mandatos anteriores de Lula.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast e escreve às terças, quartas e sextas-feiras (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 15/8/2023, terça-feira.