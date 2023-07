Momento de sintonia fina para o BC

A deflação de 0,08% do IPCA de junho, levando o índice acumulado em 12 meses para 3,16%, abaixo da meta de 3,25% para o ano calendário de 2023 (mas o número certamente subirá bem até o fim do ano), naturalmente será vista pela maior parte da sociedade como ótima notícia no front inflacionário.

E a pressão - estimulada, novamente hoje, pelo presidente Lula e boa parcela do governo - para que o Banco Central (BC) corte rapidamente o elevadíssimo juro básico de 13,75% deve se intensificar.

Para a maior parte dos analistas do mercado, entretanto, o IPCA de junho não teve apenas lado bom. Na verdade, os serviços, o componente mais central dos processos inflacionários, e como tal mais sensível à política monetária, não vieram bem.

Os serviços tiveram alta de 0,62% em junho (0,46% excluindo as voláteis passagens aéreas, que subiram 10,96%). Porém, o preocupante foram leituras mais estruturais da inflação de serviços.

Em relatório, o Bradesco apontou que a média móvel dessazonalizada e anualizada de três meses dos serviços subjacentes, medida de núcleo valorizada pelo BC, teve aceleração em junho para 6,9% (de 5,6% no mês anterior). Já Carlos Kawall, sócio fundador da gestora Oriz Partners, nota que, na mesma métrica, os serviços subjacentes excluindo a alimentação fora do domicílio saíram da faixa entre 4% e 5% mais no início deste ano para cerca de 7% agora.

A inflação dos serviços, especialmente dos intensivos em mão de obra, é evidentemente muito influenciada pelo aquecimento do mercado de trabalho, que se mantém mesmo após o longo e intenso ciclo de aperto da política monetária.

O resultado prático da divulgação hoje do IPCA de junho, com a notícia da inflação de serviços mais salgada e resistente, é que a tendência das apostas de quanto será o corte da Selic em agosto (maciçamente previsto pelo mercado, de acordo com a sinalização do próprio BC) caminhou na direção de modesto 0,25 ponto porcentual (pp). A alternativa de 0,5pp não está descartada pelo mercado, mas perdeu um pouco de fôlego hoje.

Kawall via o primeiro corte da Selic só em setembro pela sua leitura da inflação, mas trouxe a projeção para agosto por causa da comunicação do BC. A manutenção pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) da meta de inflação em 3% ajudou a estratégia de política monetária do BC, na sua opinião. Mas o gestor ressalva que, na última rodada do Focus (sistema do BC de coleta de expectativas de mercado), o recuo das projeções do IPCA para 2024 e 2025 foi interrompido.

Kawall aponta que há várias boas notícias no front inflacionário que devem ser comemoradas. No IPCA de junho, a média dos núcleos de inflação caiu para 0,2% (de 0,37% em maio). É verdade que se esperava uma queda ainda maior, mas se trata de um nível baixo para esse importante termômetro.

Além disso, o câmbio se apreciou nos últimos meses, houve notícias de razoáveis a boas na política econômica (meta de 3%, arcabouço fiscal, agora a reforma tributária) e o risco País recuou. Em termos do combate à inflação propriamente dito, a maioria dos analistas considera que o aperto monetário já está apresentando resultados, ainda que de forma gradativa.

Agora, porém, o Banco Central está no limiar do início do ciclo de afrouxamento monetário, e a sintonia fina é importante. Para Kawall, essa inversão de ciclos deve "ser feita com cautela, jogando um pouco mais no conservadorismo no início e, caso seja necessário, acelerando à frente quando as expectativas estiverem mais ancoradas".

Ele lembra que essa foi a estratégia de Ilan Goldfajn à frente do BC em 2016, e considera que foi muito bem sucedida. O próprio BC vem enfatizando a ideia de cautela e parcimônia nas suas comunicações.

Kawall aponta que o mercado de trabalho aquecido pós-pandemia, dificultando a desinflação dos serviços, é algo que não ocorre só no Brasil, mas em diversos países.

Na sua visão, uma particularidade brasileira (e também dos Estados Unidos) é a política fiscal expansionista na contramão da política monetária. O gestor estima que o gasto público real cresça 5-6% este ano.

"Não se pode dizer que é algo que começou neste governo, a expansão fiscal já veio do ano passado", ele acrescenta.

Finalmente, ele avalia que o Brasil não tem problemas de vulto no mercado de crédito (o que, caso ocorresse, poderia induzir um afrouxamento monetário mais rápido), mas apenas uma desaceleração cíclica causada pela política monetária.

Kawall projeta no momento um corte de 0,25pp da Selic em agosto, e mais três de 0,5pp nas reuniões que faltam este ano, levando a taxa básica para 12% no final de 2023. Em 2024, ele prevê uma sucessão de cortes de 0,5pp até 9%, mas ressalva que não descarta que, se um cenário desinflacionário muito positivo se descortinar, o ritmo de queda possa ser acelerado, com cortes de 0,75pp da Selic.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 11/7/2023, terça-feira.