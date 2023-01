"Momento Manaus" da Covid na China

O fim abrupto da política de Covid zero na China não trará uma rápida recuperação da economia do país pelo aumento da circulação e reabertura dos setores, na visão do economista Livio Ribeiro (BRCG e IBRE-FGV), especialista em China.

Em vídeo para clientes e em conversa com a coluna, Ribeiro diz que a China está vivendo seu "momento Manaus", e que a situação "vai piorar antes de melhorar".

"Teremos semanas muito, muito, muito difíceis pela frente, com uma explosão de casos de internação, de carência de insumos básicos hospitalares e até mesmo de pessoal nos hospitais. Não é por acaso que as famílias chinesas decidiram ficar em casa [após o fim da Covid zero]", avalia Ribeiro.

Ele acrescenta que, mesmo com o fim dos lockdowns, a circulação de pessoas está desabando na China, o que evidentemente é negativo para a retomada da economia.

"As projeções que começam a aparecer de grande retomada do crescimento e a China vindo para o resgate do mundo durante o ano que vem são, hoje, muito, muito exageradas", aponta o economista.

Para ele, a ideia de alguns de que a reabertura econômica na China será veloz e o país poderá crescer forte a partir do início de 2023 está errada, e o primeiro trimestre do ano que vem ainda trará notícias muito ruins no front chinês.

O analista se diz surpreso com a desorganização e mau planejamento do fim da política de Covid zero, justamente num país que se preza do seu poder de coordenação estatal.

Ele lembra que o governo chinês sempre teve a política de Covid zero com pedra angular do seu combate à pandemia, vendendo a ideia de que, ao contrário dos países ocidentais, a China colocava a vida dos seus cidadãos acima de tudo, inclusive das preocupações econômicas.

"Mas as mudanças que ocorreram nos últimos 30 dias basicamente jogam tudo isso para o alto", afirma Ribeiro.

Ele explica que não há virtualmente mais nenhuma controle de restrição à circulação, inclusive com o eficiente mecanismo de "tracking and tracing" chinês tendo sido abandonado. Desde a última segunda-feira, o aplicativo nos celulares necessário para entrar em determinados lugares deixou de funcionar.

Há, segundo o analista, um "buraco negro" de informações, sem que se saiba a quantidade real de casos e de óbitos. O governo chinês mudou o protocolo para definir um óbito por Covid, restringindo-o a casos diretamente de falência respiratória, e excluindo mortes por outras causas ligadas à doença.

Segundo Ribeiro, pelos dados oficiais os casos e mortes ainda estão diminuindo, mas jornais locais, menos censurados, e redes sociais mostram enormes filas em farmácias, filas em clínicas de família, necrotérios funcionando 24 horas por dias e utilizando câmara frias externas para empilhar cadáveres e outras cenas dramaticas.

Adicionalmente, prossegue o economista, a Universidade de Fudan, chinesa, fez estimativa recente de que, nos próximos três meses, deve haver pelo menos 1,5 milhão de mortos na China em função da Covid.

Uma das maiores preocupações é o aumento do fluxo de viagens para o interior da China durante o Ano Novo Chinês, na segunda metade de janeiro. Ribeiro nota que a cobertura vacinal (além da qualidade inferior da vacina) e a cobertura hospitalar são muito menores no interior do que em megalópoles como Shangai, Beijing e Guangdong, onde a situação já está problemática.

Ele acrescenta que, no conjunto de medidas que puseram fim à política de Covid zero, foram abolidos os passaportes interregionais sanitários. No interior há mais idosos, menos vacinação e pior atendimento médico-hospitalar.

Segundo economista, o fim da política de Covid zero foi conduzido de formas diferentes por cada governo local, sem criar salvaguardas, e não houve aumento de leitos de UTI, que segundo o próprio governo chinês são insuficientes, sendo que todas essas carências são maiores no interior do que nas principais metrópoles.

Para Ribeiro, há duas possíveis explicações para a reviravolta repentina do governo chinês em relação à Covid. A primeira - na qual não crê muito - seria econômica, com a gota d'água dos dados ruins do quarto trimestre. Mas ele considera mais provável que seja uma reação à onda de protestos após o incêndio que matou uma dezena de pessoas em Urumqi, capital da região de Xingjiang, no noroeste da China - as mortes e o fogo foram associados às medidas de confinamento por causa da Covid.

O analista nota que os protestos não foram maciços em termos de número de pessoas, mas foram muito disseminados pela China, o que poderia ter provocado preocupação no governo de que seria impossível manter a política de Covid zero por muito mais tempo.

O problema, conclui Ribeiro, é que a saída da Covid zero foi pessimamente planejada, com um nível de incompetência que ele diz nunca ter visto nos seus 15 anos como analista da China.

"Eu temo que eles venham a empilhar milhões de corpos", conclui o analista.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 22/12/2022, quinta-feira.