Mundo empurra o real

A recente valorização do real, que esta semana passa por pequena reversão, é vista por muitos observadores como sendo causada em parte significativa por melhoras econômicas domésticas, como o avanço do novo arcabouço fiscal e da reforma tributária no Congresso, a manutenção da meta de inflação em 3% e as melhores perspectivas em termos inflacionários e de crescimento, comparadas com o que se via no primeiro trimestre.

No entanto, na última "rodada" do modelo de discriminação entre causas externas e internas nos movimentos do câmbio brasileiro do economista Livio Ribeiro (BRCG e IBRE-FGV), os fatores externos preponderam. Na janela de 24 de março a 30 de junho, quando o câmbio caiu - isto é, real se valorizou - de R$ 5,25 para R$ 4,79 (queda de 8,79%), os fatores externos foram responsáveis por 7,35 ponto porcentual (pp) dessa queda, ou por 83,7% do recuo.

Já os fatores domésticos, que no modelo de Ribeiro são resíduo, levaram a uma queda de 3,71pp no câmbio, ou de 42,18%. A contribuição externa, portanto, é quase o dobro da interna, mas o que talvez tenha chamado a atenção do leitor é que a soma das contribuições externa e interna, de -11,06%, é maior que o recuo de 8,79% do câmbio no período - assim como as contribuições interna e externa somarem 125,9% da queda do câmbio efetivamente ocorrida.

A razão é que um terceiro fator, o diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos, remou na direção contrária, causando um efeito de alta do câmbio 2,27pp, ou de -25,9% do impacto total. No período analisado, o diferencial do juro prefixado de um ano (no caso brasileiro, o chamado swap de um ano) entre o Brasil e os Estados Unidos caiu de 7,64pp para 5,68pp.

Um dos fatores que mais contribuíram para a apreciação do real, segundo o modelo de Ribeiro, foi a queda do CDS (medida de risco) do Brasil na janela de 24 de março a 30 de junho. No caso do CDS de 10 anos, usado no modelo, a queda foi de 347,5 para 281,5, ou de 19%.

O economista explica que parte significativa do efeito atribuído ao CDS do Brasil no modelo é de natureza externa, já que - para ficar no exemplo específico do período mencionado acima - "a queda foi parte da descompressão geral do risco emergente no mundo".

O exercício estima a parte do movimento do CDS do Brasil que foi apenas acompanhamento da tendência geral do risco emergente, e o resíduo (seja para pior, ou para melhor) entra no modelo como o fator doméstico. No caso da janela temporal abordada nesta coluna, esse resíduo corresponde aos 3,71pp de recuo do câmbio por fatores domésticos mencionados acima.

Entre as outras variáveis que entram como fatores externos no modelo, o DXY (câmbio do dólar contra uma cesta de moedas globais) recuou 0,2% e o CRB (índice de commodities) subiu 1,4%. Ambos os movimentos são na direção pró valorização do real, embora o DXY tenha praticamente registrado estabilidade. Finalmente, a rentabilidade do título de dez anos do Tesouro americano aumentou um pouco no período, o que no modelo é vetor de desvalorização do câmbio.

Olhando à frente, Ribeiro nota que o mercado não está precificando toda a alta de juros nos Estados Unidos que o FOMC (comitê de política monetária do Fed, BC dos EUA) sugere que fará. Caso o cenário da autoridade monetária prevaleça, na visão do economista, "haverá um teste importante da descompressão do risco emergente". Ele nota ainda que o diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos tende a cair mais rapidamente adiante, o que também vai "testar" a descompressão que está na raiz do bom desempenho recente do real.

Já Luciano Sobral, economista-chefe da Neo Investimentos, avalia que, até o fim do ano, haverá um cenário difícil nos Estados Unidos, com desaceleração do crescimento e juros elevados. Ele acrescenta que o desempenho dos PIBs da China e da Europa deixa a desejar, o que cria um ambiente global favorável ao fortalecimento do dólar.

Nesse contesto, para Sobral, o Brasil deve perder um pouco de atratividade para os capitais quando o juro básico começar a ser cortado pelo Banco Central e quando uma parcela significativa das boas notícias econômicas (aprovação do arcabouço, reforma tributária) ficar para trás.

"A agenda do segundo semestre parece ser mais focada em aumentar arrecadação, algo que não é obviamente positivo para mercados", ele aponta. Nesse sentido, crescem as dúvidas sobre a continuidade do bom desempenho do real.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 5/7/2023, quarta-feira.