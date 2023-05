Nem toda mudança na meta é polêmica

Há sinais de que tanto o governo quanto o Banco Central seriam simpáticos à introdução de uma meta contínua de inflação, substituindo a meta para ano calendário que vigora atualmente.

No Reino Unido, por exemplo, a meta é de uma inflação em 12 meses (média de preços no presente comparada à média de preços um ano antes) de 2%. A margem de tolerância é de 1 ponto porcentual (pp). Assim, o Banco da Inglaterra (BC) tem que escrever uma carta para o ministro das Finanças se a inflação em 12 meses subir acima de 3% ou cair abaixo de 1%. Nessa comunicação, o BC britânico tem de apresentar seu plano para trazer a inflação de volta à meta.

A inflação em 12 meses no Reino Unido atualmente está acima de 10%, por causa dos efeitos da pandemia. Na verdade, o sistema britânico inclui uma troca de cartas abertas entre o BC e o Ministério das Finanças (chamado de Chancelaria do Exchequer). A última troca foi em 23 de março, com o presidente do BC enviando uma carta, respondida no mesmo dia pelo chanceler do Exchequer.

No Brasil, como se sabe, o BC escreve uma carta aberta para o Ministério da Fazenda se a inflação no ano calendário fechado ficar além ou aquém das bandas de tolerância de 1,5pp, para cima e para baixo, em torno da meta central, de 3,25% este ano e de 3% em 2024 e 2025.

Caso se adote uma meta contínua no Brasil, a carta aberta do BC provavelmente passaria a ser escrita quando a inflação acumulada em 12 meses ficasse acima ou abaixo das bandas de tolerância da meta. Como essa situação pode perdurar por períodos relativamente longos quando há grandes choques - como ocorre hoje em dia, por causa da pandemia, no Brasil, Reino Unido e grande número de países -, talvez fizesse sentido um sistema de trocas de cartas abertas entre o BC e a Fazenda, por meio do qual o plano de volta à meta fosse monitorado e reajustado, como no sistema britânico.

De qualquer forma, uma eventual mudança da meta, de relativa ao ano calendário para contínua, ainda deixaria em aberto a espinhosa questão sobre o nível da meta.

Do lado do governo, já houve várias manifestações, inclusive do presidente Lula, de que seria desejável aumentar a meta. Roberto Campos Neto, presidente do BC, por outro lado, embora tenda a frisar que essa de fato é uma decisão do Executivo - majoritário no Conselho Monetário Nacional (CMN), que formalmente define a meta -, já deixou evidente que não gosta da ideia.

Na visão de Campos Neto e de uma expressiva corrente do mercado (embora haja também lideranças do sistema financeiro com posição oposta), aumentar a meta de inflação para, por exemplo, 4% ou 4,5% não vai reduzir o juro real e tende a elevar rapidamente as expectativas inflacionárias na mesma medida. Mais ainda, as expectativas já teriam subido por causa da suposição, engendrada pelo próprio governo, de que a meta será elevada.

O economista José Júlio Senna, especialista em política monetária do IBRE-FGV, considera que transformar a meta de inflação brasileira em uma meta contínua é uma boa ideia, mas elevá-la seria muito ruim.

Em artigo na edição de maio do Boletim Macro Ibre, Senna avalia que, pelas manifestações recentes do BC, a ideia da meta contínua está na mesa, "com boa probabilidade de vingar".

A decisão será tomada em junho, na reunião do CMN, quando - a se seguir o procedimento habitual - a meta de inflação de 2026 será anunciada. Porém, se o CMN decidir aumentar a meta de inflação, é plausível que também reveja as metas de pelo menos alguns dos anos anteriores a 2026.

Em seu artigo, Senna aponta que o argumento de que a elevação da meta é neutra, porque as expectativas de inflação já teriam se ajustado antecipadamente a ela, só seria verdadeiro se desaparecesse por completo a possibilidade de nova alta da meta no futuro. Evidentemente, isso é algo praticamente impossível num país que muda a Constituição para afrouxar a política fiscal, por exemplo, como se trocasse de roupa.

Havendo a chance de que a meta volte a ser elevada no futuro, a hipotética primeira elevação levaria, segundo o especialista em política monetária, a um prêmio de risco associado à possibilidade de novas mudanças de meta (que poderia até ser maior que o atual prêmio pelo mesmo motivo). Em resumo, deve haver um efeito pernicioso sobre as expectativas de inflação.

Senna vê a possibilidade de que ao menos parte do governo esteja ciente do risco mencionado acima. Assim, ele enxerga como possível que governo anuncie em junho a transformação da meta em contínua, mas mantendo o nível de 3%.

Para o economista, esse desfecho seria "excelente" e "superadequado" no atual momento da economia brasileira. Mas Senna alerta que um eventual aumento da banda de tolerância (hoje em 1,5pp), mesmo que mantida a meta,"poderia neutralizar, no todo ou em parte, os inegáveis benefícios de manutenção da meta em 3,0% e sua transformação em objetivo contínuo".

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 22/5/2023, segunda-feira.