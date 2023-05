No crédito, o sufoco continua

Após quase um ano de Selic a 13,75% (a taxa básica foi elevada para esse nível em junho de 2022), é natural que a economia brasileira viva algum grau de aperto de crédito.

A partir de análise dos números do Sistema Central de Riscos (SCR), base de dados do BC com informações de crédito remetidas mensalmente por todas as instituições financeiras, e de outras informações disponibilizadas pelo BC, pesquisadores do IBRE-FGV constataram que a situação está mais apertada para famílias de baixa renda (menos de dois salários mínimo) e também é difícil na renda média, de dois a cinco mínimos.

Silvia Matos, coordenadora de análise de conjuntura macroeconômica do IBRE, aponta que, naquelas faixas de renda, a inadimplência está mais alta do que em 2017. Na verdade, a série do SCR se inicia em 2017, mas dados mais agregados do BC indicam que aquele ano experimentou um pico de inadimplência no crédito às pessoas físicas.

Já em termos das empresas, Matos observa que há retração generalizada do crédito livre, mas sem "credit crunch". E há também uma tendência de o crédito direcionado voltar a ter mais protagonismo.

Genaro Dueire Lins, pesquisador do IBRE, nota que, embora a chamada "inadimplência curta" das pessoas físicas tenha dado recentemente alguns sinais de que pode se estabilizar, os chamados "ativos problemáticos" se mantêm em forte alta.

Os ativos problemáticos correspondem àqueles em que cliente e banco tentam se acertar para manter o fôlego do primeiro, como extensão de prazos, reduções de parcelas ou adiamento de parcelas.

De certa forma, é como se o banco "pedalasse" o cliente. E isso, para o especialista, é um sinal de que, no cenário problemático do crédito à pessoa física, ainda não foi ultrapassado o pico da inadimplência e ainda não começou a estabilização.

Outra característica do atual cenário de crédito para a pessoa física no Brasil, segundo Lins, é que a inadimplência das carteiras sem garantia, como empréstimo pessoal, cartão de crédito e "outros" (em que está o cheque especial) estão subindo fortemente, enquanto as com garantia (veículos, imobiliário, consignado) ou se elevam em ritmo bem mais suave ou estão em tendência de estabilidade.

A taxa de inadimplência no crédito livre para as pessoas físicas cresceu fortemente nos últimos dois anos, saindo de um vale de aproximadamente 4% em meados de 2021 para 6,1% em março de 2023, um nível próximo ao pico anterior de maio de 2016.

A equipe do IBRE que se debruçou sobre esses números - além de Lins e Matos, a pesquisadora Katherine Hennings - nota que ainda mais importante do que o elevado nível da inadimplência das pessoas físicas é o fato de que o ciclo de aumento do indicador já dura 21 meses, desde junho de 2021.

No caso das pessoas jurídicas, há um aumento recente da inadimplência, mas os economistas notam que em nível ainda bem distante do pico no começo de 2017.

O aumento das taxas de juros do crédito para pessoas físicas e jurídicas prossegue, mas de forma menos intensa do que em 2022, e ainda em níveis inferiores ao do pico anterior em 2016.

No caso das empresas, o juro médio tocou o ponto mais baixo, em torno de 10%, no segundo semestre de 2020, subindo para 21,3% na leitura mais recente. Já para as pessoas físicas, saiu-se, aproximadamente no mesmo período, de cerca de 23% para 36,4%.

Lins, Hennings e Matos chamam a atenção para o fato de que, sempre no mesmo período aproximado, houve elevação da diferença entre a taxa de juros no segmento livre para pessoas físicas (maior) e jurídicas (menor).

Os pesquisadores apontam ainda que o endividamento total das famílias (como percentual da renda) aumentou 7 pontos percentuais (pp) entre fevereiro de 2020 e o mesmo mês de 2023, atingindo 48%. Excluindo o crédito imobiliário, a alta do endividamento das famílias foi de 5,1 pp, para 30,8% da renda. Já o comprometimento da renda mensal com o serviço da dívida das famílias aumentou 4,6pp, para 27,4%. E, com exclusão do segmento imobiliário, subiu 4,6pp para 25,4%.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 11/5/2023, quinta-feira.