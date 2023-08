O abacaxi dos militares

"A situação dos militares vai ficar mais tensa antes de melhorar", comenta o cientista político Octavio Amorim Neto, da EBAPE-FGV.

O pesquisador, com um histórico de estudos relacionados aos militares brasileiros, vê como confuso, complicado e sensível o atual momento da relação das Forças Armadas não apenas com o governo de Lula, mas também com outras instâncias da sociedade, como Legislativo, Judiciário, academia, opinião pública etc.

A posição dos militares tem aspectos contraditórios, afirma o pesquisador. Eles se sentem acuados pelas críticas e pelo noticiário negativo que associa as Forças Armadas ao projeto autoritário de Jair Bolsonaro (embora não tenham apoiado explicitamente a tentativa de golpe) e agora a casos policiais do ex-presidente como a venda para proveito próprio de joias e outros presentes de Estado.

Por outro lado, a recente pesquisa Quaest mostra uma queda do apoio dos brasileiros às Forças Armadas do qual um dos principais destaques foi o recuo da aprovação dos eleitores de Bolsonaro. Ou seja, a impressão é a de que essa parte do eleitorado desapontou-se com os militares pelas razões inversas da intelligentsia, isto é, porque as Forças Armadas não acompanharam o ex-presidente até as últimas consequências da sua aventura autoritária.

Para tornar o quadro ainda mais paradoxal, como nota Amorim Neto, a estratégia dos militares para sair dessa posição de desprestígio perante os dois lados em conflito é a de demandar mais recursos da sociedade.

Como mostra a reportagem de Marcelo Godoy publicada em 22/8 como manchete do Estadão, a iniciativa do comandante do Exército, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, para afastar as Forças Armadas do bolsonarismo e recuperar prestígio, inclui "a luta por benefícios para militares e seus familiares". Num momento delicado do ponto de vista fiscal, demandar uma fatia maior do bolo não parece exatamente a melhor forma de cortejar a simpatia da sociedade civil.

O incômodo com a questão militar se espraia muito além dos quartéis, e atinge de certa forma a própria base do governo. Como nota Amorim Neto, a estratégia nas relações entre governo e militares do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, é a de conciliação e pacificação. E parte do eleitorado de esquerda certamente vê essa postura como branda demais depois de todo o profundo envolvimento das Forças Armadas com um governo de extrema-direita que, inclusive, tentou dar um golpe no apagar das luzes.

Esse desagrado com a moderação de Lula em relação aos militares, aliás, vai além do território estritamente da esquerda militante e partidária e abrange o mundo acadêmico. Isso fica claro na nota assinada pela Associação Brasileira de Estudos de Defesa (ABED), Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (Anpocs) e Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP) com críticas à falta de ousadia do governo em lidar com os militares e à gorda fatia do Orçamento reservado às Forças Armadas.

Entre Forças Armadas, saúde e educação, o novo PAC privilegiou mais as primeiras, com R$ 53 bilhões, do que as duas últimas, com respectivamente R$ 31 bilhões e R$ 45 bilhões. Amorim Neto observa que esse fluxo de recursos para os militares acontece sem que haja discussões sobre racionalização de gastos pelas Forças Armadas.

O cientista político até enxerga argumentos legítimos para reforçar e modernizar as três forças militares, num mundo em que as tensões geopolíticas aumentaram. Mas ele aponta que há uma ausência quase completa, tanto por parte dos civis quanto dos militares, de uma discussão de alto nível e com repercussão na opinião pública sobre o papel das Forças Armadas na democracia brasileira, depois do desgaste gerado pela aproximação com o bolsonarismo.

Para Amorim Neto, esse debate deveria ser conduzido na direção de reafirmar o controle civil sobre as Forças Armadas. Esse controle deveria ser institucionalizado adequadamente não apenas por meio do Ministério da Defesa, mas com a participação dos diferentes Poderes da República e das instituições de controle, e com canais adequados com a academia, a indústria, as entidades de defesa de direitos humanos e a sociedade em geral.

Um problema, diz o pesquisador, é que formular e executar uma estratégia desse tipo demandaria muito capital político do governo Lula, em termos de tempo e energia gastos pela alta esfera do governo na questão. E Lula se sente premido por uma agenda doméstica e internacional "fervilhante", na qual se prevê a aprovação de matérias complexas como o novo arcabouço fiscal [a aprovação final no Congresso deu-se logo após a publicação desta coluna] e a reforma tributária ainda neste semestre, enquanto na seara externa o presidente toca uma agenda ambiciosa de reposicionamento do Brasil (em destaque neste momento na reunião dos Brics em Joanesburgo, na África do Sul).

Segundo o cientista político, um possível temor de Lula de entrar de cabeça na redefiniçao do papel das Forças Armadas na democracia brasileira seria o de desencadear um debate muito acalorado. Isso, por sua vez, poderia fazer o governo perder parcialmente o controle da agenda, sendo obrigado a devotar doses de tempo e energia que, em caso contrário, seriam canalizadas para as suas grandes prioridades atuais.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 22/8/2023, terça-feira.