O arcabouço e a guerra das expectativas

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, recebeu o novo arcabouço fiscal como uma boa medida, mas costuma ressaltar que não há ligação direta entre o dispositivo e a política monetária.

As novas regras fiscais ajudarão o Brasil a ter juros reais mais baixos à medida que convençam os investidores que financiam a dívida pública de que a trajetória do endividamento público brasileiro é sustentável e saudável.

Hoje mesmo, na audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, segundo a reportagem de Thaís Barcelos e Eduardo Rodrigues, do Broadcast, Campos Neto fez ver aos senadores que não é o juro que faz a dívida pública ser alta, mas sim a dívida que faz o juro ser alto.

Dessa forma, o que estará em jogo nos próximos meses e até anos à frente é a capacidade de o atual governo, munido do seu novo arcabouço, convencer as pessoas e instituições que compram títulos do governo brasileiro de que as finanças do setor público são sólidas e solventes.

Nesse sentido, as primeiras reações do mercado ao arcabouço, que variaram da tolerância sem entusiasmo às críticas sem alarmismo, não são tão importantes assim. O combo do arcabouço e da política fiscal do Lula 3 é uma obra em construção, e o mais relevante é sinalizar em cada momento decisivo que o compromisso do governo com a responsabilidade fiscal é para valer.

A tramitação do projeto de lei complementar (PLP) no Congresso será o primeiro grande teste. Analistas fiscais têm muitas críticas e sugestões, e será interessante ver como a equipe econômica do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reagirá a elas.

Alguns pontos importantes foram a não obrigatoriedade de contingenciar despesas diante da perspectiva de não se cumprir o resultado primário; um grande salto inicial de despesa em 2024 de acordo com o entendimento sobre a metodologia de cálculo do limite de 70% do aumento da receita; os limites para o crescimento da despesa de 0,6% a 2,5%, considerados como intervalo muito alto, especialmente o piso; e a dinâmica própria de crescimento de muitos itens de despesa, como Previdência e benefícios sociais, saúde e educação e investimentos, que pode aplicar um torniquete nos demais gastos, levando-se em conta o limite total.

Todas essas questões podem entrar em discussão durante a tramitação do PLP no Congresso, e em tese o arcabouço poderia ser modificado para aplacar essas apreensões.

Resta ver, porém, como se comportarão as forças políticas nas duas Casas do Legislativo. Como se sabe, o Congresso pende mais para a centrodireita, mas o Centrão hoje é o principal representante dessa corrente, com histórico de leniência diante do gasto público. Já a base do governo, formada pelo PT e partidos de esquerda adjacentes, é influenciada ideologicamente pelas ideias de economistas heterodoxos com viés pró-despesa.

É difícil dizer, portanto, de onde viria apoio no Congresso para reforçar o arcabouço, durante a tramitação, do ponto de vista de uma abordagem mais conservadora dos riscos de solvência pública.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), andou emitindo sinais de que o Congresso balancearia o arcabouço tanto para um lado quanto para o outro. Isto é, diante de um projeto duro demais, no sentido de flexibilização. Diante de dispositivo leniente em excesso, que não ancorasse adequadamente as expectativas fiscais, na direção oposta.

É verdade que o Centrão de vez em quando pode deixar a sua marca fisiológica em segundo plano para assumir uma postura de centrodireita mais ideológica em temas de economia. Avanços dos anos recentes - do ponto de vista de quem acredita em ideias mais liberais em economia - como a reforma da Previdência, a instituição da TLP no BNDES e a autonomia formal do Banco Central atestam o ponto feito acima.

Mas está muito, muito longe de configurar uma certeza a possibilidade de que o arcabouço seja retocado para ficar mais duro no Congresso.

Nessa questão, a atitude da equipe econômica pode ser relevante. Se Haddad e seus auxiliares fecharem questão -municiados pela inclinação ideológica da base e fisiológica da oposição - em manter intacta a atual proposta (ou até flexibilizá-la mais) diante das críticas e sugestões dos analistas fiscais, isso se refletirá de determinada forma nas expectativas sobre as contas públicas que influenciam o tamanho do juro real.

Se a equipe econômica modular a sua posição diante desses potenciais embates, por vezes tentando contribuir para que a tramitação atenda determinados temores dos analistas, a situação é diferente e melhor em termos de formação de expectativas.

E todo esse processo correrá em paralelo com o esforço do governo em aumentar a arrecadação - atacar as renúncias fiscais é o caminho preferencial escolhido por Haddad -, em relação ao qual, aí sim, o Centrão deve se deixar levar sem freios pelos instintos de direita contrários à elevação dos impostos.

Na verdade, o jogo de expectativas sobre a solvência pública apenas começou com a divulgação do novo arcabouço. As ações do governo e da equipe econômica daqui para a frente serão crescentemente decisivas para pavimentar - ou não - o caminho para taxas de juros duradouramente baixas no Brasil.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 25/4/2023, terça-feira.