O Banco Central e a heterodoxia

Com a nomeação, a ser confirmada pelo Senado, de Gabriel Galípolo para a diretoria de Política Monetária do Banco Central (BC), o governo Lula finalmente dá um passo concreto, para além das reclamações estéreis, na direção de interferir na política monetária praticada hoje no Brasil.

As indicações que existem até agora - e que só serão confirmadas na prática quando Galípolo, já como membro do Copom, começar a tomar posições e decisões com seus votos e sua visão sobre a política monetária - é de que o diretor nomeado será um contraponto "dovish" ao que Lula percebe como um BC preocupado demais com a inflação e de menos com a atividade econômica e o emprego.

"Dovish", derivação da palavra "dove" (pombo) em inglês, é usado no jargão internacional de política monetária para caracterizar dirigentes de BC que dão muito peso à perda de atividade e emprego vis-à-vis a missão de controlar a inflação. A palavra que expressa a posição oposta é "hawkish", de "hawk" (falcão).

Entre as muitas narrativas correntes no campo petista e da esquerda em geral sobre a atuação atual da autoridade monetária, as mais extremadas veem Roberto Campos Neto, presidente do BC nomeado por Bolsonaro e com mandato até o final de 2024, como alguém vinculado ao ex-presidente da República e, portanto, decidido a prejudicar Lula (o que ele só poderia fazer prejudicando a economia brasileira junto).

Essa visão injuriosa, que o próprio Lula chegou a tangenciar nos seus muitos ataques a Campos Neto, evidentemente não tem guarida no discurso oficial do Ministério da Fazenda, regido por certo refinamento intrínseco à persona política de Fernando Haddad.

Assim, é provável que a oposição dovish que Galípolo possivelmente fará à orientação de política monetária conduzida por Campos Neto seja civilizada.

Mas uma peculiaridade do mundo atual dos bancos centrais, com destaque para a grande maioria que hoje utiliza o sistema de metas de inflação, ou que pelo menos tem uma meta de inflação, é que a formação de quase todos os quadros envolvidos no trabalho de formular e aplicar a política monetária se insere no campo "mainstream", ou ortodoxo, como se diz no Brasil.

Dessa forma, a divisão entre membros hawkish e dovish do FOMC, o comitê de política monetária do Federal Reserve (Fed), BC norte-americano, não pode ser traduzida para o Brasil como uma divisão entre ortodoxos e heterodoxos. Os participantes dos comitês de política monetária dos principais BCs do mundo se filiam em sua grande maioria ao mainstream econômico, mesmos os doves.

E é nesse ponto que a chegada de Galípolo ao Copom pode provocar alguma apreensão. Em termos da institucionalidade do sistema de metas com um BC legalmente autônomo, a nomeação do atual secretário-executivo do Ministério da Fazenda não deveria provocar nenhuma comoção. Uma das ideias de autonomia do BC com mandatos da diretoria intercalados é justamente essa: que, sem rupturas abruptas, cada novo governo vá dando gradativamente à autoridade monetária um perfil que lhe seja preferível.

A dúvida com a nomeação de Galípolo, a primeira do governo Lula, é se o Banco Central na segunda metade do atual mandato (quando os entrantes formarão maioria, incluindo a presidência) vai na direção de uma "política monetária heterodoxa", o que pode significar algumas contradições profundas e inconciliáveis com as bases teóricas e as práticas dos sistemas de meta de inflação.

Galípolo é um economista heterodoxo, mas, por sua atuação no sistema financeiro e foco em PPPs e privatização, difere um pouco dos representantes mais puro sangue daquela corrente econômica. Ainda assim, com a sua entrada no Copom sendo vista como "contraponto" a Campos Neto, é bem possível que ele seja percebido também como representante da heterodoxia no Copom.

É verdade que, no contexto brasileiro, existem diferentes correntes e gradações de heterodoxia, e nem todas são tão infensas ao pensamento mainstream da política monetária convencional e do sistema de metas. Mas algumas são, e isso é suficiente para despertar temores entre investidores e no mercado.

Se a nomeação de Galípolo for interpretada ao longo das próximas semanas e dos próximosmeses - e sua própria atuação, se confirmado pelo Senado, terá influência decisiva nessa percepção - como o início de um desmonte da orientação mainstream que o BC brasileiro, com altos e baixos, manteve desde a implementação do sistema de metas de inflação em 1999, o problema inflacionário brasileiro pode se agravar.

Um ponto fundamental, claro, é se Galípolo vai levar para o Copom, caso seja confirmado pelo Senado como diretor do BC com mandato, apenas as suas convicções ou se será em alguma medida teleguiado por Haddad e Lula. Essa última possibilidade é a pior de todas.

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 8/5/2023, segunda-feira.