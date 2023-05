O ceticismo sobre o arcabouço

O novo arcabouço fiscal não será um limitador relevante de despesas no terceiro mandato de Lula, e as ambiciosas metas de resultado primário anunciadas por Haddad, caso não sejam viabilizadas pelo aumento de receitas, tampouco representarão um freio contra a irresponsabilidade fiscal.

Essa é, em síntese, a visão de boa parcela dos críticos às novas regras fiscais aprovadas no plenário da Câmara.

Gabriel Leal de Barros, sócio e economista-chefe da Ryo Asset, que faz parte desse grupo, considera que a mudança de última hora mais significativa incorporada no projeto do relator Cláudio Cajado (PP-BA) aprovado na Câmara refere-se à determinação do limite de gastos em 2024.

Barros considera que houve "uma volta enorme para terminar no mesmo lugar", com a determinação de aumento real de despesas em 2024 (em relação a 2023) mudando de explícitos 2,5% na versão inicial do relatório para - no projeto aprovado - uma complexa sistemática que, ao fim e ao cabo, vai chegar a uma alta aproximadamente igual aos 2,5%.

O arcabouço determina que a despesa cresça a 70% do ritmo da receita recorrente, mas com limite inferior de 0,6% e superior de 2,5% ao ano. O crescimento da receita é mensurado na comparação entre dois períodos subsequentes de julho a junho, para servir de base para o cálculo da despesa no ano seguinte (ao do segundo período julho-junho).

Porém, apenas para 2024, vai se permitir que a base de crescimento da receita seja atualizada na divulgação, em maio do ano que vem, do segundo Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas de 2024. No caso, o aumento da receita será medido pela projeção desse relatório da receita em 2024 contra a efetivamente ocorrida em 2023.

Segundo as projeções de Barros, a sistemática normal (base da receita medida entre períodos de julho a junho) leva a um aumento de despesa de 1,5% em 2024. Mas a cláusula especial - projeção da receita de 2024 contra receita de 2023 - deve acrescer mais 1 ponto porcentual, levando o aumento do gasto no ano que vem para os 2,5% que estavam explicitamente definidos na primeira versão do relatório do arcabouço.

O motivo pelo qual a mensuração do crescimento da receita recorrente será maior entre 2024 e 2023 do que entre julho-junho de 2023-2022 contra o mesmo período de 2022-2021, segundo Barros, é que muitas medidas de busca de mais receita que vem sendo tomadas por Haddad, especialmente as que dependem do Judiciário, só devem se materializar em 2024.

Na visão do analista, o governo terá um limite de despesas bastante folgado em 2024, porque "o pé direito foi elevado, primeiro em 2% do PIB com a PEC de Transição [de 2022 para 2023] e agora com mais 2,5% de crescimento real". Esse aumento do pé direito também deve transmitir conforto pelo menos em 2025 (quanto ao que se pode gastar no âmbito da regra de despesa do arcabouço).

Quanto às metas de resultado primário em 2024 e até 2026, que Barros não crê que sejam cumpridas, ele avalia que na prática isso não levará a grandes restrições fiscais ao governo, porque os mecanismos de "enforcement" do novo arcabouço são débeis: metas de primário podem ser alteradas por maioria simples no Congresso; o mecanismo de gatilhos é quase irrisório na contenção de despesa no primeiro ano de eventual descumprimento do primário e, mesmo sendo um pouco mais significativo no segundo, não inclui o crucial gasto ligado ao salário mínimo; e o limite do contingenciamento a 25% das despesas discricionárias e de investimento pode ser incompatível com o cumprimento da meta de primário - e, neste caso, pode prevalecer o limite de contingenciamento.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 25/5/2023, quinta-feira.