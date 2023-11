O complexo pacto entre Lula e Haddad

A precipitação do debate sobre mudar a meta de resultado primário de 2004 (de zero) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva coloca mais um vez em foco os limites à atuação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Político moderado com acesso tanto à corrente econômica heterodoxa quanto à ortodoxa, Haddad chegou a um acordo tácito com Lula em torno do fim do teto de gastos, mas com a introdução de outro mecanismo, menos rígido, de controle das despesas; e em torno também de um ajuste fiscal pelo lado das receitas, com o objetivo de melhorar de forma relevante o resultado primário até o final deste mandato presidencial.

É difícil precisar o quanto de convicção e o quanto de conveniência entraram nesse pacto entre Lula e Haddad, observação válida para ambas as partes.

Mas é certo que o acordo entre o presidente e seu ministro mais importante foi funcional em termos de governabilidade. A maior parte do primeiro ano do mandato transcorreu de forma relativamente serena, com vitórias importantes para o governo - como a aprovação do novo arcabouço fiscal e a reta final para a aprovação da reforma tributária, ainda que numa versão aquém da qualidade do projeto original -, e sem maiores sobressaltos nem na economia nem na política.

Haddad toureou com habilidade os arroubos de Lula, que em inúmeras ocasiões atacou o Banco Central autônomo e o que vê como exagero de preocupação fiscal, além de ter defendido aspectos polêmicos da política econômica de 2008 a 2014, como a expansão do crédito dos bancos públicos.

Apesar de toda a retórica presidencial, algumas decisões concretas importantes - nem todas entre elas, mas um número relevante - atenderam à corrente ortodoxa, como a manutenção da meta de inflação em 3% e, agora, a nomeação do respeitado economista Paulo Pichetti para uma diretoria do Banco Central e, consequentemente, uma cadeira no Copom.

As circunstâncias descritas acima formam o tabuleiro de xadrez em que Lula moveu agora a peça da antecipação do debate sobre a mudança da meta de resultado primário para 2024 (com possível repercussão também nas metas até 2026), com um viés pró-flexibilização.

As projeções de mercado indicam que a trajetória de metas de primário até o fim do atual mandato presidencial - zero em 2024, +0,5% em 2025 e +1% em 2026 - não será cumprida.

Daí a crítica de alguns analistas ao pensamento médio do mercado, que levou a uma piora de sentimento e a recuo dos ativos brasileiros após a declaração de Lula. "Como o mercado pode desgostar de uma fala presidencial que apenas corrobora as projeções do próprio mercado?"

A, por assim dizer, crítica a essa crítica é a de que a declaração de Lula foi contraproducente em termos táticos. Mesmo que o governo já tenha concluído que o melhor caminho é elevar a meta de 2024, seria melhor deixar esse assunto para o início do ano que vem. A razão é que acenar com a meta difícil de ser cumprida é uma boa arma na luta para fazer o Congresso aprovar todo o pacote de aumento da carga tributária de Haddad.

Nessa última visão resumida acima, a fala de Lula enfraqueceu Haddad. Assim, é negativa para quem vê a linha programática do ministro como a mais adequada, nas circunstâncias e dentro do politicamente possível, para o terceiro mandato de Lula.

Mas é cedo para pensar que o pacto de governança econômica entre Lula e Haddad já saiu do prazo de validade. Desde o começo, essa difícil harmonização de convicções e conveniências está fadada a agradar em alguns momentos e a desagradar em outros públicos muito distintos, como o eleitorado (com especial ênfase para a fiel base petista) e o mercado financeiro e as lideranças empresariais.

Desde o começo do mandato, também, Lula mostra-se particularmente sintonizado à sua visão estratégica na seara política. Claramente, o presidente não quer se colocar no lugar de gestor centrista e liberal, jogando na defensiva, e tentando justificar por que restrições são melhores que concessões. Lula é um tradicional vencedor de disputas políticas com o centro, e não quer assumir o papel daqueles que se acostumou a nocautear.

Isso não quer dizer, entretanto, que o presidente esteja indiferente aos esforços de Haddad para acertar na economia. Ao dar uma no cravo e outra na ferradura, o presidente mostra que tanto a gestão política como a econômica, cujas prioridades frequentemente se chocam, são importantes para ele.

O pacto inicial entre Lula e Haddad já embutiu algum grau de precedência da política sobre a economia. Ao expandir gastos na partida, houve uma aposta, consciente ou não, de que o cenário externo será de neutro para positivo na trajetória até a próxima eleição presidencial de 2026. Assim, mesmo com uma nota apenas mediana no dever de casa macroeconômico, espera-se colher um cenário econômico razoavelmente feliz em 2026, levando a um nível de popularidade compatível com nova vitória eleitoral.

O desempenho excepcionalmente forte do setor externo brasileiro, que ameniza em parte a piora das expectativas fiscais, indica que, até agora, a aposta de Lula e Haddad mantém suas chances de ser bem-sucedida. Obviamente, nada garante que esse contrapeso seja suficiente no caso de um aumento intenso de aversão global a risco na esteira de piora internacional aguda, que, inclusive até poderia reverter o bom desempenho do setor externo da economia brasileira (mas aí muitas variáveis com efeitos opostos entram em jogo, e fazer previsões é ainda mais difícil do que de costume).

No frigir dos ovos, a visão majoritária é de que Lula, com a sua já demonstrada indisposição de conduzir um governo de austeridade, provavelmente não manterá as atuais metas de primário. Mesmo na duvidosa hipótese de o pacote tributário de Haddad ser 100% aprovado e ter 100% do impacto programado, a entrega das atuais metas provavelmente ainda exigiria contingenciamentos de R$ 40-60 bilhões em cada um dos três anos finais deste mandato.

Nesse sentido, a antecipação do debate da meta pelo presidente pode até ter sido um erro tático, mas não uma ruptura estratégica. Na verdade, a perspectiva econômica do Brasil sob a dupla Lula-Haddad se mantém a mesma de antes da fala presidencial. O que se pode discutir é se essa perspectiva era tão positiva - talvez o termo adequado seja "tão segura" - quanto chegou a imaginar a parte mais otimista do mercado durante a sua breve lua de mel com governo após a aprovação do novo arcabouço fiscal.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast e escreve às terças, quartas e sextas-feiras (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 1/11/2023, quarta-feira.