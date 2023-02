O tema da desigualdade continua a ocupar um lugar de destaque no debate socioeconômico dos países avançados. Nessa seara, dois relevantes trabalhos acadêmicos abordam - um recém-reatualizado, outro de 2020 - o desafio da equidade, o primeiro de forma mais direta, o segundo mais indireta, mas complementar ao primeiro.

Em artigo divulgado neste mês, o economista Emmanuel Saez, de Berkeley - colaborador frequente do economista Thomas Piketty, que catapultou o debate sobre a desigualdade para o centro do palco mundial com seu livro "O Capital no Século XXI", publicado em 2013-14 -, mostra que, de 2019, o ano pré-Covid, até 2021, quando houve a retomada econômica pós-Covid, a renda média das famílias cresceu 13,1% nos Estados Unidos.

O número parece excelente, mas, quando se faz a discriminação por nível de renda das pessoas, nota-se que o quadro é bem menos satisfatório. Os chamados "99%", isto é, toda a população excluindo o 1% mais rico, experimentaram um crescimento de apenas 4,1% na sua renda naquele mesmo período. Já os rendimento do 1% mais rico cresceram a estonteantes 46,6% em termos reais de 2019 a 2021.

Dessa forma, as famílias no 1% mais rico dos EUA abocanharam 75% do crescimento real da renda de todas as famílias no período. Em 2021, segundo Saez, a renda do 1% mais rico dos Estados Unidos correspondeu a 27,4% da renda de toda a população, uma parcela muito maior do que a do recorde anterior de 23,9%, de 1928.

Essa superexpansão recente da renda dos mais ricos deve-se primordialmente, na análise do economista, à realização de ganhos de capital em 2020 e, particularmente, em 2021. O movimento está ligado à enorme valorização dos ativos na retomada pós-Covid, especialmente das ações. Os investidores aproveitaram para realizar ganhos em 2020, e mais ainda em 2021.

Saez nota ainda que muitos contribuintes ricos devem ter acelerado a realização de capital em função do temor de um aumento de impostos sobre ganhos de capital em 2022 de acordo com as propostas de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. O governo, porém, não conseguiu aprovar no Congresso no ano passado o planejado aumento de tributos.

Saez acrescenta que, mesmo excluindo os ganhos de capital, a renda do "1%" teve desempenho bem melhor do que a dos "99%", porque os ricos perderam menos seus empregos na pandemia e os lucros se recuperaram de forma extremamente rápida e forte.

Continua após a publicidade

Em relação a esse último ponto, um trabalho de 2020 dos economistas Jan de Loecker, Jan Eeckhout e Gabriel Unger, publicado pela revista acadêmica "The Quarterly Journal of Economics", traz achados esclarecedores e preocupantes.

Os autores documentam, nos Estados Unidos, a evolução, em nível da firma, do poder de mercado desde 1955, medindo tanto margens quanto lucratividade. O exercício indica que, começando a crescer nos anos 80, o chamado "markup" (definido como preço de venda dividido pelo custo marginal) agregado saiu de 21% acima do custo marginal para o patamar atual de 61%. Esse crescimento do markup se deu por cima da alta, também ocorrida, dos custos indiretos ("overhead").

Esse grande salto foi puxado pela parcela dos negócios que já estava bem no topo do markup, com a mediana de todos os estabelecimentos permanecendo constante no período, o que os economistas consideram chocante. Eles notam ainda que houve um deslocamento em termos de market-share das firmas com markup baixo para as firmas com markup alto, com todo esse movimento se dando principalmente na indústria. Já a taxa de lucratividade média de 1955 até os tempos atuais saltou de 1% para 8%.

Os autores consideram que esse aumento de poder de mercado das empresas desde os anos 50 ajuda a explicar fenômenos como o declínio nesse período da parcela do trabalho no total da renda gerada (valor adicionado) nas contas nacionais, de 62% no pós-guerra até o início da década de 80, para 56% na atualidade.

Também ajuda a explicar a queda da parcela do capital na renda gerada. Na verdade, a soma das parcelas do capital e do trabalho é igual a 1 menos as parcelas do lucro e dos custos indiretos ("overhead"). Como essas duas últimas cresceram, a soma das parcelas do trabalho e do capital diminuiu - no caso, a investigação dos autores mostra que ambas caíram.

O estudo também analisa o papel do fortalecimento do poder de mercado das empresas em tendências da últimas quatro décadas na economia norte-americana como redução dos salários dos trabalhadores pouco qualificados, queda da taxa de participação e diminuição da realocação dos trabalhadores e da migração econômica entre os estados norte-americanos.

As tendências da economia americana, por estarem ligadas ao desenvolvimento do próprio capitalismo, costumam afetar também, em maior ou menor grau, os países emergentes como o Brasil. Dessa forma, esses estudos sobre piora da distribuição de renda na saída da pandemia e sobre o aumento ao longo de décadas do poder de mercado das empresas "conversam" com o debate público brasileiro, ainda mais agora num governo de esquerda que tem como uma das prioridades a redução da desigualdade.

Continua após a publicidade

O problema brasileiro, no entanto, ainda é mais complicado, porque, sem retomada do crescimento sustentado num nível de convergência (ainda que lenta) para o nível do mundo avançado, é impossível trazer a maioria da população para um padrão de vida digno e minimamente confortável, mesmo se grandes avanços no combate à desigualdade forem alcançados.´

É imperioso, portanto, equacionar queda da desigualdade com retomada do crescimento, uma combinação cuja fórmula ainda está longe de ser óbvia e consensual entre os "policymakers" do Brasil e de todo o mundo.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 22/2/2023, quarta-feira.