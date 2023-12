O desafio da reforma orçamentária

Um dos problemas que a democracia brasileira terá de enfrentar nos anos à frente é o da qualidade da política pública orçamentária. Como campeão mundial de transferências previdenciárias e sociais, o Brasil reserva relativamente pouco dinheiro para investimento e custeio operacional de serviços públicos.

Mas à carência de recursos se soma a desorganização da execução orçamentária, agravada pela dispersão de recursos em função do volume crescente de emendas parlamentares. E isso ocorre em detrimento de planos e diretrizes nacionais bem amarrados, que alavanquem a qualidade das políticas públicas e permitam um efetivo projeto nacional de desenvolvimento.

Estudo Técnico da Câmara dos Deputados deste ano (pode ser acessado nesta página), solicitado pela deputada Adriana Ventura (Novo/SP), e realizado pelos consultores Eugênio Greggianin, Dayson P. Almeida, Mário Gurgel e Tiago M. A. Almeida, buscou apresentar uma análise geral das emendas e seu papel no atendimento das políticas públicas nacionais.

O documento é bastante extenso e detalhado, mas vale a pena destacar alguns trechos e achados bastante sintomáticos dos problemas orçamentários atuais da democracia brasileira.

Em 2017, as transferências discricionárias federais para execução descentralizada pelos Estados, Distrito Federal, municípios e entidades privadas atingiram R$ 27,5 bilhões. Desse total, R$ 18 bilhões foram transferências de programas definidos pelo Executivo, e R$ 9,6 bilhões de emendas orçamentárias. Em 2023, de R$ 62,9 bilhões de transferências discricionárias federais, R$ 30,8 bilhões são de escolha do Executivo e R$ 32,1 bilhões são de emendas do Legislativo. Os números são de valores empenhados.

Como observam os autores, "as transferências discricionárias aos demais entes veiculadas por emendas aumentaram de forma expressiva nos últimos anos, tornando o Legislativo o principal ator na distribuição de repasses voluntários aos entes da Federação". Eles acrescentam que as emendas parlamentares vão na grande maioria para os municípios. Em 2022, 76,5% dos recursos empenhados em emendas parlamentares foram direcionados para os municípios.

Os autores notam que, na concepção original, as emendas de bancada deveriam se voltar para obras estruturantes de interesse estadual; as de comissão, ao atendimento de prioridades nacionais; e as individuais, às demandas locais. Mas em 2022, 2607 municípios receberam emendas de bancada, e 2.237 emendas de relator.

Os autores chamam a atenção para o crescimento das "Transferências Especiais" (popularmente conhecidas como "emendas pix"), modalidade de emenda individual sem finalidade definida, e cujo empenho em 2022 atingiu R$ 3,3 bilhões. Eles escrevem que "as 'transferências individuais, por não possuírem finalidade definida, ausente o programa de trabalho e o instrumento de pactuação, impedem o exercício, tanto por parte do Poder Legislativo como do Executivo, do controle político necessário para avaliar o interesse público, o mérito e a oportunidade de cada transferência, bem como as eventuais razões do tratamento diferenciado dado aos entes subnacionais".

Os consultores da Câmara consideram que as emendas por transferência individual são "incompatíveis com o pacto federativo brasileiro", pelas razões acima e porque tornam impossível o controle orçamentário prévio com base nos custos unitários.

Para eles, "a rapidez e eficiência da transferência desses recursos aos cofres municipais não implica necessariamente uma entrega célere de bens ou serviços à população local".

As "emendas Pix" substituíram o "orçamento secreto" (ligado às emendas de relator), barrado pelo Supremo, como vilão preferido do processo orçamentário brasileiro. Porém, como mostra o trabalho da Câmara, os problemas são muito mais complexos, e há um longo caminho pela frente em termos de diagnosticar e reformar a política orçamentária nacional, para torná-la compatível com um setor público ágil, eficiente, e que seja a espinha dorsal da retomada do desenvolvimento socioeconômico do País.

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 22/12/2023, sexta-feira.