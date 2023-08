O dólar e os emergentes

Recente estudo dos economistas Rudolf Bems e Racha Moussa, do FMI, baseado em pesquisas dos economistas Maurice Obstfeld e Haonan Zhou, aponta que valorizações do dólar contra as demais moedas têm impactos negativos desproporcionalmente fortes em países emergentes, quando comparados a economias avançadas.

Os números do trabalho indicam que, em mercados emergentes, uma valorização do dólar americano de 10%, ligada a forças globais do mercado financeiro, reduz o PIB em 1,9% após um ano, e esse freio perdura por dois anos e meio. Já os efeitos negativos nas economias avançadas é bem menor, chegando a um máximo de 0,6% após um trimestre, e desaparecendo na maior parte dentro de um ano.

Como observa Bráulio Borges, economista sênior da consultoria LCA e pesquisador associado do IBRE-FGV, o efeito máximo de uma valorização de 10% do dólar nos emergentes atinge uma redução de cerca de 2,5% do PIB num período de dois anos após o "choque".

Segundo os autores do estudo do FMI, os efeitos negativos do dólar forte nas economias emergentes se dão por canais do comércio internacional e financeiros, com piora da disponibilidade de crédito, redução das entradas e capital, aperto das políticas monetárias e queda das bolsas. Por outro lado, países emergentes com taxa de câmbio flutuantes e expectativas de inflação bem ancoradas conseguem aliviar mais os efeitos negativos do dólar forte.

De qualquer forma, tomando os números da pesquisa do FMI, Borges nota, em primeiro lugar, que, entre o final de 2014 e o começo de 2017, o dólar valorizou-se em termos internacionais em cerca de 25%. Dessa forma, considerando-se o estudo do FMI, deve ter havido um significativo impacto negativo nas economias emergentes durante esse período.

Borges considera que esse é mais um fator que reforça a sua avaliação de que a fortíssima recessão brasileira de 2014-16 brasileira resultou tanto de más políticas econômicas como de falta de sorte (a discussão de "bad policies" versus "bad luck"). No caso da "bad luck", o economista acrescenta que, além do ambiente internacional desfavorável, houve também um fator mais doméstico, a estiagem crônica que acometeu o Brasil entre 2012 e 2021.

Borges foi pioneiro em desencavar esse último fator como causa do péssimo desempenho econômico do Brasil especialmente na segunda metade da década passada, afetando a economia por canais como o agrícola e o energético. Em recente artigo na imprensa, o economista-chefe do Itaú, Mário Mesquita, mencionou a questão hídrica como um entre muitos possíveis fatores explicativos das oscilações do desempenho econômico brasileiro desde a década passada. Já há alguns anos, o regime de chuvas retornou para mais próximo do padrão histórico, o que coincide com a fase dos anos mais recentes em que as surpresas do PIB passaram a ser positivas.

Borges nota ainda, em relação ao estudo do FMI, que, no período mais recente, o dólar americano se desvalorizou em cerca de 6%, em termos internacionais, o que deve estar sendo positivo para o crescimento das economias emergentes. Ele observa ainda que muitos analistas consideram que ainda há espaço para mais desvalorização internacional do dólar, sobretudo quando Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) começar a cortar os juros no ano que vem, como está projetado. Se a análise estiver correta, será mais um vento a favor dos emergentes, incluindo o Brasil.

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 9/8/2023, quarta-feira.