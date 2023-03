O estranho "rolo" da saúde e educação

O "rolo" com as despesas de saúde e educação, cuja necessidade de "recomposição" seria um dos entraves para a divulgação do novo arcabouço fiscal, causa estranheza.

Como explicado em intervenções recentes no debate por pesquisadores do IBRE-FGV (Manoel Pires, Bráulio Borges e Carolina Resende), a emenda constitucional 126, a "PEC da Transição", revogou o "piso" dos gastos com saúde e educação do teto dos gastos, com correção pelo IPCA.

Assim, quando o novo arcabouço fiscal for aprovado, volta-se automaticamente para as regras de reajuste dos gastos de saúde e educação que prevaleciam antes do teto, aprovado em 2016 e implementado em 2017. Essas regras anteriores, de caráter constitucional, são de que o gasto com saúde seja reajustado para se manter como 15% da receita corrente líquida (RCL) federal; e os da educação para se manter como 18% da receita líquida de impostos (RLI).

Em ambos os conceitos de despesa, parte-se da arrecadação bruta federal e são descontadas as transferências para Estados e municípios, bem como as devoluções de impostos (IR, por exemplo). A RLI considera apenas as receitas líquidas relativas aos impostos, ao passo que a RCL também considera as receitas líquidas relativas às contribuições. Na prática, a RCL é quase o dobro da RLI.

De qualquer forma, Resende, do IBRE, calculou o contrafactual do que teria acontecido sem teto de gastos, e com as regras anteriores constitucionais de reajuste dos gastos com saúde e educação permanecendo de 2017 até hoje.

Na saúde, a manutenção dos 15% da RCL desde 2017 levariam a gasto em 2023 de R$ 172,64 bilhões. Isso representa R$ 22,73 bilhões a mais do que as despesas previstas de 149,92 bilhões (obedecendo a sistemática do PEC de reajuste pelo IPCA) determinadas pelo Orçamento de 2023 que foi encaminhado em 2022.

Só que a EC 126 acrescentou ao gastos de saúde em 2023 precisamente os R$ 22,73 bilhões que os farão cumprir a regra constitucional anterior ao gasto.

Em outras palavras, a recomposição do gasto de saúde já foi feita na PEC da Transição, e não faz sentido que esse ponto seja apontado como fator de atraso do novo arcabouço fiscal.

Passando-se à educação, o primeiro ponto a se colocar é que, de 2017 a 2022, o gasto quase sempre foi maior do que tanto o determinado pela regra do teto (IPCA) quanto hipoteticamente pela regra anterior (18% da RLI).

Para ser mais preciso, foi bem maior de 2017 a 2020. Em 2021, o gasto efetivo em educação praticamente empatou com os 18% da RLI e, em 2022, ficou R$ 6,7 bilhões abaixo.

De qualquer forma, o orçamento da educação em 2023 é de R$ 130,5 bilhões, muito acima dos pouco menos de R$ 100 bilhões correspondentes à projeção de 18% da RLI.

De novo, não há nada a recompor, muito pelo contrário.

A não ser que Haddad se refira a repor todas as perdas acumuladas do orçamento de saúde e educação em função da troca da regra constitucional anterior pelo "piso" do teto de gastos de 2017 a 2022.

Nesse caso, seriam R$ 59,6 bilhões na saúde. Na educação a conta não faz sentido, porque no total de 2007-22 gastou-se bem mais que os 18% da RLI. Não houve perda, mas ganho.

Num momento em que, em tese, busca-se zerar o resultado primário em 2024 e produzir superávits crescentes a partir de 2025, desenterrar perdas teóricas acumuladas no passado no orçamento de saúde não parece fazer muito sentido.

Se foi esse o sentido da "recomposição" mencionada por Haddad, é um sinal muito ruim.

Adicionalmente, pesquisadores como Pires e Borges vêm apontando que a vinculação de saúde e educação a diferentes conceitos da receita líquida, a que se voltará agora com o fim do teto, está longe de ser o arranjo ideal.

Além de a receita oscilar muito, há o inconveniente de que ajustes do resultado primário via aumento da arrecadação se tornam mais difíceis, porque automaticamente parte do ganho adicional de receita é direcionado à saúde e educação, e não ao saldo primário.

Seria bom que Haddad ou alguém da equipe econômica explicasse melhor ao distinto público qual é o problema real em relação às despesas de saúde e educação e o novo arcabouço fiscal.

