O fantasma dos precatórios permanece como um grande risco para a estabilização fiscal brasileira, não tendo sido diretamente abordado pelo novo arcabouço fiscal.

Há carência de números e informações claras e completas, e projeções sobre o acúmulo de precatórios expedidos e não pagos até 2026-27 variam de R$ 260 bilhões até R$ 744 bilhões. Existe obviamente uma bola de neve em processo de crescimento, mas seu tamanho e ritmo de expansão são desconhecidos em termos precisos.

Tudo começou com mudanças eleitoreiras em duas emendas constitucionais (ECs 113 e 114) propostas pelo governo Bolsonaro no final de 2021 e aprovadas pelo Congresso.

Os precatórios são débitos do governo oriundos de decisões judiciais. Portanto, correspondem a uma dívida que deve ser paga. Mas no Brasil não é bem assim. As mudanças constitucionais criaram um teto anual para pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor (RPVs, o mesmo que precatório, mas para valores de até 60 salários-mínimos), jogando para o futuro a quitação do que ultrapassar o limite.

Outras disposições das mesmas ECs foram a antecipação de 1º de julho para 1º de abril da data máxima para que um precatório expedido em determinado ano seja pago no próximo; correção do saldo dos precatórios pela Selic (antes era IPCA); exclusão dos precatórios do Fundef, devidos pelo governo federal a governos regionais, do teto de pagamento anual; opção de pagamento sem entrar na "fila" e sem se submeter ao teto para detentores de precatórios que aceitem desconto de 40%; e possibilidade de uso de direitos creditórios de precatórios para pagamento de outorgas de concessões (para além da quitação de tributos, algo que já era possível antes das mudanças). No caso das concessões, houve idas e vindas regulatórias, mas uma nova norma deve ser estabelecida em breve.

Há grande carência de informações sobre o tema. Na verdade, o governo se comprometeu recentemente a colocar no Portal de Transparência informações adicionais, tais como quais são os bancos e empresas que são detentores de cerca de R$ 142 bilhões de precatórios expedidos mas ainda não pagos, além dos deságios com que estão sendo negociados.

Relatório da Instituição Fiscal Independente (IFI) de dezembro de 2021 traçou dois cenários para a evolução dos precatórios até 2026. No primeiro, o valor acumulado vai a R$ 420 bilhões, e, no segundo, a R$ 744,1 bilhões.

O limite de pagamento anual sobe de R$ 50,1 bilhões em 2022 para R$ 56,6 bilhões em 2026. Como é bem menos do que os precatórios que estão sendo gerados, a dívida vai se acumulando. No primeiro cenário, o valor acumulado no início de cada ano referente a 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, é de, respectivamente, R$ 89,1 bilhões, R$ 148,2 bilhões, R$ 223,5 bilhões, R$ 313,7 bilhões e R$ 420,9 bilhões. No segundo, a trajetória ao longo dos mesmos anos é de R$ 89,1 bilhões, R$ 164,2 bilhões, R$ 286,2 bilhões, R$ 471,1 bilhões e R$ 744,1 bilhões.

Já o Tesouro Nacional traçoudois cenários em dezembro de 2022, com taxas de crescimento de novos precatórios um pouco diferentes, que levam a um passivo de até 1,83-1,93% do PIB em 2027, ou cerca de R$ 260 bilhões. Um número bem menor que o da IFI, mas ainda assim extremamente significativo.

O economista Bráulio Borges, da LCA e do IBRE-FGV, que vem estudando o tema, observa que as estimativas sobre o acúmulo de precatórios não pagos até 2026 (ano final do regime criado pelas ECs de 2021) variam muito porque dependem de premissas como os volumes que estão sendo efetivamente pagos com o deságio de 40% ou sendo usados para abater impostos, além de projeções da Selic (que corrige o saldo).

Para Borges, é fundamental - e ainda não foi feito - entender por que o pagamento de precatórios subiu de cerca de 2% da despesa primária total em meados da década passada para 3,4% em 2021 (antes, portanto, do teto limitando seu gasto, válido entre 2022 e 2026). Esse diagnóstico cuidadoso poderia balizar uma proposta mais sustentável para lidar com essa questão. Por ora, na prática, esse volume corresponde a uma dívida pública não contabilizada.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 5/6/2023, segunda-feira.