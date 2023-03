O Fed e a crise bancária

As autoridades econômicas dos Estados Unidos agiram rápida e decisivamente no fim de semana para estancar potencial crise bancária na esteira do colapso do Silicon Valley Bank (SVB) na semana passada.

Entre as principais medidas, houve a absorção do SVB (da Califórnia) e do Signature Bank (de Nova York) pelo governo com garantia de todos os depósitos, inclusive aqueles acima de US$ 250 mil - que não eram cobertos nas regras até então vigentes do sistema de seguro de depósitos bancários dos Estados Unidos.

Essa garantia total, incluindo contas acima de US$ 250 mil, foi então estendida a todo o sistema bancário dos Estados Unidos durante o fim de semana, por meio de uma nova linha de crédito de um ano de prazo do Federal Reserve (Fed, BC americano). Na nova linha são aceitos, como colateral (garantia) dos bancos, ativos - como títulos do governo e títulos hipotecários - pelo valor de face. Se os bancos vendessem no mercado esses ativos para fazer caixa, eles teriam descontos ("haircut").

Uma questão importante é saber se o Fed, diante dessa ameaça de crise bancária, vai mudar ou não seu plano de voo de política monetária.

Fernando Rocha, sócio e economista chefe da gestora JGP, no Rio de Janeiro, nota que, em eventos desse tipo, é muito difícil prever os desdobramentos logo no início.

O mercado financeiro, nas suas operações de taxas de juros, imediatamente precificou um forte abrandamento dos próximos passos da política monetária do Fed. Porém, como comenta Rocha, o mercado pode ir e voltar e, na prática, uma mudança substancial na política monetária dos Estados Unidos depende dos desdobramentos no sistema bancário do atual episódio com os bancos californiano e novaiorquino - e que ainda são desconhecidos.

Por outro lado, o analista do JGP pensa que o evento do SVB tirou do mapa a possibilidade de o Fed elevar a taxa básica, os Fed Funds, em 0,5 ponto porcentual na reunião de 21 e 22 de março - algo que chegou a ser a aventado recentemente por Jerome Powell, presidente do BC norte-americano.

Uma dose a mais de cautela pelo Fed nessa fase final do aperto monetário em curso seria recomendável porque eventos como o deflagrado pelo SVB muitas vezes são "pontas de iceberg", e pode haver outros problemas, talvez até maiores, ocultos no sistema bancário norte-americano.

Rocha observa que é natural que surjam dificuldades bancárias diante de uma alta rápida - e não prevista na partida - das taxas de juros, como ocorre nos Estados Unidos.

Carlos Kawall, sócio-fundador da Oriz Partners, empresa de gestão de patrimônio, avalia que a ação das autoridades econômico-financeiras americanas em relação ao colapso do SVB e do Signature Bank foi bastante contundente dada a dimensão do problema.

Dessa forma, o economista da Oriz pensa que, se não houver fatos novos, como uma escalada de problemas em instituições financeiras mais afetadas (houve enormes quedas do valor de ações de algumas delas hoje), os efeitos gerais do atual episódio devem ser modestos e não devem ter impacto profundo na política monetária dos Estados Unidos.

Kawall lembra ainda que a regulação financeira teve muitos aperfeiçoamentos após a crise financeira global de 2008-09, e que hoje não é provável que se encontrem problemas ocultos tão dramáticos quanto naquela época.

No caso de um agravamento muito forte da crise financeira nos Estados, não há dúvida de que o Fed pode reverter bruscamente seu ciclo de aperto monetário.

Em tese, se houver essa reversão e tudo o mais permanecer constante, o espaço para cortes mais cedo da Selic no Brasil pode aumentar. Mas um cenário de crise grave de crédito nos Estados Unidos pode levar a uma onda de aversão a risco global que afete o Brasil por outros canais (como câmbio), e nada garante que a resultante será uma estrada aberta para um tranquilo afrouxamento monetário por aqui.

