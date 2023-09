O incômodo platô do juro dos ricos

O ciclo de alta dos juros básicos parece ter chegado a um platô, ou praticamente chegado, na zona do euro e nos Estados Unidos. Na sua recente decisão da reunião de setembro, o Banco Central Europeu (BCE) elevou e~=m 0,25 ponto porcentual (pp) os juros referenciais (três taxas distintas) para 4%,4,25% e 4,5%. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve (Fed, BC dos EUA), manteve, na reunião do FOMC (comitê de política monetária) desta semana, os Fed Funds, a taxa básica, no intervalo de 5,25%-5,5%.

O economista Livio Ribeiro, sócio-fundador da consultoria BRCG e pesquisador associado do IBRE-FGV, nota que "os juros chegaram onde os principais bancos centrais queriam, ou quase lá, não necessariamente onde deveriam, e a pergunta sobre até onde eles iriam agora vai ser trocada pela questão de por quanto tempo eles vão ficar nesse patamar". Ele diz que a questão permanece mesmo que ainda haja alguma elevação residual nos EUA.

O analista julga que esse platô nos juros básicos dos principais bancos centrais do mundo abre uma nova fase, em que os preços relativos dos ativos financeiros e o custo de capital terão condição de ser definidos mais claramente. Ribeiro nota que o diferencial de juros no Brasil, por exemplo, agora vai depender mais unilateralmente do ritmo de queda dos juros no cenário doméstico.

Na verdade, esse é um ponto nevrálgico. Luciano Sobral, economista-chefe da gestora Neo Investimentos, considera que o panorama do diferencial de juros está relativamente baixo para o padrão histórico não só no Brasil, mas também no caso de outras economias latino-americanas como México, Colômbia e Chile.

Numa frase de efeito, ele diz que "aparentemente o juro 'alto demais' é o dos Estados Unidos", para explicar em seguida o que exatamente quis dizer: que os juros norte-americanos vão ter que cair para que aqueles países latino-americanos consigam 'entregar' o que o mercado já precifica de queda nos seus juros domésticos.

"Se os juros americanos não caírem, acho que as moedas desses países latino-americanos ficarão frágeis demais [por causa da queda do diferencial], e os seus bancos centrais terão que parar de cortar as taxas básicas antes do que está precificado - o que faria o diferencial subir", raciocina Sobral.

O economista diz que seu cenário básico é de que a Selic caia do nível atual de 12,75% até um mínimo de 9%. Essa aposta, no entanto, pressupõe que os juros nos Estados Unidos comecem a cair em algum momento do primeiro semestre de 2024.

Mas é o próprio Sobral quem aponta que essa conjunção de fatos está muito longe de constituir uma certeza: "O Fed hoje parece mais perto de ter que aumentar de novo do que de cortar e, para a gente estar certo naquelas projeções, o cenário precisa mudar bastante".

A realidade é que a incerteza que paira sobre quando os juros americanos começarão a cair é um empecilho no caminho da Selic para níveis abaixo de 10%, como hoje está precificado.

Esse "novo normal" do custo de dinheiro nas principais economias do mundo pode não ser muito amigável à aposta da política econômica do Lula 3. A visão do presidente e da sua equipe econômica parece ser a de que a combinação entre rápida e profunda queda dos juros domésticos e um ritmo acelerado da atividade econômica "pagaria" - pela via da redução do custo financeiro da dívida e do aumento do PIB e da receita - a conta da dadivosa política fiscal de Lula.

Pode ter faltado combinar com os americanos.

