O juro dos EUA e os emergentes

Em seu recém-lançado relatório Perspectivas Econômicas Globais (Global Economic Prospects), o Banco Mundial analisa os efeitos negativos da alta das taxas de juros nos Estados Unidos nos países em desenvolvimento e emergentes. Essa seção do relatório (terceiro capítulo) tem como autores os economistas Carlos Arteta, Steven Kamin e Franz Ulrich Ruch e se baseia em estudo deles.

Os pesquisadores desagregam os choques de alta dos juros americanos nos emergentes em três componentes. O primeiro é ligado à subida das expectativas de inflação. O segundo é um "choque de reação", quando os investidores julgam que o Federal Reserve (Fed, BC dos EUA) mudou sua postura no sentido se tornar mais agressivo contra a inflação - mais "hawkish (de "falcão")", no jargão do meercado. O terceiro, finalmente, é a expectativa de que a economia americana acelere.

Altas de juros nos EUA associadas à aceleração da economia em tese são mais benignas para os emergentes, pois os efeitos adversos financeiros (alta de juro concomitante no país emergente) podem ser compensados por mais demanda americana por importações e mais confiança dos investidores. Já elevações de juros nos Estados Unidos associadas a expectativas inflacionárias e choques de reação são piores, pois os danos em termos de exportações, saída de capitais e piora das condições financeiras se combinam nos países emergentes.

Os autores apontam que o episódio atual tem o perfil de choques de inflação e reação, o que o torna mais perigoso para os emergentes. Recentemente, os problemas bancários nos Estados Unidos tornaram o cenário mais complexo, já que abriram a possibilidade de que o Fed parasse ou invertesse o ciclo de alta. Porém, por levar a um choque negativo na economia real, os problemas bancários nos EUA deveriam ser prejudiciais aos emergentes. E, de qualquer forma, a maioria das previsões é de que os juros americanos, independentemente do que forem os próximos passos do Fed, permaneçam elevados por período significativo, o que é ruim para emergentes vulneráveis.

O trabalho específico de Arteta, Kamin e Ruch foi o de empregar três metodologias empíricas para identificar o que é choque de inflação, de reação e de atividade nas altas de juros nos EUA; identificar o impacto desses choques nos emergentes e avaliar a probabilidade que levem a crises financeiras nesses países.

Eles encontram que a alta dos juros americanos desde o início de 2022 tem como motores a elevação da expectativas de inflação e, especialmente, a percepção do mercado de que o Fed se tornou mais "hawkish". A reversão desses impulsos pelo início de crise bancária foi muito leve, segundo os autores, e os juros devem permanecer altos enquanto a inflação estiver bem acima da meta.

O estudo também confirma que choques de alta de juros como o atual, movidos por expecativa inflacionária e mudança de postura do Fed, são piores para os emergentes (e podem levar a crises cambiais, bancárias e de dívida externa), comparados a elevações de juro nos EUA na esteira de expectativa de aceleração do crescimento.

As economias emergentes mais vulneráveis são aquelas com piores ratings, spread de títulos soberanos mais altos e com "déficits gêmeos", isto é, fiscal e em conta corrente.

O Brasil, por exemplo (isto não é parte do estudo), tem hoje déficit fiscal e externo, mas este último está longe de ser problemático. Alguns analistas, inclusive, apontam que o Brasil está bem escorado para esse aperto monetário dos EUA justamente pela posição externa, com destaque para o bom desempenho das exportações e da balança comercial.

Segundo os economistas do Banco Mundial, as conclusões do estudo são consistentes com movimentos de saída de capitais que vêm ocorrendo em países emergentes fragilizados desde o ano passado. Também de forma coerente com a visão de que um choque negativo de expectiva de crescimento nos Estados Unidos é desfavorável aos emergentes problemáticos, mesmo que possa conter a alta dos juros americanos, os spreads soberanos dos emergentes vulneráveis tenderam a subir quando os problemas bancários americanos recentes ocorreram.

No cardápio de recomendações às autoridades econômicas dos emergentes para lidarem com esse risco, os autores mencionam apertar a política monetária (o que já vem ocorrendo em larga medida), intervenção cambial (para quem tenha reservas para isso), boa regulação bancária (outro quesito no qual o Brasil vai bem) e fortalecer a posição fiscal, principal fragilidade brasileira. Os autores também fazem a recomendação tradicional de que a comunidade financeira internacional reforce os mecanismos de apoio a países em crise, e a recomendação mais original de que os BCs do mundo rico tentem ser mais previsíveis (já que os "choques" de reação são os mais perniciosos para o mundo emergente).

