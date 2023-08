O lado bom do IPCA-15 de agosto

O IPCA-15 de agosto, de 0,28%, no teto das expectativas colhidas pelo Projeções Broadcast (a mediana era de 0,16%), reacendeu preocupações com o ritmo da desinflação no Brasil.

No entanto, para a economista Anna Reis, sócia e economista-chefe da Gap Asset, uma leitura mais detalhada do resultado mostra um quadro "marginalmente mais positivo" para o Banco Central (BC). Reis, cuja projeção para o IPCA-15 de agosto era de 0,21% - mais próxima, portanto, do resultado efetivo do que a mediana do mercado -, observa que surpresas para cima aconteceram em itens mais voláteis como higiene pessoal (+1,59%) e passagens aéreas (-11,36%, a economista projetava -16%).

Já o núcleo dos serviços chamado de "serviços subjacentes", especialmente levado em conta pelo Banco Central, foi uma surpresa positiva. O item ficou em 0,27%, comparado a uma mediana de 0,31% e um intervalo de expectativas entre 0,24% a 0,38%, computado por outra fonte de mercado que conversou com a coluna.

Reis aponta que os serviços subjacentes no IPCA fechado de julho ficaram em 0,2%, e ela estima que, em agosto, o indicador feche em 0,25%. E uma pequena elevação, mas a economista considera que "é um patamar bastante benigno".

Ela acrescenta que a melhora nos serviços subjacentes não é generalizada, com resultados melhores em alguns itens, como aluguel (-0,37% no IPCA-15 de agosto) e condomínio, mas resiliência inflacionária em serviços médicos, mão de obra e empregados domésticos. No caso dos dois últimos itens, o aumento do salário mínimo em maio pode ter contribuído.

De qualquer forma, diz Reis, "não é uma desaceleração em todos os componentes de serviços, mas no agregado veio melhor do que o esperado". As suas projeções atuais são de IPCA de 4,8% em 2023 e de 3,7% em 2024.

A outra fonte mencionada acima é mais otimista, com projeção de IPCA de 4,45% em 2023 e 3,8% em 2024, com chances de revisar para baixo em ambos os casos.

Para esse analista, a inflação no IPCA-15 de agosto se mostrou bastante benigna. Ele nota que alimentação fora de casa, que recuou 0,99%, tinha projetada uma queda ainda maior pelo mercado. Mas ele acrescenta que a trajetória dos preços dos alimentos é muito volátil e o importante é que há uma sólida tendência de baixa contribuindo com a desinflação, e que está calcada no retorno dos grãos aos preços pré-Covid.

Adicionalmente, indica a fonte, houve pressão altista no IPCA-15 de agosto dos automóveis (os novos subiram 2,94%), mas que foi consequência da saída, do índice, dos preços com descontos em função do programa de crédito tributário para as montadoras do governo.

"Teve um revés, mas já estava no cálculo", comentou o analista.

Finalmente, ele aponta que os serviços intensivos em mão de obra vieram um pouco acima do esperado, "mas é algo muito, muito marginal, nem foi tão ruim assim, está rodando na banda inferior de um desvio-padrão abaixo da média".

De qualquer maneira, continua, "a desinflação de outros setores de serviços é tão grande que compensa".

Ele, como Reis, chama a atenção também para os serviços subjacentes de 0,27% no IPCA-15 de agosto, notando que, com anualização e dessazonalização, o indicador cai abaixo de 4%.

Na análise da fonte, o processo de desinflação pela reversão dos choques dos últimos anos, ligados à pandemia e a guerra da Ucrânia, está tão forte que inibe qualquer pessimismo. Assim, o ambiente de desinflação e até deflação dos bens industrializados acaba inibindo os repasses em serviços, mesmo com um mercado de trabalho ainda apertado.

"Dessa forma, penso que vamos na direção da meta [de inflação] mesmo com um mix ruim de política econômica", conclui a fonte, em referência ao expansionismo fiscal.

