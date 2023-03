O mercado contra Lula

A pesquisa da Genial/Quaest sobre "O que pensa o mercado financeiro", cuja primeira rodada é divulgada hoje, indica uma indisposição monolítica contra os primeiros passos do governo Lula por parte daquele segmento da sociedade mais visado pelas críticas da esquerda.

Como apontou em uma série de 'tuítes' Felipe Nunes, diretor da Quaest Pesquisa e Consultoria, para início de conversa 98% dos 82 executivos dos maiores fundos de investimento do Brasil ouvidos pela pesquisa consideram que "a política econômica do país está indo na direção errada", e apenas 2% consideram que a direção é correta.

Em termos políticos, é até possível que Lula e seu círculo político íntimo secretamente comemorem o fato de que o mercado financeiro desaprove de forma quase unânime as ações do seu governo.

O presidente há muitos anos mostra grande preocupação de manter uma marca forte de esquerda popular na sua imagem política.

Por mais que o establishment seja favorável à síntese "liberal-social" patrocinada por candidatos presidenciais como Geraldo Alkmin e Simone Tebet nas duas últimas campanhas, o fato é que a fatia do eleitorado que vota nessa visão de mundo reduziu-se nos últimos anos a não mais que 5%.

Anteriormente, candidatos tucanos angariavam uma parcela imensamente maior do eleitorado, mas a vitória do extremista Bolsonaro em 2018 indica que grande parte do eleitorado está bem à direita do PSDB e votava no partido por não ter opções competitivas com as quais se identificassem mais.

Entretanto, se, pelo lado político, desagradar ao mercado financeiro pode parecer uma boa ideia, Lula é vivido o suficiente para saber que o mesmo não acontece na arena econômica. A insatisfação do mercado pune os ativos brasileiros, com reflexos no câmbio, nos juros e na bolsa, e isto, por sua vez, acaba batendo negativamente na economia real.

A grande influência do ambiente econômico-financeiro internacional por vezes mitiga esses efeitos, como ocorreu neste início de governo. Mas a economia internacional em outros momentos pode também intensificar os efeitos.

O início por ora abortado de crise bancária nos Estados Unidos, agora com possível rebatimento na Europa, e as turbulências já provocadas nos mercados globais indicam que as marés do cenário externo são mutáveis.

Nesse caso específico, a possibilidade de que as autoridades monetárias americanas e europeias deem uma freada nos seus ciclos de aperto monetário até em teoria poderia favorecer um início de ciclo de corte da taxa básica no Brasil. Porém, como argumentado na segunda-feira, 13/3, neste espaço, uma crise bancária à vera nos países ricos pode levar a uma onda de aversão a risco internacional, o que certamente seria desfavorável a emergentes com fragilidades macroeconômicas como o Brasil.

Dessa forma, não é um bom momento para ter 98% do mercado financeiro torcendo o nariz para o seu governo. No trade-off entre o político e o econômico, é pesar perigosamente demais a mão no primeiro.

E a própria pesquisa da Genial-Quaest dá algumas pistas sobre como atenuar essa rejeição.

O mercado mostra-se preocupado com o que seria a tolerância excessiva do governo com a inflação, com potenciais problemas de governabilidade e com a atuação de "bêtes noires" como Gleisi Hoffmann e Aloisio Mercadante (e o próprio Lula, diga-se de passagem).

Mas os percentuais que indicam o desagrado nesses temas não se comparam com a esmagadora maioria que se diz muito preocupada com a situação fiscal.

Uma parcela de 90% dos respondentes diz que a política do governo não vai gerar sustentabilidade da dívida pública. 71% veem necessidade de superávit primário acima de R$ 150 bilhões para haver sustentabilidade da dívida pública. O déficit pretendido por Fernando Haddad este ano, de 1% do PIB, pouco mais de R$ 100 bilhões, vindo após um superávit de R$ 54 bilhões no último ano do governo Bolsonaro (com a arrecadação em forte alta), indica que o Brasil está a anos-luz do desempenho fiscal demandado pelo mercado.

A pesquisa, porém, aponta que uma surpresa positiva do mercado é em relação ao próprio Haddad, que saiu da condição de patinho feito antes da sua nomeação para a de alguém com desempenho regular para 52% dos executivos ouvidos e positiva para 10%.

O ministro da Fazenda, portanto, construiu nesses dois meses e meio de governo algum capital, ainda que modesto, de credibilidade perante do mercado.

E, ao divulgar em breve o novo arcabouço fiscal, tem a oportunidade de mexer com o núcleo da rejeição do mercado ao terceiro governo Lula. Se o arcabouço está nos últimos retoques, provavelmente ainda é tempo de apertar parâmetros e divulgar uma proposta que efetivamente seja uma surpresa positiva para os fiscalistas.

Os ganhos de agir assim provavelmente não se manifestarão de forma óbvia e triunfal assim que o arcabouço for anunciado. Mas as perdas de decepcionar, com um cenário internacional em que se acumulam nuvens pesadas, podem se revelar mais explícitas e imediatas.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 15/3/2023, quarta-feira.