O novo desafio da política industrial

Vive-se um momento apropriado para um governo de esquerda e simpático à participação do Estado na economia, como o de Lula, estar no poder. Nos países ricos, há uma indiscutível volta às políticas industriais, e muita conversa sobre o fim da era neoliberal e do livre mercado.

O problema, porém, é que, há não muito tempo, um experimento de intervenção estatal pesada durante parte do governo Lula e no primeiro mandato de Dilma terminou muito mal, na grande recessão de 2014-16, dando corda ao discurso dos liberais brasileiros que criticaram desde o início a chamada "nova matriz econômica".

Como poderia o Lula 3 sintonizar melhor um discurso e uma prática de política industrial afinados com o momento global e adaptados à realidade brasileira - e levando em conta os muitos fiascos de políticas industriais nacionais do passado?

Em primeiro lugar, é preciso entender o que ocorre fora do Brasil, e o exemplo principal e mais emblemático é o das iniciativas de Joe Biden nos Estados Unidos.

Segundo o economista Noah Smith, em longo artigo recentemente publicado em seu site, quem rompeu com o "consenso do livre comércio" foi Donald Trump, mas Joe Biden aperfeiçoou bastante essa nova postura.

Para Smith, a política industrial do atual presidente norte-americano tem o objetivo dual de fortalecer economicamente os Estados Unidos na competição com a China e combater a desigualdade pela restauração do status quo da classe média americana.

Biden manteve e expandiu elementos protecionistas da política de Trump, como restrições a investimentos, proteção tarifária e controle de exportações, mas adicionou um volume enorme de subsídios governamentais para áreas como semicondutores e energia verde.

Uma das preocupações de Smith em relação ao funcionamento eficaz da política industrial de Biden é o excesso de objetivos e de normas que guiam as iniciativas econômicas do setor público nos Estados Unidos, que por vezes pode levar à paralisia ou a uma execução confusa.

De qualquer forma, ele vê a transição do consenso do livre comércio para o consenso da política industrial como um impulso bipartidário nos Estados, e por isso pensa que se trata de uma realidade que veio para ficar.

Na sua visão, haverá nuances e conflitos entre as visões de política industrial de democratas e republicanos - os primeiros mais pró-trabalho, mas também puxando a brasa para grupos sociopolíticos tradicionalmente ligados ao partido; os últimos mais pró-capital e com menos preocupação com os pobres. Ainda assim, o paradigma da política industrial deve perdurar.

Mas os Estados Unidos são um bom farol para a política industrial no Brasil?

Em recente entrevista ao Estadão, pelo jornalista Guilherme Evelin, o economista turco-americano Dani Rodrik - um antigo proponente de políticas industriais como parte da estratégia de desenvolvimento para países emergentes - faz alguns reparos às iniciativas de Biden.

A principal delas conversa com as preocupações de Smith de excesso de objetivos - ou objetivos conflitantes - quando se formula políticas públicas de intervenção na economia. Rodrik alerta que "políticas que visam à reindustrialização têm efeitos limitados na criação de bons empregos para a classe média".

Essa é uma questão crucial para o Brasil. É verdade que a incrível decolagem de diversos países asiáticos da pobreza para a renda alta (ou que estão a caminho, como a China) foi concomitante a um poderoso processo de industrialização, que galgou paulatinamente os diversos degraus da cadeia de sofisticação, de manufaturas baratas à altíssima tecnologia.

As reflexões mais recentes de Rodrik, porém, parecem ter se afastado da recomendação desse tipo de estratégia como parte de uma cartilha mais geral de políticas de desenvolvimento para o mundo emergente como um todo.

Na entrevista ao Estadão, o especialista aponta que a indústria deixou de ser grande absorvedora de mão-de-obra em termos globais, e em países de diferentes níveis de renda. Dessa forma, retomar o desenvolvimento num país como o Brasil depende de aumentar a produtividade nos setor de serviços (o maior da economia), que exige uma política industrial com foco em empresas pequenas e médias e no mercado interno, e não voltada para grandes grupos exportadores.

Para evitar que a desindustrialização aumente, ele recomenda diversificação econômica, transição verde e ênfase em inovação, mas ressalvando que o trabalho pesado mesmo está no setor de serviços.

Não é uma tarefa fácil, diga-se de passagem, e é certamente um tipo de política setorial (em português parece contrassenso falar em "política industrial de serviços") muitíssimo diferente das linhas principais de política industrial do passado brasileiro, incluindo a nova matriz econômica.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 3/5/2023, quarta-feira.