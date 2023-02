O risco das nomeações no BC

Em 28 de fevereiro, terminam os mandatos de dois dos atuais membros do Copom: Bruno Serra, diretor de Política Monetária, e Paulo Souza, diretor de Fiscalização.

Nas atuais escaramuças entre Lula e o governo, de um lado, e Roberto Campos Neto, presidente do BC, do outro, o tema das nomeações para vagas de diretorescujos mandatos expiram é um dos mais quentes. Aliás, outra nomeações virão no cronograma até o final do ano que vem, quando vence o mandato do próprio Campos Neto.

Na entrevista do presidente do BC no programa Roda Viva da TV Cultura, que foi ao ar na segunda-feira (13/2) à noite, Campos Neto deixou claro que a escolha dos diretores cabe ao governo comandado por Lula, mas que o BC se prontifica a colaborar, apontar possíveis nomes ou analisar aqueles cogitados pelo Executivo.

Segundo Campos Neto, Souza poderia ser reapontado, caso o governo quisesse, mas Serra vai mesmo sair. O seu (de Serra) substituto, disse o chefe da autoridade monetária, deveria ser alguém com experiência de mercado em mesa de operações, já que seu trabalho no BC volta-se em grande parte para essa área.

Aliás, antes de prosseguir no tema dos diretores, é justo registrar que Campos Neto teve bom desempenho na entrevista do Roda Vida, e procurou baixar a temperatura da relação entre BC e governo.

Entre os diversas ataques lançados por Lula, alguns membros do seu governo e parlamentares petistas ao atual bem-sucedido arcabouço de política monetária do Brasil, dois têm poucas chances de prosperar politicamente: remoção da autonomia formal do BC e destituição de Campos Neto pelo Senado.

Mas uma mudança mal concebida e com objetivos errados da meta de inflação e o preenchimento da diretoria do BC com pessoas hostis aos atuais consensos sobre política monetária - que hoje vigoram e dão base ao funcionamento dos BCs na grande maioria dos países economicamente equilibrados - são ameaças reais.

Muito já se falou sobre a questão do aumento da meta de inflação. Não há dúvida de que há uma discussão academicamente respeitável sobre o tema da meta ideal, tanto nos países avançados quanto nos emergentes (embora a problemática num caso e no outro seja bastante diferente).

Mas tampouco há dúvida de que o timing dessa discussão no Brasil, lançada por Lula, é muito ruim. O BC está no auge da guerra da desinflação, com sinais tímidos de alguns primeiros bons resultados. Aumentar a meta agora pode afetar negativamente as expectativas e ferir a credibilidade do BC, atrapalhando a consecução do seu trabalho visando o médio e longo prazo.

Além disso, a discussão da meta vem misturada aos ataques à autonomia do BC e à própria figura de Campos Neto por Lula e outras figuras influentes da esquerda e do PT, de dentro e de fora do governo. Fragilizar o BC e aumentar a meta certamente é receita para piorar ainda mais a credibilidade da autoridade monetária.

Mas a questão da substituição da diretoria do BC é outro flanco perigoso. Antes de mais nada, é preciso deixar claro quenão faltam economistas com visão contrária aos atuais consensos sobre política monetária, e o governo tem todo o direito de colocar quem bem quiser no Copom, sendo a cobrança mínima a de possuir competência técnica para participar do trabalho que lá encontrará.

Essa legitimidade da nomeação de seja quem for, por outro lado, não significa que vá dar certo ou que o arcabouço de política monetária possa resistir a um Copom que não acredite no sistema de metas de inflação.

Recente artigo de diversos economistas (Vasso Ioannidou, Sotirios Kokas, Thomas Lambert e Alexander Michaelides), publicado pelo site econômico Vox EU, mostra como nomeações politicamente motivadas para a presidência de bancos centrais denotam menor independência da autoridade monetária na prática e estão associadas a piores resultados em termos de inflação de estabilidade financeira.

Os economistas coletaram informações sistemáticas sobre 316 nomeações para presidente de bancos centrais no mundo em 57 países entre 1985 e 2020. Eles classificaram a independência ou não do presidente do BC em relação ao governo por meio de informações biográficas, da imprensa e de especialistas acadêmicos.

Os autores observam que as nomeações para a presidência de bancos centrais podem ter se tornado mais políticas à medida que avançou nas últimas décadas o arcabouço legal de independência em diversos países. Pode parecer paradoxal em princípio, mas seria um reação do sistema político justamente à tendência à autonomia da autoridade monetária.

Os resultados do trabalho mostram que autonomia de fato do BC correlaciona-se melhor com bons resultados inflacionários do que autonomia apenas no papel, e o mesmo ocorre em termos de estabilidade financeira.

Uma das principais conclusões do estudo é de que "influência política indevida em nomeações para o banco central reduz a credibilidade do banco central (...) independentemente do nível de independência legal do banco central".

É claro que o estudo se refere a presidentes, e não apenas diretores. Porém, na medida em que toda diretoria e a presidência do Banco Central será nomeada pelo atual governo ao longo dos próximos anos, é bom ter em mente o risco de que piores resultados em termos de inflação e de estabilidade financeira venham a ser a consequência da eventual nomeação de paus mandados do governo para o Copom.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 14/2/2023, terça-feira.