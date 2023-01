OCDE tem guia para política industrial

Em texto publicado em 17/1 no site Promarket do Stigler Center da Chicago Booth, a escola de business da Universidade de Chicago, dois economistas da OCDE, Chiara Criscuolo e Guy Lalanne, abordam um tema que eles mesmos dizem ter sido tabu até pouco tempo: política industrial.

O artigo, na verdade, apresenta um pacote de diretrizes e base de dados montado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, o chamado "clube dos países ricos", mas que hoje tem como membros vários emergentes) para orientar os governos nesse espinhoso assunto.

Segundo os autores, a "política que não podia ser nomeada" voltou agora com força, na esteira de questões como semicondutores, energia limpa e Covid-19. A guerra da Ucrânia e a tentativa de países ocidentais de cortar a dependência de insumos russos também faz parte dessa história.

O problema, porém, eles prosseguem, é como praticar políticas industriais sem prejudicar a competição e sem beneficiar grupos de interesses especiais.

Na prática, apontam os economistas, esteja ou não em voga, quase todos os governos praticam política industrial, mas saber se funciona ou não é muito difícil de dizer (este é um debate acadêmico interminável).

Segundo Criscuolo e Lalanne, não existe consenso sobre que tipo de intervenção é de fato "política industrial", não se sabe ao certo quanto os governos estão gastando com política industrial e as evidências sobre ações específicas ou estratégias completas de política industrial são mescladas e nem sempre convincentes.

Diante disso, a OCDE oferece um apoio composto por três dimensões: um arcabouço simples para ajudar a formatar políticas industriais, um sistema de mensuração para as políticas industriais padronizado para os diversos países e uma base de evidências mais sólida sobre o que funciona e não funciona.

Segundo os autores, em termos de formulação de estratégias de política industrial, a orientação tradicional em termos de setores e regiões vem sendo substituída pelo foco em tecnologia ou em "missões", como, por exemplo, a transição ambiental.

A visão da OCDE também distingue instrumentos voltados a empresas, como créditos tributários, doações, empréstimos, garantias e apoio ao treinamento; e aqueles que afetam a dinâmica de setores, como políticas tributária, trabalhista, comercial e de competição.

Em termos de mensuração, a OCDE já coleta dados harmonizados de dez países da organização sobre gasto, prioridades, instrumentos e beneficiados. Os primeiros resultados mostram que a abordagem setorial ainda é predominante.

O economista Bráulio Borges, da LCA e do IBRE-FGV, nota que tem havido um renascimento no debate sobre as chamadas políticas industriais, ou políticas de desenvolvimento produtivo. Isso ocorre, na sua visão, por questões geopolíticas, de segurança energética, de resiliência e diversificação de fornecedores e como tentativa de melhorar a qualidade dos postos de trabalho.

O tema hoje também envolve políticas mais horizontais, como melhoria do ambiente de negócios e da qualidade da mão de obra, abertura da economia etc.

No entanto, segundo Borges, "é um renascimento [da política industrial] mais crítico, muito amparado na visão de políticas baseadas em evidências e reconhecendo, em termos ex-ante, não somente as eventuais falhas de mercado a serem corrigidas e endereçadas, mas também as falhas de governo que podem emergir na implementação dessas políticas e mesmo a possível captura dessas políticas por atores públicos e privados".

O economista vê as diretrizes de política industrial da OCDE dentro desse contexto de volta do tema à cena global, mas com a preocupação de não repetir os erros do passado, o que considera particularmente importante no caso do Brasil.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 18/1/2022, quarta-feira.