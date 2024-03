O PIB brasileiro cresceu firme no primeiro semestre de 2023, com altas de, respectivamente, 1,3% e 0,8% no primeiro e segundo trimestres, ante os trimestres anteriores na série dessazonalizada. Esse desempenho foi muito puxado pelo agropecuária (principalmente) e pelo setor extrativo. Já no terceiro e quarto trimestres, o PIB não cresceu nessa base de comparação: zero e zero.

O economista Ricardo Barboza, pesquisador associado do IBRE-FGV e professor do IBMEC, nota que houve, na verdade, desaceleração na margem ao longo de todo o ano passado, o que se nota tomando as taxas com duas casas decimais. Do primeiro ao quarto trimestre, 1,32%, 0,84%, 0,03% e -0,04%. "Liga uma luz amarela", comenta o pesquisador.

Essa desaceleração faz com que o chamado carregamento estatístico seja muito baixo para 2024, de apenas 0,2%. Isso significa que, se o PIB parasse de crescer e se mantivesse, ao longo deste ano, no mesmo nível do último trimestre de 2023, haveria crescimento em 2024 de 0,2%. Esse número costuma ser maior.

Barboza nota que a hipótese de o PIB não crescer em 2024 soa meio absurda, mas, no caso, isso é exatamente o que aconteceu no segundo semestre de 2023 - quer dizer, talvez não seja tão absurda assim, embora ele pessoalmente preveja crescimento do PIB de 2% este ano.