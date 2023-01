Os dois desafios de Lula

Luiz Inácio Lula da Silva iniciará em poucos dias o seu terceiro e mais decisivo mandato, aquele que selará a sua imagem para a história. O presidente eleito indicou que não concorrerá a mais um mandato. Mesmo supondo que volte atrás nesse ponto, como é tão comum entre os políticos, obter mais um mandato em avançada idade dependeria fundamentalmente de ser bem-sucedido de 2023 a 2026.

Seja o que acontecer, portanto, em janeiro co meça a contagem do tempo mais importante na carreira de alguém que concorre ao posto de o mais importante político da história do País. A importância desse próximo mandato presidencial, portanto, não deve ser subestimada.

Existem dois planos em que pode ser dividido o imenso desafio de Lula. O primeiro é o da superação definitiva da crise político-econômica iniciada em 2015 e da qual o País não saiu até hoje - isto é, a economia não engrenou mais em um ritmo sustentado de crescimento minimamente aceitável, e a cena política permanece dividida por uma terrível e odienta polarização.

O segundo desafio do governo Lula é de longo prazo: reapontar o Brasil na direção de superar a armadilha de renda média, que fez o País atolar num nível comparativo (com o conjunto das nações) de desenvolvimento econômico-social que pouco se moveu nas últimas quatro décadas. Em outras palavras, o Brasil parou de se destacar positivamente entre os emergentes e de convergir para os padrões de vida dos países avançados.

Na visão da coluna, em que pesem dúvidas sobre a visão de mundo de alguns nomes apontados para a equipe econômica, confusões e intrigas na formação do Ministério e outros ruídos, Lula parece estar trabalhando relativamente bem em relação ao primeiro desafio.

Apesar das críticas, o presidente eleito está montando um ministério razoavelmente diverso em termos políticos (especialmente para padrões petistas), indubitavelmente moderado e com vários destaques em termos de competência.

Trazer para o ministério quatro políticos com histórico de governar Estados do Nordeste, testados pelo eleitorado tanto em termos políticos como de capacidade de gestão, é sem dúvida uma ótima escolha.

Boa gestão e moderação política são os ingredientes que podem fazer recuar o antipetismo visceral que deu maioria a Bolsonaro em uma importante parte do Brasil. É o caminho para despolarizar a sociedade brasileira.

Já na economia, apesar de toda a conversa de "herança maldita", compreensível no campo da disputa político-partidária, a situação está longe de calamitosa. A atividade e o mercado de trabalho engrenaram uma boa recuperação cíclica, que vai ser refreada por algum tempo em função do pico dos efeitos da política monetária, fundamental para reconduzir a inflação para a trajetória das metas.

É preciso paciência (em início de mandato, longe ainda de eleições, o que facilita) e também bom senso na utilização do espaço fiscal obtido para readequar o Orçamento. 2023 será um ano difícil, mas se Fernando Haddad, ministro nomeado da Fazenda, e sua equipe tiverem sabedoria, é possível construir uma ponte para anos bem melhores até o fim do mandato. A condução competente da implementação do novo arcabouço fiscal e da reforma tributária será decisiva, mas não há nada a indicar que esse desafio está além da capacidade do governo eleito.

As perspectivas, sempre na visão da coluna, são um pouco menos róseas quando se trata do desafio de longo prazo de superação da armadilha da renda média.

O desafio de curto e médio prazo, de superação da crise político-econômica a partir de 2015, exige de Lula a sua conhecida capacidade de conciliação. Já a superação da armadilha da renda média, ao contrário, pede uma menos evidente capacidade de confrontação madura e sustentada aos grupos de pressão e à tradição populista da política brasileira, tão forte no campo da esquerda do qual Lula provém (o que não quer dizer que inexista na direita - o governo que termina é uma prova de que existe).

Para que o Brasil se torne um país com o nível e a qualidade de investimentos, educação e ambiente de negócios (para não falar em saúde e segurança) compatível com a retomada da convergência em relação aos países avançados, é preciso um enfrentamento constante, permanente, sereno e decidido de agendas e interesses de multidões de atores e grupos sociais, pulverizados entre empresários, juízes, militares, parlamentares, políticos em geral, funcionários públicos (incluindo policiais, professores e médicos), profissionais liberais etc.

Não há fração da elite brasileira que - seja diretamente ou por exploração do assistencialismo populista - não tenha rabo preso com a imensa e complexa teia de privilégios, distorções e uso irresponsável do dinheiro público que tornou as instituições nacionais incompatíveis com o desenvolvimento socioeconômico sustentável.

Lula é cria desse sistema, e sempre foi capaz de manter boas relações com os mais diferentes grupos sociais e com os mais variados detentores de poder econômico, político e judicial. Mas se Lula, efetivamente, como gosta de dizer, quiser entrar para a história como o "melhor presidente do Brasil", terá que ser capaz de comprar brigas - e combatê-las com a visão do estadista, e não do líder sindical - com muitos dos seus amigos.

