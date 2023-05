Pandemia reduziu desigualdade nos EUA

Não foi só no Brasil que a desigualdade caiu na saída da pandemia, como ficou claro na divulgação na quarta-feira pelo IBGE da "PNAD Contínua: rendimento de todas as fontes 2022".

Um estudo de março dos economistas David Autor, Arindrajit Dube e Annie McGrew, intitulado (na tradução do inglês) "A Compressão Inesperada: Competição em Ação no Mercado de Trabalho de Baixos Salários", mostra que a recente alta relativa dos salários na base da distribuição nos Estados Unidos reverteu aproximadamente um quarto do aumento do chamado "prêmio salarial do terceiro grau" nas últimas quatro décadas no Estados Unidos.

A mensuração é pelo logaritmo da desigualdade salarial entre quem se situa no piso dos 10% que mais ganham e quem se situa no topo dos 10% que menos ganham.

O prêmio salarial do terceiro grau é, simplificadamente, o quanto alguém ganha a mais em média por ter educação superior em relação a quem não tem.

Como explicam Autor, Dube e McGrew na introdução do "paper", a desigualdade aumentou nos Estados Unidos nos últimos quarenta anos, e existe uma farta literatura acadêmica, econômica e sociológica, tratando de como mudanças tecnológicas, comerciais e institucionais contribuíram para esse fenômeno.

Mas eles notam que um aspecto que recebeu menos atenção foi a estrutura competitiva do mercado de trabalho, e sua manifestação empírica em termos do deslocamento dos trabalhadores entre empregos.

Os autores acrescentam que, mais recentemente, surgiu uma literatura que mostra como condições imperfeitas de competição são relevantes para determinar o nível salarial nos Estados Unidos. Quando a oferta de trabalho é "inelástica", isto é, quando os trabalhadores tendem a trocar menos de emprego, mesmo diante de flutuações salariais na economia, as empresas conseguem reduzir os salários para patamares inferiores ao nível competitivo do mercado de trabalho.

E, de fato, a rotatividade do trabalho nos Estados Unidos tem experimentado um "declínio secular", segundo os autores, com particular ênfase a partir de 2000.

Na pandemia e na recuperação subsequente, prosseguem os economistas ocorreu significativa "compressão salarial", termo que utilizam para designar a redução da desigualdade entre os que estão no topo e no piso da distribuição salarial - e que, no caso, teve como vetor predominante a forte alta dos salários do piso.

E, não por coincidência (como o paper tenta mostrar), o mesmo período também foi acompanhado por uma alta da rotatividade do emprego, especialmente entre jovens trabalhadores sem ensino superior.

Os economistas compararam estados americanos com níveis variados de aquecimento do mercado de trabalho, medido pelas taxas estaduais de desemprego e as taxas de mudança entre empregos (quando a pessoa sai de um para entrar em outro). Eles encontraram que, de fato, nos estados em que o mercado de trabalho ficou mais aquecido, a compressão salarial foi maior, assim como o crescimento real dos salários de quem ganha menos foi mais veloz, especialmente para trabalhadores jovens sem formação superior.

Outro resultado é que os diferentes níveis estaduais da taxa de mudança entre empregos "preveem" bem as diferenças entre o crescimento salarial nos diversos estados. Quanto maior a taxa de mudança, maior a alta salarial. Eles se referem a esse processo como "job-shopping", que poderia ser traduzido como sair à cata diante de diferentes opções de emprego que estão surgindo.

Os economistas também mostram empiricamente que, no período investigado (pandemia e a recuperação econômica subsequente), a elasticidade da mudança entre empregos para trabalhadores jovens e para trabalhadores sem ensino superior efetivamente subiu. E também documentam que metade da alta salarial no piso da distribuição deveu-se à mudança de postos de trabalho e não a aumentos no mesmo emprego.

Autor, Dube e McGrew interpretam os resultados do 'paper' como indicativos de que a pandemia aumentou a elasticidade da oferta de trabalho de empresas que empregam trabalhadores de baixo salário, reduzindo o poder de mercado dessas firmas e levando a um aumento relativo veloz dos ganhos de jovens trabalhadores sem ensino superior. Estes, por sua vez, deslocaram-se de empregos que pagam menos para empregos que pagam mais - e potencialmente mais produtivos - em proporção maior do que os outros trabalhadores americanos.

Finalmente, o trabalho discute (mas sem modelagem) algumas possíveis razões pelas quais a pandemia teria exercido esse efeito de aumentar a elasticidade da oferta de emprego, especialmente no piso da distribuição salarial. Os economistas citam redução da conexão entre empregados e empresas causada pela maciça perda de empregos da pandemia; a maior liquidez das famílias derivada dos programas de transferência da pandemia; mudança na percepção sobre a qualidade dos postos de trabalho de baixo salário; e mudanças na percepção sobre a disponibilidade de trabalhos de maior salário.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 12/5/2023, sexta-feira.